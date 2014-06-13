به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام سید علی حسینی در خطبه نماز جمعه شهر دیر اظهار داشت: اعتقاد به ظهور امام زمان به نفع دشمنان اسلام نیست وآنان با بازکردن دکان شیادی وایجاد شبهه در نبود امام زمان تلاش می کنند.

وی گفت: شیعه اعتقاد دارد که اگر حجت در زمین نباشد زمین اهلش را فرومی می برد وکتاب از عترت جدا ناپذیرهستند.

وی ادامه داد: خدا حاکم و همه مخلوقات محکوم درگاه اوهستندو عمر انسان ثابت نیست بنابرین اگر کسی عمر طولانی داشته باشد از محالات نیست.

امام جمعه دیرافزود: مسلمانان جهان با الهام از انقلاب مهدی در مقابل مستکبران ایستادگی و پوزه آنان به خاک بمالند.

وی در خصوص تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی گفت: این ستاد به فرمان حضرت امام راحل با هدف اسلامی نمودن دانشگاهها تشکیل شد و تاکنون کارهای خوبی صورت گرفته اما رضایت بخش نیست و رهبری بارها اظهار نگرانی کرده اند.

وی افزود: دست اندرکاران شورای انقلاب فرهنگی درسال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهدی در این راستا گام بلندی بردارند.

حجت الاسلام حسینی به سالروز انتخابات 24خرداد سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: حضور پرشور در انتخابات سال گذشته اعتماد مردم به نظام اسلامی بود.

وی اضافه کرد: علی رغم ترفندهای دشمنان که مردم دیگر اعتمادبه نظام و دست اندرکاران انتخابات ندارند با بصیرت و آگاهی به صحنه انتخابات آمدند و وفاداری خود به نظام اسلامی را به رخ دشمنان کشاندند.

امام جمعه دیر یادآور شد: پیروزی انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته یک فرد نیست بلکه پیروزی ملت ایران است.

وی گفت: هم رییس جمهور باید پاسخگوی همه باشد و همه باید دکتر روحانی را رییس جمهور خود و باید در برخوردها صواب در نظر بگیرند بدانند و شرکت کنندگان در انتخابات را به افراطی گری متهم نکنند.

وی ادامه داد: امروز نیاز به همدلی، وحدت و تفاهم داریم و رقابت های انتخاباتی را به رفاقت تبدیل کرده و اگر جشنی برگزار می شود جشن پیروزی ملت گرفته شود.