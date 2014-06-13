مخالف ولنگاری در شبکه اجتماعی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد علم الهدی در خطبه های نماز جمعه این هفته مشهد در جمع زائران و مجاوران با اشاره به شور و هیجان مردم در ایام شعبان گفت: توسعه هیجان مردم در نیمه شعبان نشاندهنده نزدیکی فرج امام زمان(عج) است.

وی ابراز کرد: اما نکته قابل توجه این است که چرا دشمنان روز به روز دشمنی شان بیشتر می شود و آیا این دشمنی فقط یه خاطر این است که مزدورشان را از این کشور بیرون کرده ایم و یا به خاطر موقعیت استراتژیک ایران در منطقه است.

امام جمعه مشهد بیان کرد: دشمنان امروز با اسلام هراسی و شیعه هراسی می خواهند با امام زمان مبارزه کنند چرا که در دنیا هیچ صاحب فکری نیست که با دیدن صحنه های جنایت وهابیون به طرف آنها برود.

آیت الله علم الهدی اظهار کرد: آمریکا خودش را امروز بر دنیا مسلط می بیند به صورتی که به اروپا به چشم یک زن فاحشه، به چین و ژاپن به چشم خرگوش و با روس ها مثل روباه رفتار می کند.

وی افزود: رقیب اصلی آمریکا امروز در جهان جهانی سازی و جهان شمولی است و در واقع رقیب امروز آمریکا یک تفکر آسمانی است که اگر شرایط محیا شود این مدیر جهانی خواهد آمد و جهان را تحت یک مدیریت عدل و انصاف قرار خواهد داد.

وی با اشاره به سخنرانی یکی از سران صهیونیست گفت: اسحاق رابین ملعون شش ماه قبل از مردنش در یک همایش گفت" قرن 21 قرن زور و پول نیست بلکه قرن فرهنگ و ایدئولوژی است، امروز عمیق ترین فرهنگ ایدئولوژی اسلام است و اگر غرب بخواهد رهبری خود را در دنیا حفظ کند باید اسلام را بر اندازد.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: مسئولان ما باید بدانند مسئله به این سادگی ها نیست که ما بخواهیم با آمریکا در مذاکرات راه حلی پیدا کنیم چرا که آنها به دنبال براندازی جریان اسلام هستند.

وی افزود: امام زمان فکری است که در همه دل ها جریان دارد به صورتی که در مراسم نیمه شعبان حتی غیر شیعه ها هم شرکت می کنند ، این آقا دل همه را برده است.

آیت الله علم الهدی سپس با اشاره به یکی از نظرات فوکویاما گفت: فوکویاما می گوید شیعه یک پرنده است که یک بال سرخ به نام عاشورا ویک بال سبز به نام مهدی(عج) و انتظار فرج را دارد و تا وقتی این دو بال را داشته باشد به هیچ دامی نمی افتد و هیچ صیادی نمی تواند او را شکار کند.

وی عنوان کرد: ما با شبکه اجتماعی مخالف نیستیم بلکه با ولنگاری و بی نظمی مخالفیم .

امام جمعه مشهد ادامه داد: وقتی ابزاری ایجاد شده تا بال این پرنده را بکند و شما نمی توانید آن را مدیریت کنید ما با این مخالفیم.

وی سپس خطاب به مردم گفت: شما باید برای حفاظت از دین تان قدمی بردارید و مثلا در مسئله حجاب باید تلاش کنید نه اینکه نیروی انتظامی و دولت بخواهد کاری بکند.

وی تاکید کرد: اگر بال این پرنده کنده شود دیگر معلوم نیست مهدی(عج) کی بیاید.