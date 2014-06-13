مهمترين شاخص ارزيابي كار فرمانداران در هرمزگان جذب سرمايه گذار است

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادري عصر پنجشنبه در نشست شوراي برنامه ريزي و توسعه استان هرمزگان با تاكيد بر لزوم استفاده و جذب بيشتر تسهيلات صندوق توسعه ملي در استان هرمزگان، عنوان كرد: متاسفانه سال گذشته تنها حدود 9 ميليارد تومان از تسهيلات صندوق توسعه ملي در استان هرمزگان استفاده شد و اين در حالي است كه استان آذربايجان شرقي نزديك به 372 ميليارد تومان از تسهيلات اين صندوق استفاده كرد.

وي ادامه داد: استان هرمزگان به لحاظ شرايط جغرافيايي و ساير ظرفيت ها، زمينه هاي بسيار خوبي براي سرمايه گذاري دارد و نبايد ميزان استفاده از تسهيلات صندوق توسعه ملي در آن به اين اندازه كم باشد.

استاندار هرمزگان با بيان اينكه فرمانداران نيز بايد در راستاي جذب سرمايه ها تلاش كنند، افزود: يكي از مهمترين شاخص هاي ارزيابي كار فرمانداران در استان هرمزگان، موفقيت آنها در جذب سرمايه گذاران با دعوت از آنان و معرفي ظرفيت هاي سرمايه گذاري هر شهرستان است كه بايد در اين خصوص هر ماه گزارش ارائه دهند.

جادري تصريح كرد: بايد آسيب شناسي مناسبي صورت گيرد تا علت استفاده اندك بخش خصوصي در استان هرمزگان از تسهيلات صندوق توسعه ملي طي سه سال گذشته مشخص شود و همچنين فرمانداران بايد در شهرستان هاي مختلف فرصت هاي سرمايه گذاري را شناسايي و آن را معرفي كنند.

وي در ادامه با تاكيد بر لزوم جذب سرمايه گذاران هرمزگاني هاي ساكن كشورهاي حاشيه خليج فارس، اظهار داشت: در اين راستا يكي از پيشنهاداتي كه مطرح شده، راه اندازي صندوق توسعه هرمزگان است كه سرمايه داران هرمزگاني ساكن استان و ساير كشورها در آن مشاركت داشته باشند.

نماينده عالي دولت در استان هرمزگان با بيان اينكه دولت به توسعه شرق و غرب هرمزگان توجه جدي دارد، عنوان كرد: دغدغه ما توانمند شدن مردم اين استان و همچنين كمك به بخش خصوصي است و بايد بتوانيم در شهرستان محرومي همچون بشاگرد مراكز توليدي و صنعتي و آموزش فني و حرفه اي راه اندازي كنيم تا مردم از محروميت خارج شده و توانمند شوند.