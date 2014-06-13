جنایتکاران در موصل با اسلام مخالفند نه با شیعه یا سنی/ مسئولان اقتدار خود را از خانواده شهدا دارند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم جشن نیمه شعبان به همت فرمانداری نظرآباد و با حضور معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور، فرماندار نظرآباد، نماینده مردم ساوجبلاغ و نظرآباد در مجلس شورای اسلامی، معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری، مدیران ارشد استانی و شهرستانی و خانواده های شهدا، جانبازان و آزادگان شامگاه پنجشنبه در شهرستان نظرآباد برگزار شد.

حجت الاسلام محمد علی شهیدی محلاتی با گرامیداشت میلاد امام زمان (عج) با بیان این مطلب اظهار داشت: یک سال گذشته در چنین روزی دولت تدبیر و امید با رای مستقیم مردم انتخاب شد و در حال حاضر شب نیمه شعبان مصادف با سالگرد یکمین سال از این حماسه بزرگ است.

شهیدی محلاتی در ادامه با اشاره به شکل گیری انقلاب ها در جهان، تاکید کرد: خداوند در قرآن کریم می فرماید " رهبران انقلاب ها در دنیا دو دسته اند، دسته اول رهبران الهی و دسته دوم رهبران طاغوتی هستند".

نقشه های مخالفان انقلاب توسط تدابیر مقام معظم رهبری نقش بر آب می شود

وی تصریح کرد: رهبران طاغوتی با عملکردشان مردم را به آتش رهنمود می کنند و رهبران الهی مردم را به خوبی، عدالت و روشنی دعوت می کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: همیشه در مقابل رهبران الهی گروهی ایستادگی می کنند و کارشکنی را سرلوحه کار خود قرار می دهند، وقتی پیامبر(ص) مبعوث شد تا مردم را به خوبی و عدالت رهنمود کند گروهی از ابی سفیان ها و ابو جهل ها در مقابلش ایستادند و به مبارزه برخواستند.

معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور بیان کرد: انقلاب اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبود از 15 خرداد سال 42 تا بهمن سال 57 که امام خمینی زمام امور و رهبری جامعه را به دست گرفت، رژیم پهلوی در مقابلش ایستادگی کرد، امام را زندان و بعد تبعید کرد ولی در نتیجه امام و ملت ایران در این مبارزه پیروز شدند.

شهیدی محلاتی در ادامه یادآور شد: پس از انقلاب اسلامی ایران نیز عده ای در کنار امام ماندند و عده ای دیگر به ظاهر درکنار امام بودند ولی در باطن نقشه های شیطانی داشتند و گروهی در مقابل امام ایستادند و به مخالفت برخاستند و شروع به سنگ اندازی کردند.

این مسئول اعلام کرد: گروه مخالف تا به امروز در حال کارشکنی و مبارزه هستند و سعی دارند مردم را از مسیر انقلاب منحرف کنند ولی با وجود تدابیر رهبر معظم انقلاب و رهنمودهای ایشان نقشه دشمنان نقش بر آب می شود.

شهیدی محلاتی عنوان کرد: کسانی که وفادارانه در کنار امام ماندند و در 8 سال جنگ تحمیلی ایستادگی کردند و نگذاشتند ذره ای از خاک وطن به اشغال دشمن بعثی عراق درآید شهدا و جانبازان و آزادگان و ایثارگران جان بر کف بودند.

شهرهای نجف و سامرا در خطرند، وظیفه داریم از مردم مظلوم عراق حمایت کنیم

وی افزود: خانواده های شهدا افتخار ملت ایران هستند، اگر آرامش بر کشور حاکم است به خاطر وجود خانواده های معزز شهدا است.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور گفت: اگر در شرایط کنونی مسئولان با اقتدار عمل می کنند و مقام معظم رهبری با اقتدار ملت را رهنمود می کند و با اقتدار از ملت ستمدیده فلسطین و لبنان حمایت می کند به علت وجود شهدا و خانواده های معزز شهدا است.

وی با اشاره به تحولات اخیر جهان اسلام، بیان کرد: مردم مظلوم سوریه در این 3 سال خون های بسیاری داده اند چرا که بسیاری از کشورهای دنیا در مقابل ملت مظلوم سوریه ایستادند ولی به خواست خداوند رسوا شدند و مردم سوریه با اقتدار به پای صندوق های رای رفتند و دوباره رییس جمهور خود را انتخاب کردند.

شهیدی محلاتی با اشاره به جنایات اخیر در برخی از شهرهای عراق مانند موصل، اظهار داشت: کسانی که مرتکب چنین جنایاتی شده اند با اسلام مخالفند نه با اهل شیعه یا اهل سنی.

معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور در پایان تاکید کرد: در حال حاضر شهرهای نجف و سامرا در خطر قرار گرفته اند و ما وظیفه داریم از مردم مظلوم عراق دفاع کنیم.

گفتنی است؛ برگزار کنندگان جشن ولادت با سعادت مهدی موعود (ع) فرزندان و برداردان و خواهران شهدای نظرآبادی بودند، پخش سرود و نمایش ولادت حضرت مهدی موعود (ع) نیز توسط گروه نمایش یکی از دبیرستان های دخترانه شهرستان نظرآباد که همگی از فرزندان شهدا و جانبازان و ایثارگران بودند حال و هوای معنوی به این مراسم بخشیده بود.