تفکر شیعه انتظار رسیدن به جامعه عدل حضرت حجت (عج) است

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام محمد بارانی عصر پنجشنبه در آئین تجلیل از 48 تولید کننده برتر استان سمنان با گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی و تبریک به کشاورزان و دست اندرکاران بخش کشاورزی به عوامل تاثیر گذار حکومت امام زمان در توسعه اقتصادی اشاره کرد.

وی وجود حضرت مهدی (عج) را مایه برکت دانست و گفت: فرهنگ سازی امام زمان، توسعه علمی درحد کمال و ایجاد عدالت از عوامل مهم موفقیت در توسعه اقتصادی در زمان حکومت امام زمان (عج) است.

نماینده مردم شهرستان ها سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم اطلاع یابی از فنون روز کشاورزی و به کار بردن آن در شروع فعالیت کشاورزی را مهم ذکر کرد و افزود: آب و خاک از عوامل مهم توسعه است و لازم است با توجه به وضعیت منابع آبی کشور به ویژه در استان از آن بهینه استفاده کنیم و به دنبال تغییر شیوه مصرف باشیم.

علیرضا خسروی با اشاره به موضوع اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد بیان کرد: اقتصاد مقاومتی یعنی کار فنی و اقتصادی، کار با برنامه و صرفه اقتصاد، روی پای خود ایستادن و به نوعی در بخش کشاورزی از آب های موجود بتوانیم چند منظوره استفاده کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان نیز در این مراسم گفت: این هفته فرصت مناسبی است تا از برترین های بخش کشاورزی که با استفاده بهینه از منابع و مدیریت صحیح موفق به کسب رتبه شده اند تجلیل شود.

سید مجید موسوی گفت: همچنین در این هفته 50 پروژه بخش کشاورزی که برای آنها بیش از 151 میلیارد ریال هزینه شده و برای بیش از 680 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم شغل ایجاد کرده به بهره برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه با معرفی نمونه ها به دنبال حمایت، راهنمایی و هدایت سایر بهره برداران برای الگو گرفتن از برترین ها هستیم افزود: آنها هم بتوانند با استفاده بهینه از منابع، متوسط تولید در واحد سطح خود را افزایش دهند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان ادامه داد: در همین راستا از سال گذشته طرح بسیج همگام با کشاورز با مشارکت بسیج در راستای ارتقای سطح تولید کشاورزان با تولید کم در استان شروع شده است.

در ادامه رحیمی سیب کار نمونه و پیوندی مدیر عامل نمونه سک شرکت تعاونی در استان سمنان با اشاره به فعالیت های خود درحوزه های کاری به مسائلی از جمله توسعه فعالیت ها، احداث صنایع تبدیلی، ایجاد نهالستان، ذخیره سازی آب، احیای مراتع، رفع دغدغه های خرید محصولات، توجه جدی به قیمت تمام شده محصولات، نظارت بر تولید واکسن طیور، ثبات قیمت نهاده ها و خرید تضمینی محصولات از جمله مرغ و تخم مرغ اشاره کردند.

در پایان مراسم از 48 تولید کننده برتر بخش کشاورزی، سه مدیر نمونه استانی، شهرستانی و مرکز خدمات جهاد کشاورزی تجلیل شد.