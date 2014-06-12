به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون کشتی، در این نشست که با حضور تمامی اعضا برگزار شد، حسن بابک مدیر تیم‌های کشتی فرنگي در خصوص دادن مجوز به برخی فرنگی‌كاران برای حضور در انتخابی تيم ملی به ارائه توضيحات پرداخت.

در نهايت شورای فني به اباذر نورزاده در وزن 66 کیلوگرم، مرتضی حیدری در وزن 75 کیلوگرم، سیروان فقیه سلیمانی در وزن 75 کیلوگرم، مهدی زیدوند در وزن 66 کیلوگرم، علی شریفی در وزن 85 کیلوگرم، ایمان داودی در وزن 59 کیلوگرم، پیام بویری در وزن 75 کیلوگرم و مهدی نوری در وزن 130 کیلوگرم براي حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی مجوز داد.

ضمن اينكه پاپی نیا (لرستان)، بهرام حسین‌زاده (اردبیل)، روح‌الله میکائیلی (قم)، میرحسین قیطاسی (خوزستان)، صابر میرزاده (مازندران) نيز به عنوان مربیان اصلی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان و حمید باوفا (خراسان رضوی) حسن حسین زاده (مازندران) مجید رمضانی و بابک کریم‌زاده (خوزستان) به عنوان مربیان اصلی تیم ملی کشتی فرنگی در رقابتهای جوانان جهان از سوی مدیر تیم های ملی معرفی و به تأیید شورای فنی رسیدند.

در نهايت اعضاي تيم هاي كشتي فرنگي جوانان و نوجوانان اعزامي بعه رقابتهاي جهاني نيز به شرح زير معرفي شدند:

تیم جوانان:

50 کیلوگرم: رضا خدری (تهران)

55 کیلوگرم: بهروز ملکی (خوزستان)

60 کیلوگرم: علی ارسلان (مازندران)

66 کیلوگرم: رامین طاهری (خوزستان)

74 کیلوگرم: پیام بویری (خوزستان)

84 کیلوگرم: علی شریفی (خوزستان)

96 کیلوگرم: محمد ابراهیمی (کردستان)

120 کیلوگرم: بابک رزم پوش (مازندران)

تيم نوجوانان:

42 کیلوگرم: علیرضا نجاتی (قم)

46 کیلوگرم: پویا ناصر پور (خوزستان)

50 کیلوگرم: محمدرضا آقانیا (مازندران)

54 کیلوگرم: میثم دلخانی (فارس)

58 کیلوگرم: کرامت عبدولی (خوزستان)

63 کیلوگرم: مهدی زیدوند (خوزستان)

69 کیلوگرم: سید احسان موسوی (خوزستان)

76 کیلوگرم: آرمان علیزاده (خوزستان)

85 کیلوگرم: علی خلیل زاده (مازندران)

100 کیلوگرم: علی اصغر شهبازی (قم) سهیل کهنسال (خوزستان)