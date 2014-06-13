27 طرح اشتغالزا برای دریافت تسهیلات به بانک رفاه لرستان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزاله رحمتی منفرد صبح جمعه در حاشیه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان لرستان اظهار داشت: از ابتدای سالجاری 27 طرح اشتغالزا برای دریافت تسهیلات به بانک رفاه استان معرفی شده است.

وی عنوان کرد: برای این تعداد طرح اشتغالزا تسهیلاتی بالغ بر 77 میلیارد ریال در کارگروه اشتغال استان تصویب شده است.

مدیر عامل بانک رفاه استان لرستان ادامه داد: در این راستا تاکنون برای هفت طرح با تسهیلات 35 میلیارد ریال پرونده تشکیل شده و ظرف 10 روز آینده تسهیلات مورد نیاز این طرح ها پرداخت می شود.

رحمتی منفرد ادامه داد: این در حالیست که 20 متقاضی تسهیلات اشتغالزا هنوز یا برای تشکیل پرونده مراجعه نکرده اند و یا با مشکل کسری وثیقه مواجه هستند.

وی عنوان کرد: با این تفاسیر وضعیت پرداخت 42 میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزا به این طرح ها به دلیل عدم مراجعه متقاضیان بلاتکلیف است.

مدیر عامل بانک رفاه استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه برخی از متقاضیان در گذشته از تسهیلات با نرخ هفت درصد استفاده نکرده اند، افزود: در حال حاضر نرخ تسهیلات اشتغالزا دو تا سه برابر شده است و همین امر تمایل متقاضیان برای دریافت تسهیلات را کاهش داده است.

رحمتی منفرد عنوان کرد: در این راستا بسیاری از متقاضیان طرح های اشتغالزا علاقمند هستند از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کنند.