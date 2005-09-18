جشنواره مانع فساد اجتماعي مي شود

كيوان ساكت،عضو هيات داوران سازهاي تار،سه تار وسنتور، در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار موسيقي "مهر"،با بيان اين مطلب گفت: آمار نشان مي دهد كه مسايل ومشكلاتي چون اعتياد ،بزهكاري كه به علت جواني ونيازها روحي مربوط به سن شكل اساسي مي گيرد با وجود شرايطي چون برنامه هاي فرهنگي چون جشنواره به توسعه فرهنگي منجر شده واين نيازها را متعادل مي كند.

ساكت در ادامه افزود:با سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف فرهنگي ومشورت با اهل هنر مي توان جوان هاي اين مرز وبوم را نسبت به فرهنگ ملي علاقه مند كرد.همچنين با اين برنامه ريزي ها مي توان سهم بزرگي در رشد فرهنگي وجلوگيري از فسادهاي اجتماعي داشت.

اين نوازنده تار وسه تار كه به تازگي آـلبوم "شبي با خورشيد" را منتشر كرده است ،تصريح كرد؛ نسل جوان علاقه مند به هنر موسيقي كه در شهرستانها مقيم هستند،نيازمند حضور هنرمندان با تجربه ومطرح كشورمان هستند تا بواسطه اين حضور تجربه هاي خود را مرور كنند ودر مسير پرفراز ونشيب هنر موسيقي بهتر و ثابت قدمتر گام بردارند.

اين نوازنده وآهنگساز در پايان افزود:با اينكه حضور هنرمندان بزرگ وصاحب سبك در شهرستان كرمانشاه وبا توجه به اينكه اين شهرستان يك از مفاخر موسيقي محسوب مي شود،مي تواند علاقه مندان را نسبت به فرگيري سازهاي اصيل موسيقي ايراني مشتاق تر كند،ولي متاسفانه اداره فرهنگ و ارشاد اين استان بودجه اي را براي دعوت از هنرمندان صاحب سبك، كه به واقع مهمترين بخش جشنواره محسوب مي شود،در نظر نگرفته است .

گفتني است،كيوان ساكت در اين جشنواره دو شعر "دست"و"دوستي" از اشعار مرحوم فريدون مشيري را با بداهه نوازي سه تار در ميان خيل عظيم علاقه مندان اجرا كرد.