سلطه تفکرات نفتی بر صنعت برق ایران/ دوره اتلاف انرژی تمام شده است

به‌ گزارش خبرگزاری مهر، حمید چیت‌چیان در مراسم بهره‌برداری از بزرگترین نیروگاه خورشیدی شما‌ل‌غرب کشور در تبریز، با بیان اینکه امروزه وسعت کاربردی انرژی‌های خورشیدی و بادی در جهان رو به افزایش است و باید تلاش کنیم تا همگام با جهان در استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر گام برداریم، گفت: در کشوری همچون ایران که سلطه تفکر نفتی بر آن حاکم است، استفاده از انرژی‌های نو موجب خواهد شد از ذخایر ارزشمند انرژی‌های فسیلی برای نسل‌های آینده محافظت شود تا نسل‌های بعدی نیز بتوانند از آن استفاده کنند.



وزیر نیرو با اعلام اینکه استفاده از پنل‌های خورشیدی موجب خواهد شد تا 25 درصد از تلفات برق کاسته شود، تصریح کرد: در نیروگاه‌های حرارتی 5 درصد برق تولیدی در مصارف داخلی و 5 درصد در انتقال و 15 درصد نیز در بخش توزیع هدر می شود اما با توجه به اینکه پنل‌های خورشیدی در نقطه مصرف نصب می‌شوند، این تلفات به صفر می‌رسد و در واقع از 25 درصد تلفات برق جلوگیری می‌شود.



این عضو کابینه دولت تدبیر و امیدبا اشاره به افزایش ظرفیت نصب‌شده برق کشور به بیش از 70 هزار مگاوات افزود: تابستان امسال پیش‌بینی می‌شود پیک مصرف برق به 50 هزار مگاوات برسد که 12 هزار مگاوات آن فقط مربوط به بخش تلفات انرژی است.



وی درباره تشویق و ترغیب مردم در استفاده از انرژی‌های نو، بیان کرد: به کسانی که به استفاده از انرژی‌های نو برای تولید برق روی آورند، 50 درصد تسهیلات بلاعوض برای نصب پنل‌های خورشیدی بر روی بام‌ها درنظر گرفته شده است و چنانچه مردم برق تولیدی را افزون‌بر مصارف خود در اختیار شبکه بگذارند، به‌ازای هرکیلووات ساعت 4430 ریال دریافت خواهند کرد.



این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در حال حاضر متوسط فروش هر کیلووات ساعت برق در کشور 494 ریال است.



افتتاح بزرگترین نیروگاه خورشیدی شمالغرب ایران



به گزارش مهر، با حضور وزیر نیرو از بزرگ‌ترین نیروگاه فتوولتاییک شمال‌غرب ایران بهره‌برداری شد. این سامانه که از حداکثر توان تولیدی 252 پنل 200 واتی به همراه سه دستگاه اینورتر برخوردار است، در مساحت‌های 135، 168 و 252 مترمربعی قادر است سالانه 80 مگاوات ساعت برق با بازده 87 درصد تولید کند.



یوسف سرافراز مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌شرقی در آیین آغاز بهره‌برداری از این نیروگاه، گفت: بهره‌برداری از نیروگاه فتوولتاییک شمال‌غرب، نخستین تجربه اتصال به شبکه سراسری برق کشور براساس مطالعه‌های علمی و جهت‌گیری مناسب است.



وی با بیان اینکه نیروگاه دومنظوره خورشیدی به‌منظور تولید برق و پارکینگ خورشیدی احداث شده است، تاکید کرد: این پروژه ابتکاری با ظرفیت تولید 50.4 کیلووات ساعت می‌تواند بخشی از برق مصرفی کشور را تامین کند.



این مقام مسئول افزود: این سامانه که از حداکثر توان تولیدی 252 پنل 200 واتی به همراه سه دستگاه اینورتر برخوردار است، در مساحت‌های 135، 168 و 252 مترمربعی قادر است سالانه 80 مگاوات ساعت برق با بازده 87 درصد تولید کند.



سرافراز با بیان اینکه بهره‌برداری از نیروگاه فتوولتاییک شمال‌غرب، صیانت از ذخایر سوخت فسیلی کشور را به همراه دارد، یادآور شد: ایجاد سایت تحقیقاتی، افزایش توانمندی ساخت داخل، فرهنگ‌سازی استفاده از انرژی تجدیدپذیر از دیگر رهاوردهای این فناوری است.



در این مراسم همچنین از نیروگاه هیبریدی که شامل دو پنل خورشیدی و یک توربین بادی است و سالانه 1500 مگاوات ساعت برق تولید می‌کند، نیز رونمایی شد.



علاوه بر این همزمان با سفر وزیر نیرو به استان آذربایجان شرقی هفت روستا در اطراف شهرستان‌های اهر، مراغه، میانه، ورزقان و دو روستای شکردرق و شیرمردان از توابع سراب به شبکه برق سراسری پیوستند.



آغاز ساخت نيروگاه 1000 مگاواتي هريس



عملیات اجرایی احداث نيروگاه 1000 مگاواتی سيكل تركيبي هريس در استان آذربایجان‌شرقی عصر امروز (چهارشنبه) با حضور مهندس "حمید چیت‌چیان" وزیر نیرو آغاز شد.



نيروگاه سيكل تركيبي هريس با سرمايه‌گذاري بخش خصوصی و با سرمايه اوليه 320 ميليون يورو احداث مي‌شود. اين نيروگاه در دو فاز 500 مگاواتي احداث و درنهايت با بهره‌برداري از اين نيروگاه، 1000 مگاوات به ظرفيت منصوب‌شده كشور افزوده مي‌شود.

