نقش محوری وزارت اطلاعات در تامین امنیت/ترویج آموزه های دینی در جامعه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالرحمن خدایی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه سنندج اظهار داشت: قبل هر چیز باید سالروز تاسیس و آغاز به کار وزارت اطلاعات را به عزیزان فعال در این عرصه و تمامی مردم کشور تبریک گفت چرا که این وزارت خانه با تلاش سربازان گمنام امام زمان نقش بسیار مهمی را در راستای نهادینه کردن امنیت پایدار در جامعه بر عهده دارند.

وی با اشاره به وضعیت امنیت کنونی ایران اسلامی در مقایسه با سایر کشورهای منطقه عنوان کرد: امروز به برکت انقلاب اسلامی ایران و همچنین با توجه به حضور همه جانبه مردم در صحنه ایران اسلامی دارای امنیتی پایدار بوده و بدون شک نقش نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در این عرصه بسیار مهم است.

امام جمعه سنندج با بیان اینکه بدون شک مردم خدمات و رشادت های سربازان گمنام امام زمان را هیچ گاه فراموش نمی کنند، افزود: حضور در تمامی عرصه به ویژه برخورد با گروهک های تروریستی و تکفیری در سطح کشور و استان کردستان از جمله خدماتی است که هیچ گاه مردم آنها را فراموش نمی کنند.

وی به دستگیری عوامل ترور ماموستا شیخ الاسلام و ماموستا برهان عالی اشاره کرد و گفت: شناسایی و دستگیری عوامل این ترورهای ناجوانمردانه تنها بخشی از فعالیت ها و اقدامات سربازان گمنام امام زمان در راستای نهادینه کردن امنیت پایدار در استان کردستان به شمار می رود.

ماموستا خدایی در ادامه خطبه های امروز نماز جمعه سنندج به هفته جهاد کشاورزی اشاره کرد و یادآور شد: جهاد سازندگی و در چند سال اخیر جهاد کشاورزی نوید دهنده خدمت و آبادانی به مردم بوده است و این نهاد برخواسته از انقلاب اسلامی به بهترین شکل ممکن به مردم خدمت رسانی کرد.

وی با اشاره به خدمات جهاد سازندگی در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به ویژه در مناطق محروم و دوره افتاده عنوان کرد: این خدمات در تمامی حوزه ها توانست بخشی از محرومیت های به جایی مانده از دوران رژیم شاهنشاهی را جبران کرده و آسایش بیشتری را برای مردم به دنبال داشته باشد.

امام جمعه سنندج و نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: امروز نیز جهاد کشاورزی با تکیه بر حوزه کشاورزی و تلاش برای توسعه این بخش خدمات زیادی را به مردم ارائه می کند و به همین دلیل لازم است که در این زمینه شاهد اقدامات و خدمات بهتری از سوی این نهاد به مردم باشیم.

وی توسعه کشاورزی با هدف افزاش تولید در کشور را بسیار مهم عنوان کرد و افزود: توسعه بخش کشاورزی با توجه به ظرفیت های استان کردستان می تواند زمینه را برای توسعه سایر بخش ها فراهم کند و به همین دلیل لازم است که از تمامی ظرفیت های استان در این بخش به بهترین شکل ممکن بهره برداری شود.

ماموستا خدایی همچنین بر لزوم ترویج آموزه های دینی در جامعه به عنوان یک اصل مهم و ضروری تاکید کرد و گفت: ترویج آموزه های دینی و اسلامی در هر شرایطی در جامعه لازم و ضروری است و توجه به این مهم می تواند باعث سلامت و آرامش جامعه شود.

وی حفظ وحدت و همدلی را نیاز اصلی جامعه عنوان کرد و اظهار داشت: انتظار می رود که با هوشیاری مردم و مسئولان هر روز شاهد وحدت و همدلی بیشتری در سطح کشور باشیم چرا که دشمن در کمین است و از هر فرصتی برای ضربه زدن به نظام اسلامی و وحدت موجود در کشور سوء استفاده می کند.