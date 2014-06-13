مخزن اسناد هویتی غرب مازندران در نوشهر مستقر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله ملکی پیش از ظهر جمعه در همایش ایثارگران ثبت احوال استان در چالوس بیان داشت: مجوز مخزن غرب استان را در شهرستان نوشهر صادر می‌کنیم تا اسناد و شناسنامه‌ها در نوشهر مستقر شود و افراد مجبور نشوند برای انجام امورات سجلی و هویتی به مرکز استان مازندران بروند.



مدیرکل ثبت احوال مازندران با اعلام این‌که 80 درصد از کارکنان ثبت احوال ایثارگر و بسیجی هستند، گفت: حضور 59 نفر ایثارگر، 10 فرزند شهید و 20 نفر به‌عنوان رئیس و معاون ادارات در ثبت احوال بیانگر تفکر ایثارگری‌است که در مجموعه ثبت احوال حاکم است.



وی گفت: اگر چه نمی‌توانیم حق شما را به درستی و کامل ادا کنیم اما تلاش می‌کنیم تا وظایفمان را به‌درستی در قبال ایثارگران ایفا کنیم.



وی از پی‌گیری ماده 51 ایثارگران بالای 21 درصد و فرزندان شهدا توسط اداره کل ثبت احوال مازندران خبر داد و افزود: علیرغم این که در سال 91 تعداد 60 استخدامی را برای این عزیزان انجام دادیم اما متأسفانه به‌دلیل نبود اعتبار نتوانستیم جذبشان کنیم ولی در کمیته ایثارگران در حال پیگیری این موضوع و جذب نیروها می‌باشیم.



مدیرکل ثبت احوال مازندران گفت: کمیته ایثارگران در استان مازندران یک کیمته شاخص و فعال است و با همکاری این کمیته در صدد پیگیری بیمه و دیگر خواسته‌های ایثارگران می‌باشیم.



وی بیان کرد: تا قبل از انقلاب تنها 40 درصد وفات کشور ثبت می‌شد اما اکنون ثبت ولادت در شهرستان چالوس99.8 درصد و ثبت وفات 99.5 درصد است که این امر نشان از آگاهی و همکاری مردم دارد.

صدور 700 هزار شناسنامه مکانیزه

ملکی اعلام داشت: میزان ثبت ولادت در استان مازندران 99.2 درصد و وفات 98.5 درصد است، همچنین حدود 700 هزار شناسنامه مکانیزه بالای 15 سال عکس‌دار و زیر 14 سال بدون عکس در استان مازندران صادر شد.



ملکی با اشاره به اینکه 60 درصد کارهای اداری در ثبت‌احوال استان مازندران به صورت مکانیزه است، تصریح کرد: مازندران دراین حوزه در بین استان‌های کشور پیشرو است.



وی در ادامه از وجود 28 اداره ثبت احوال در سراسر مازندران خبر داد و افزود: تعداد 15 مرکز به صورت نمایندگی است و 23 اداره نیز ملکی است و تنها پنج اداره استیجاری است.



محمد ناصر زندی فرماندار چالوس در خصوص جایگاه ایثارگران گفت: ایثارگران برای دفاع از این مرز وبوم ومردم جامعه جان خود را در کف اخلاص گذاشتند وبنابراین از احترام ویژه ای برخوردار هستند.



وی افزود: آنان اینقدر بزرگ هستند که نمی توان در مورد کارشان صحبت کرد ولی می توان با ارائه خدمات بهتر قدردان آنان باشیم.



زندی خاطر نشان کرد: این افراد از سربازان واقعی امام زمان هستند وباید ایثار آنان الگوی باشد برای مدیران ودیگر افراد جامعه برای رشد بیشتر وبهتر کشوراسلامی ودفاع از مرز وبوم اسلامی باشد.



محمدرضا بیدکی مشاور مقام عالی ثبت واحوال کشور گفت: زمانی که کار خود را آغاز کردیم هیچ امکاناتی نداشتیم ولی با حمایتهای ریاست جمهوری توانستیم موفق شویم.



وی افزود: توانستیم در سال 91 به عنوان دستگاه برتر ثبت احوال شناخته شویم وهمچنین سال گذشته به عنوان فعال ترین اداره امور ایثارگران شناخته شدیم که این امر به لطف خدا ودعای شما ایثارگران بوده است.



بیدکی ثبت احوال را یکی از ارکانهای مهم کشور قلمداد کرد وگفت: ثبت احوال در تمامی اتفاقات بزرگ کشور نقش فعال دارد وهمانطور که امروزه سربازان از مرزهای کشور محافظ می کنند ثبت احوال هم از مرزهای هویتی حفاظ می کنند که که مسئولیتی بس مهم است.

