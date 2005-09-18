ايران در آستانه برگزاري بزرگترين رخداد معدني جهان قرار مي گيرد

به گزارش خبرگزاري مهر، ايران در 16 آبان ماه امسال به مدت پنج روز ميزبان برگزاري بزرگترين رخداد بين المللي معدن مي باشد.

بر اساس اين گزارش، بيستمين كنگره جهاني معدن تهران در شرايط برگزار مي شود كه آبان ماه امسال بيش از 30 كشور صنعتي و معدن جهان آخرين دستاوردها و يافته هاي خود را ارايه خواهند داد.

اين گزارش حاكي است كنگره جهاني معدن (WMC) كه از آن به عنوان المپيك معدن ياد مي شود يك سازمان علمي ابسته به سازمان ملل متحد است كه در سال 1958 ميلادي با هدف پيشبرد دانش و شناخت معدن در سراسر دنيا تاسيس شده است و دبيرخانه دائمي كميته بين المللي سازماندهي اين كنگره (IOC) در كشور لهستان است.

اين گزارش مي افزايد: دهلي نو (هند) تنها كشور آسيايي كه دوباره ميزبان كنگره جهاني معدن بوده است و اكنون نوبت ايران است كه براي نخستين بار پس از چهارده سال تلاش سازمان يافته و مستمر ، موفق شده است افتخار ميزباني اين رويداد مهم بين المللي را از آن خود سازد.