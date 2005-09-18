يك كنسرت موسيقي و يك فيلم بهداشتي -آموزشي در شبكه نمايش خانگي كشور

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل ازروابط عمومي موسسه رسانه هاي تصويري كنسرت موسيقي عماد بنكدار، به كارگرداني سينا احمدي كه دردي ماه سال 82 درفرهنگسراي بهمن وبه منظور همياري به هموطنان آسيب ديده اززلزله بم برگزارشد توسط اين موسسه درتيراژ گسترده وبه شكل لوح فشرده VCD ونوارويديويي VHSبه شبكه نمايش خانگي كشورعرضه شد . در" كنسرت تلفيقي عماد بنكدار،قطعات متنوعي با نام هاي منظومه شرق ،روزگار، سرنوشت گمشده ، تخت جمشيد ، خانه ناهيد ، ميراث گمشده وبهترين روياها براي علاقمندان به اجرا درآمده است .

برپايه اين گزارش همچنين يك فيلم مستند آموزشي با عنوان " پوست زيبا " به كارگرداني دكترسهيل سريزدي ازسوي موسسه رسانه هاي تصويري وارد شبكه نمايش كشورشد . آشنايي با پوستهاي مختلف ونحوه مراقبت ازهركدام ، شناخت روشهاي نوين درمان بيماريهاي پوستي مانند ليزر، آموزش مراقبت هاي ويژه ازپوست وسايرمسائل وموضوعات بهداشتي مرتبط ، مسائلي هستند كه درفيلم پوست زيبا به آنها پرداخته شده است .

گفتني است : اين فيلم نيزدرقالب لوح فشرده VCDونوارويديويي VHS تهيه وتوزيع شده وعلاقمندان دوفيلم ياد شده مي توانند با مراجعه به فروشگاه عرضه محصولات فرهنگي درسراسركشورنسبت به تهيه اين فيلم ها اقدام نمايند .