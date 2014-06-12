رئیس کمیته ورزشکاران فدراسيون كشتی منصوب شد

به گزارش خبرگزاري مهر، پس از برگزاری مجمع انتخابات ورزشکاران و تعیین اعضاء و با توجه به شیوه نامه این کمیته مهدی محمدی رئیس کمیته مربیان شد. متن حکم مهدی محمدی فرنگی کار سابق تيم ملی ایران به شرح زیر است:

"نظر به سوابق ارزنده جنابعالی در عرصه‌های ملی و بین المللی در ورزش قهرمانی، و با استناد به بند 12-4 از بخش 4 " شیوه نامه انتخاب و شرح وظایف کمیته ورزشکاران کشتی کشور" به موجب این حکم، به سمت رئیس کمیته ورزشکاران فدراسیون کشتی جمهوري اسلامي ايران منصوب می‌شوید.

انتظار دارم با جدیت نسبت به پیگیری مسئوليت هاي مديريتي خود در اين سمت مطابق ضوابط و مقررات موضوعه كوشا بوده و به لطف خداوند بزرگ، در خدمتگزاري به ورزش ملي كشور، موفق باشید."

مهدی محمدی عضو پیشین تیم ملی کشتی فرنگی است که در رقابتهای قهرمانی آسیا در سال های 2008 کره‌جنوبی و 2010 هندوستان صاحب دو مدال برنز شد. محمدی آخرین بار در رقابتهای جام جهانی کشتی فرنگی سال 2014 میلادی تهران برای تیم ایران به میدان رفت. وی در انتخابات امروز کمیته ورزشکاران نیز بعنوان یکی از اعضای علی البدل انتخاب شد.

با استناد به شیوه نامه مصوب علیزاده پورنیا از استان قم به عنوان عضو علی البدل دوم کمیته ورزشکاران جایگزین محمدی می‌شود.