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۲۳ خرداد ۱۳۹۳، ۱۱:۳۷

حجت الاسلام شهیدی محلاتی:

جنایتکاران در موصل با اسلام مخالفند نه با شیعه یا سنی/ مسئولان اقتدار خود را از خانواده شهدا دارند

جنایتکاران در موصل با اسلام مخالفند نه با شیعه یا سنی/ مسئولان اقتدار خود را از خانواده شهدا دارند

نظرآباد – خبرگزاری مهر: معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور با اشاره به جنایات اخیر در برخی از شهرهای عراق مانند موصل، بیان کرد: کسانی که مرتکب چنین جنایاتی شده اند با اسلام مخالفند نه با شیعه یا سنی، در شرایط کنونی ما وظیفه داریم که از مردم مظلوم عراق حمایت کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم جشن نیمه شعبان به همت فرمانداری نظرآباد و با حضور معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور، فرماندار نظرآباد، نماینده مردم ساوجبلاغ و نظرآباد در مجلس شورای اسلامی، معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری، مدیران ارشد استانی و شهرستانی و خانواده های شهدا، جانبازان و آزادگان شامگاه پنجشنبه در شهرستان نظرآباد برگزار شد.

حجت الاسلام محمد علی شهیدی محلاتی با گرامیداشت میلاد امام زمان (عج) با بیان این مطلب اظهار داشت: یک سال گذشته در چنین روزی دولت تدبیر و امید با رای مستقیم مردم انتخاب شد و در حال حاضر شب نیمه شعبان مصادف با سالگرد یکمین سال از این حماسه بزرگ است.

شهیدی محلاتی در ادامه با اشاره به شکل گیری انقلاب ها در جهان، تاکید کرد: خداوند در قرآن کریم می فرماید " رهبران انقلاب ها در دنیا دو دسته اند، دسته اول رهبران الهی و دسته دوم رهبران طاغوتی هستند".

نقشه های مخالفان انقلاب توسط تدابیر مقام معظم رهبری نقش بر آب می شود

وی تصریح کرد: رهبران طاغوتی با عملکردشان مردم را به آتش رهنمود می کنند و رهبران الهی مردم را به خوبی، عدالت و روشنی دعوت می کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: همیشه در مقابل رهبران الهی گروهی ایستادگی می کنند و کارشکنی را سرلوحه کار خود قرار می دهند، وقتی پیامبر(ص) مبعوث شد تا مردم را به خوبی و عدالت رهنمود کند گروهی از ابی سفیان ها و ابو جهل ها در مقابلش ایستادند و به مبارزه برخواستند.

معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور بیان کرد: انقلاب اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبود از 15 خرداد سال 42 تا بهمن سال 57 که امام خمینی زمام امور و رهبری جامعه را به دست گرفت، رژیم پهلوی در مقابلش ایستادگی کرد، امام را زندان و بعد تبعید کرد ولی در نتیجه امام و ملت ایران در این مبارزه پیروز شدند.

شهیدی محلاتی در ادامه یادآور شد: پس از انقلاب اسلامی ایران نیز عده ای در کنار امام ماندند و عده ای دیگر به ظاهر درکنار امام بودند ولی در باطن نقشه های شیطانی داشتند و گروهی در مقابل امام ایستادند و به مخالفت برخاستند و شروع به سنگ اندازی کردند.

این مسئول اعلام کرد: گروه مخالف تا به امروز در حال کارشکنی و مبارزه هستند و سعی دارند مردم را از مسیر انقلاب منحرف کنند ولی با وجود تدابیر رهبر معظم انقلاب و رهنمودهای ایشان نقشه دشمنان نقش بر آب می شود.

شهیدی محلاتی عنوان کرد: کسانی که وفادارانه در کنار امام ماندند و در 8 سال جنگ تحمیلی ایستادگی کردند و نگذاشتند ذره ای از خاک وطن به اشغال دشمن بعثی عراق درآید شهدا و جانبازان و آزادگان و ایثارگران جان بر کف بودند.

شهرهای نجف و سامرا در خطرند، وظیفه داریم از مردم مظلوم عراق حمایت کنیم

وی افزود: خانواده های شهدا افتخار ملت ایران هستند، اگر آرامش بر کشور حاکم است به خاطر وجود خانواده های معزز شهدا است.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور گفت: اگر در شرایط کنونی مسئولان با اقتدار عمل می کنند و مقام معظم رهبری با اقتدار ملت را رهنمود می کند و با اقتدار از ملت ستمدیده فلسطین و لبنان حمایت می کند به علت وجود شهدا و خانواده های معزز شهدا است.

وی با اشاره به تحولات اخیر جهان اسلام، بیان کرد: مردم مظلوم سوریه در این 3 سال خون های بسیاری داده اند چرا که بسیاری از کشورهای دنیا در مقابل ملت مظلوم سوریه ایستادند ولی به خواست خداوند رسوا شدند و مردم سوریه با اقتدار به پای صندوق های رای رفتند و دوباره رییس جمهور خود را انتخاب کردند.

شهیدی محلاتی با اشاره به جنایات اخیر در برخی از شهرهای عراق مانند موصل، اظهار داشت: کسانی که مرتکب چنین جنایاتی شده اند با اسلام مخالفند نه با اهل شیعه یا اهل سنی.

معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور در پایان تاکید کرد: در حال حاضر شهرهای نجف و سامرا در خطر قرار گرفته اند و ما وظیفه داریم از مردم مظلوم عراق دفاع کنیم.

گفتنی است؛ برگزار کنندگان جشن ولادت با سعادت مهدی موعود (ع) فرزندان و برداردان و خواهران شهدای نظرآبادی بودند، پخش سرود و نمایش ولادت حضرت مهدی موعود (ع) نیز توسط گروه نمایش یکی از دبیرستان های دخترانه شهرستان نظرآباد که همگی از فرزندان شهدا و جانبازان و ایثارگران بودند حال و هوای معنوی به این مراسم بخشیده بود.

کد مطلب 2310375

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