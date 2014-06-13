  1. استانها
  2. بوشهر
۲۳ خرداد ۱۳۹۳، ۱۵:۵۵

حجت الاسلام حسینی:

اعتقاد به ظهور تاثیرگذار است/ وحدت و همدلی رقابت انتخاباتی را به رفاقت تبدیل می‌کند

اعتقاد به ظهور تاثیرگذار است/ وحدت و همدلی رقابت انتخاباتی را به رفاقت تبدیل می‌کند

بندردیر- خبرگزاری مهر: امام جمعه دیرگفت: اعتقاد به ظهور امام زمان(عج) تاثیرگذار است وانسان منتظر سعی می کند با خودسازی لیاقت حضور در رکاب امام زمان را پیداکند.

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام سید علی حسینی در خطبه نماز جمعه شهر دیر اظهار داشت: اعتقاد به ظهور امام زمان به نفع دشمنان اسلام نیست وآنان با بازکردن دکان شیادی وایجاد شبهه در نبود امام زمان تلاش می کنند.

وی گفت: شیعه اعتقاد دارد که اگر حجت در زمین نباشد زمین اهلش را فرومی می برد وکتاب از عترت جدا ناپذیرهستند.

وی ادامه داد: خدا حاکم و همه مخلوقات محکوم درگاه اوهستندو عمر انسان ثابت نیست بنابرین اگر کسی عمر طولانی داشته باشد از محالات نیست.

امام جمعه دیرافزود: مسلمانان جهان با الهام از انقلاب مهدی در مقابل مستکبران ایستادگی و پوزه آنان به خاک بمالند.

وی در خصوص تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی گفت: این ستاد به فرمان حضرت امام راحل  با هدف اسلامی نمودن دانشگاهها تشکیل شد و تاکنون کارهای خوبی صورت گرفته اما رضایت بخش نیست و رهبری بارها اظهار نگرانی کرده اند.

وی افزود: دست اندرکاران شورای انقلاب فرهنگی درسال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهدی در این راستا گام بلندی بردارند.

حجت الاسلام حسینی به سالروز انتخابات 24خرداد سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: حضور پرشور در انتخابات سال گذشته اعتماد مردم به نظام اسلامی بود.

وی اضافه کرد: علی رغم ترفندهای دشمنان که مردم دیگر اعتمادبه نظام و دست اندرکاران انتخابات ندارند با بصیرت و آگاهی به صحنه انتخابات آمدند و وفاداری خود به نظام اسلامی را به رخ دشمنان کشاندند.

امام جمعه دیر یادآور شد: پیروزی انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته یک فرد نیست بلکه پیروزی ملت ایران است.

وی گفت: هم رییس جمهور باید پاسخگوی همه باشد و همه باید دکتر روحانی را رییس جمهور خود و باید در برخوردها صواب در نظر بگیرند بدانند و شرکت کنندگان در انتخابات را به افراطی گری متهم نکنند.

وی ادامه داد: امروز نیاز به همدلی، وحدت و تفاهم داریم و رقابت های انتخاباتی را به رفاقت تبدیل کرده و اگر جشنی برگزار می شود جشن پیروزی ملت گرفته شود.

کد مطلب 2310630

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها