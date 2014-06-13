اقتدار ایران برای دنیا شناخته شده است / اقتصاد و فرهنگ از دغدغه های رهبر معظم انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما در خطبه های این هفته نماز جمعه کرمانشاه اظهار داشت: امروز همزمان با حضور حضرت مهدی (عج) است، روزی که برای مسلمانان دنیا به ویژه شیعیان، روزی مهم و تاریخی است.

امام جمعه کرمانشاه گفت: وظیفه تمامی مسلمان و شیعیان جهان دعا و انتظار برای حضور قائم آل محمد (ص) است و باید زمینه این ظهور الهی و معنوی را در سراسر دنیا آماده کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه به مقوله فرهنگ اسلامی اشاره کرد و افزود: توسعه و ارتقا فرهنگ از دغدغه های مقام عظمی ولایت است، لذا مردم و مسئولان باید برای تحقق این منویات رهبر بزرگ انقلاب از هیچ کوششی فروگذار نباشند.

آیت الله علما در ادامه با اشاره به اینکه در جامعه اسلامی اقتصاد باید وضعیت خوب و والایی برای ارتقا زندگی مردم داشته باشد، گفت: امروز باید اقتصاد در کشورهای اسلامی به ویژه جمهوری اسلامی در رتبه ای قرار بگیرد که نه تنها نیاز ما از بیگانگان را رفع کند، بلکه بتوانیم دنیای را وابسته به خودمان کنیم.

وی تاکید کرد: امروز منطقه خاورمیانه با جولان گروهک های تروریستی، به کانون درگیری و خونریزی تبدیل شده است، ولی با این وجود امنیت در ایران اسلامی در بالاترین حد خود قرار دارد و کسی نمی تواند حتی گوشه چشمی به این نظام الهی داشته باشد.

امام جمعه کرمانشاه گفت: امروز اقتدار ایران برای دنیا شناخته شده است و نیروهای نظامی و انتظامی این مملکت اجازه هیچ گونه دست درازی را به هیچ زورگو و زیاده خواهی را نخواهند داد.