مراسم اختتامیه دهمین همایش بین المللی دکترین مهدویت عصر امروز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، به همت مؤسسه آینده روشن(پژوهشکده مهدویت) دهمین همایش بین المللی دکترین مهدویت با عنوان "اخلاق و سبک زندگی زمینه‌ساز، راهبردهای و راهکارها" از صبح پنج شنبه 22 خردادماه با سخنرانی آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه، آیت‌الله حائری شیرازی، دکتر قشقاوی، معاون وزیر امورخارجه و علی حسین الحکیم اندیشمند شیعه انگلستان، حجت الاسلام والمسلمین سیدمسعود پورسیدآقایی دبیر همایش و ... در سالن همایشهای بین المللی صدا و سیما افتتاح شد.

همچنین رونمایی از کتاب و تجلیل از مهدی‌یاوران و اهدای لوح تقدیر به آنان را از دیگر برنامه‌های افتتاحیه بود. در این همایش از آیت الله ری شهری، امیر محسن عرفان و علی موذنی به خاطر نوشتن کتب مهدوی، جواد اسحاقیان و حجت الاسلام رضا مهدیان فر به خاطر نوشتن پایان نامه مهدوی تجلیل شد.



همچنین از محمد علی کریمی به دلیل فعالیت و راه اندازی فرهنگسرای تخصصی مهدویت یزد، سید محمد سبط الشیخ ناشر برتر مهدوی، آیت‌الله قرهی مدیر حوزه علمیه امام مهدی(عج) تهران و سیدمهدی میرداماد مداح اهل بیت(ع) نیز تجلیل به عمل آمد.



در بخش سینما نیز از نرگس آبیار کارگردان فیلم شیار ۱۴۳ و در بخش رسانه‌ها نیز از سید علیرضا حسینی عارف مدیر خبرگزاری ابنا و محسن قائمی عکاس خبرگزاری ایسنا تجلیل شد. غلامحسین الطافی خوشنویس برتر کشور نیز از جمله مهدی یاوران بود که از او تجلیل شد و علاوه بر وی از مهدی رحیمی شاعر، عبدالحسین بکان تهیه کننده تلویزیون، محمدمهدی صفایی مدیر گروه رادیو، معصومه سادات میرغنی نویسنده داستان، دکتر علی آبادی خیر مهدوی، حجت الاسلام سیدعباس لاجوردی فعال مهدوی، هاجر توکلی مدیر کانون مهدویت، مریم هاشمی ووشوکار، سردار عصار و سرگرد سلمان اکبری پاکرو فعال مهدوی تجلیل شد.



همچنین از حجت الاسلام والمسلمین ابوترابی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و مرضیه دباغ به عنوان ولی یاور تجلیل شد. عباس مهدی مهر فعال مهدوی، سید نثار همدانی پژوهشگر خارجی و حجت الاسلام علی نقی فقیهی پژوهشگر حوزه داخلی نیز از دیگر کسانی بودند که به عنوان مهدوی یاور از آنها تجلیل به‌ عمل آمد. در این همایش از سردار سرتیپ احمد رضا رادان، رئیس مرکز مطالعات راهبردی ناجا و جانشین پیشین فرماندهی نیروی انتظامی که در عرصه حمایت از رهبری و انقلاب، مهدی یاور تلاش کرده‌اند، قدردانی شد.

در ادامه مراسم در پنج کمیسیون مقالات توسط اساتید و محققان ارائه شد. ۲ کمیسیون توسط مؤسسه آینده روشن، یک کمیسیون توسط دانشگاه عالی دفاع ملی، یک کمیسیون توسط دانشکده الهیات دانشگاه قم و کمیسیون آخر توسط انجمن تعلیم و تربیت حوزه علمیه قم برپا شده بود. ۱۲۳ مقاله فارسی دریافت شد که ۲۸ مقاله عصر روز گذشته و صبح امروز فرصت طرح در همایش را پیدا کردند. همچنین ۴۵ مقاله از میهمانان خارجی به این دبیرخانه ارسال شد که ۱۷ مقاله فرصت طرح در همایش را پیدا کردند.

همچنین ۳۲ اندیشمند خارجی از ۱۵ کشور تونس، پاکستان، عراق، اندونزی، اردن، لبنان، انگلیس، اسپانیا، مصر، الجزایر، آمریکا، آلمان، عربستان، فرانسه، یمن در این همایش شرکت کردند.

اختتامیه این همایش از ساعت 16 با سخنرانی دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در سالن همایشهای بین المللی صدا و سیما آغاز می شود. ارائه گزارش از کمیسیون‌های همایش و قرائت بیانیه اختتامیه همایش توسط دبیر همایش از برنامه‌های اختتامیه است.