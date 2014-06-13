پیشنهاد جدید نفتی ایران به 1+5/ آماده امضای قرارداد "برد-برد" نفتی هستیم

محمد حسن پیوندی در گفتگو با مهر با اشاره به آغاز دور جدید مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و 1+5، گفت: امضای قرارداد با شرکت های بزرگ پتروشیمی جهان به توافق نهایی بین ایران و کشورهای 1+5 باز می گردد.



قائم مقام شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام اینکه اگر طرف مقابل گروه مذاکره کننده با جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود در قبال ایران پایبند باشد، احتمال توافق وجود دارد، تصریح کرد: صنایع پتروشیمی ایران به دنبال امضای قراردادهای "برد – برد" با شرکت های خارجی است.



این مقام مسئول با تاکید بر اینکه قطعا کشورهای اروپایی با امضای قراردادهای تامین فاینانس طرح های جدید پتروشیمی مشمول این توافق های "برد – برد" خواهند شد، در پاسخ به مهر در تشریح مزیت های توسعه و سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی ایران، اظهار داشت: تنوع خوراک مهمترین مزیت سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی ایران است.



سخنگوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه ایران بر خلاف عربستان سعودی و قطر دارای تنوع انواع خوراک گاز طبیعی و خوراک مایع است، تبیین کرد: هم اکنون ظرفیت تولید نفت خام در عربستان به بیش از 10 میلیون بشکه رسیده و این کشور از توان تولید بیش از 10 تا 12 میلیون بشکه نفت برخوردار نیست.



پیوندی با اشاره به برنامه های افزایش ظرفیت تولید نفت خام و گاز طبیعی ایران، تاکید کرد: اما ایران با در اختیار داشتن پتانسیل بالای تولید نفت و گاز جذاب ترین کشور جهان برای توسعه صنایع پتروشیمی است.



قائم مقام شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پایان خاطر نشان کرد: علاوه بر خوراک گاز و مایع، دسترسی به آب‌های آزاد، خط ساحلی گسترده، نزدیکی به بازارهای مصرف بزرگی همچون چین، هند و شرق آسیا، توان بالای مهندسی و ساخت داخل از دیگر مزیت های توسعه صنعت پتروشیمی در ایران است.