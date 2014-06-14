اعتراض مجدد جرج کلونی به وضعیت سودان 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، جرج کلونی که بی پرده درباره مسئله نسل‌کشی در سودان صحبت می‌کند، یک نامه رسمی دیگر برای افزایش توجه نسبت به بحران انسانی این کشور نوشته است. این فیلمساز با همراهی جان پرندرگاست موسس پروژه ماهواره سنتینل مقاله ای اشتراکی برای روزنامه وایس نیوز و سریال آن یعنی «Vice» که در شبکه اچ بی او پخش می‌شود، نوشتند.

در اپیزود روز جمعه سریال «Vice» که آخرین اپیزود فصل دوم این سریال است، بن اندرسون روزنامه نگار در سودان است و می خواهد در حالیکه توجه رسانه ها و تلاش‌های بین المللی روی جاهای دیگر متمرکز شده اند، آن ها را به سمت بحران ادامه‌دار این کشور جلب کند. بزرگترین مشکل کلونی و پرندرگاست هم دقیقا همین کمبود توجه است. آن ها نوشتند: توجه به این وضعیت بسیار ضعیف است، ما این مشکل را در سوریه هم داریم می بینیم. اینکه به مردم بگوییم چون 10 سال پیش اهمیت می دادند، الان هم اهمیت بدهند به هیچ وجه عملی نخواهد بود.

این اولین باری نیست که کلونی درباره بیش از 2.5 میلیون نفری که در سودان کشته شده اند و 5 میلیون نفری که خانه هایشان را از دست داده اند صحبت می کند. او و پرندرگاست در مقاله مشترک دیگری که ماه دسامبر در مجله دیلی بیست منتشر شده بود نیز به این موضوع پرداختند و خود کلونی نیز یک مقاله اختصاصی در هالیوود ریپورتر منتشر کرد و از موقعیتی صحبت کرد که در یکی از ماموریت هایش در آن منطقه با آن مواجه شده بود: شخصی با اسلحه به سمت او نشانه رفته بود.

پروژه ماهواره سنتینل که اخیرا نیز اعلام کرده قصد دارد محدوده کاری اش را گسترش دهد، یک شرکت خیریه است که از تصاویر ماهواره ای برای کنترل کردن خشونت در سودان استفاده می کند و امیدوار است با استفاده از این تصاویر بتواند جلوی بعضی از قساوت ها را بگیرد.

سریال «Vice» که نامزد دریافت جایزه امی نیز شده است، به تازگی قرار شد تا فصل های سوم و چهارمش را برای شبکه اچ‌بی‌او بسازد. اپیزود آخر فصل دوم این سریال که «جنگ فراموش شده» نام دارد، بر خشونت در حال افزایش و اینکه چطور همه چیز بعد از جنگ سال 2003 در دارفور تغییر کرد، تمرکز دارد.