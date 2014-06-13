تجمع عظیم منتظران ظهور در مشهد/ تشرف گروهی به زیارت امام هشتم(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، امروز در نیمه شعبان و هم زمان با ولادت یگانه منجی عالم بشریت مهدی موعود منتظران و عاشقان آن حضرت در مشهد اجتماع کردند.

این اجتماع صبح امروز در میدان شهدای مشهد انجام شد و ذاکران و مداحان اهل البیت(ع ) به مدیحه سرایی پرداختند.

جمع کثیری از مردم در این اجتماع حضور داشتند و همراه مدیحه سرایی مداحان در جشن ولادت مهدی فاطمه (ع) شادی کردند.

این اجتماع بزرگ منتطران از میدان شهدا به سمت بارگاه منور رضوی راهپیمایی کرده تا با نثار شاخه های گل به ساحت مقدس امام رضا(ع) مسرت خود را از این روز مبارک ابراز کنند.

قرار است این جمعیت در رواق های مختلف در جشن بزرگ نیمه شعبان که با حضور مقامات کشوری و استانی برگزار می شود شرکت و بعد از آن به صورت گروهی در نماز جمعه این هفته مشهد نمازشان را اقامه کنند.