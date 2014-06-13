کوچکترین بی احترامی به عتبات عالیات بی پاسخ نمی ماند/ عربستان و قطر در جنایات داعش شریک هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد در مصلای الغدیر این شهر با اشاره به این موضوع که وجود امام زمان(عج) باعث نجات انسان ها از هلاکت می شود اظهار داشت: ما بدون امام زمان نمی توانیم زندگی کنیم و وجود امام زمان سبب رهایی ما از هلاکت و عذاب هم در دنیا و هم در آخرت خواهد شد.

وی به برخی از آثار وجود مهدویت در زندگی انسان اشاره کرد و یادآور شد: یکی از موضوعات مربوط به مهدویت مسئله فرهنگ انتظار است که از اساسی ترین موضوعات عصر غیبت امام زمان محسوب می شود.

مکتب انتظار تجلی اخلاق و معنویت است

خطیب جمعه خرم آباد افزود: فرهنگ انتظار در زمان غیبت آنقدر اهمیت دارد که پیامبر اسلام آن را افضل اعمال می داند و همچنین مکتب انتظار تجلی اخلاق، معنویت، تربیت انسان های صالح و مومن است.

حجت الاسلام میرعمادی در اینباره ادامه داد: اگر مکتب انتظار از جامعه اسلامی رخت بربندد جامعه اسلامی روح خود را از دست خواهد داد و دیگر ارزشی نخواهد داشت.

وی ضمن اشاره به حدیثی از امام صادق(ع) خاطرنشان کرد: مطابق فرمایش این امام همام هرکس که می خواهد از اصحاب مهدی(عج) باشد بایستی اهل پارسایی و تقوا بوده و همچنین مطابق یک حدیث برادران رسول خدا کسانی هستند که جز منتظران ظهور امام زمان هستند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر این موضوع که مکتب انتظار مکتب تجلی اخلاق است به بخشی دیگر از جنبه های این مکتب اشاره کرد و گفت: مکتب انتظار همچنین مکتبی سازنده، مکتب خداترسی و تقوا و مکتب متصل شدن به مکارم اخلاقی و آمادگی برای ظهور حضرت مهدی عج است.

حجت الاسلام میرعمادی مفهوم انتظار را آمادگی و سازندگی دانست و تصریح کرد: منتظران امام زمان(عج) بایستی همواره خود را صالح قرار دهند و همچنان که در این روز برای مهدی جشن می گیرند در مقام عمل نیز دلهایشان متوجه امام زمان باشد.

نتیجه تلاش سربازان گمنام ایجاد امنیت و آسایش در جامعه است

وی به برخی مناسبت های این هفته اشاره کرد و گفت: روز نیمه شعبان به عنوان روز سربازان گمنام امام زمان نامگذاری شده و متعلق به نیروهای امنیتی کشور است. نیروهای وزارت اطلاعات کسانی هستند که بی نام و نشان در جامعه مشغول به خدمت بوده و این افتخار نصیب آن ها شده که به عنوان سربازان گمنام امام زمان معرفی شوند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد افزود: یکی از تشکیلات قوی در کشور دستگاه اطلاعاتی است که به تعبیر رهبر معظم انقلاب فعالان این دستگاه مجاهدت خاموش دارند و جهاد آن ها خاموش و پنهانی است و به دلیل پیگیری مسائل امنیتی کمتر در انظار عمومی ظاهر می شوند.

حجت الاسلام میرعمادی نیروهای اطلاعاتی و امنیتی را نیروهایی ولایی برشمرد و اظهار داشت: این افراد کسانی هستند که بر اساس موازین شرعی عمل کرده و با رعایت ارزش های دینی، اخلاقی و اجتماعی جامعه به فعالیت خود ادامه می دهند و با اخلاص و انگیزه و همچنین بسیار قرص و محکم از انقلاب اسلامی دفاع می کنند.

وی نتیجه تلاش این سربازان گمنام را ایجاد امنیت و آسایش در جامعه دانست و یادآور شد: قدرتی که در حال حاضر نظام و انقلاب دارد و همچنین امنیت حاکم بر جامعه مرهون تلاش شبانه روزی این نیروهای خدوم است.

عملیات دستگیری ریگی برگ زرینی از اقدامات دستگاه اطلاعاتی کشور بود

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان این مطلب که نیروهای اطلاعاتی و دستگاه امنیتی کشور با قدرت در تمام صحنه ها حاضر می شوند عنوان کرد: امروز تمام سرویس های اطلاعاتی دنیا بر قدرت اطلاعاتی ایران اذعان دارند و به این موضوع اعتراف می کنند.

حجت الاسلام میرعمادی به برخی از اقدامات مناسب و ارزشمند سربازان گمنام امام زمان(عج) اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات خوب آن ها دستگیری سرکرده خودفروخته گروه تروریستی ریگی بود که با دستگیری این فرد تمام دنیا مات و مبهوت شده و بر قدرت اطلاعات ایران اعتراف کردند.

وی در اینباره افزود: عملیات دستگیری ریگی برگ زرینی از اقدامات دستگاه اطلاعاتی کشور بود و از تلاش تمامی کسانیکه در این زمینه فعالیت می کنند قدردانی می کنیم.

گروه تروریستی داعش روی جنایتکاران تاریخ را سفید کرده است

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود به حوادث اخیر کشور عراق اشاره کرد و گفت: هم اکنون گروه های تکفیری کثیف ترین جنایت ها را نسبت به مردم بی پناه عراق انجام می دهند و گروه تروریستی داعش روی دیکتاتورها و جنایتکاران تاریخ را سفید کرده است.

حجت الاسلام میرعمادی افزود: عمق جنایات این گروه تکفیری به قدری است که هیچ کس نه تنها قدرت دیدن آن ها را ندارد بلکه بازگو کردن این جنایات برای همگان سخت و دشوار است.

وی با بیان این مطلب که این گروه تروریست کینه عجیبی نسبت به همه مسلمانان به خصوص شیعیان دارند تصریح کرد: سرکرده کثیف این گروه تروریستی اعلام کرده است ما موصل را نمی خواهیم و هدف ما این است که با نخست وزیر عراق در نجف و کربلا تسویه حساب کنیم.

کوچکترین بی احترامی به عتبات عالیات بی پاسخ نخواهد ماند

خطیب جمعه خرم آباد خطاب به این تروریست ها گفت: کور خوانده اید و بدانید اگر کوچکترین بی احترامی به عتبات عالیات صورت گیرد تمام محبان عصمت و ولایت با تمام وجود چنان درسی به شما خواهند داد که برای همیشه این درس را از یاد نبرید و به فراموشی نسپرید.

حجت الاسلام میرعمادی به بیداری و هوشیاری شیعیان و اهل تسنن در همه عرصه ها و تنفر سنی ها از این گروه تروریستی اشاره کرد و یادآور شد: امروز شیعه در عزت و اقتدار به سر می برد و اجازه دهن کجی و میدان داری به یک گروه تروریستی را نخواهند داد.

وی علت خشم دشمنان ایران را حمایت جمهوری اسلامی از دولت و ملت سوریه دانست و تصریح کرد: دشمنان بدانند که ایران در بحث سوریه تنها از این دولت حمایت کرد و وای به روزی که این مردم به طور مستقیم بخواهند در برابر آنها بایستند.

عربستان و قطر در خونهای ریخته شده در عراق سهیم هستند

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد حمایت برخی از کشورهای مسلمان از این گروه های تکفیری را به شدت محکوم کرد و بیان داشت: امروز کشورهایی مانند عربستان و قطر که دست دوستی به طرف اسرائیل دراز کرده اند باید بدانند که در برابر ایران چیزی نیستند و همچنین باید بدانند که در خون هایی که در عراق ریخته می شوند سهیم بوده و باید پاسخگو باشند.

حجت الاسلام میرعمادی اتفاقات امروز عراق را پس لرزه هایی دانست که برای مقابله با بیداری دنیای اسلام در حال رخ دادن است و بیان داشت: این گروه های تروریستی وجدان ندارند و بدانند که ما مسلمانان از آنها هیچ باکی نداریم و در مقابل آن ها خواهیم ایستاد.

وی خطاب به کشورهای حامی گروههای تروریستی که داعیه خلافت اسلامی دارند، گفت: این خلافت ننگتان باد! کجای این خلافت اسلامی است، مطمئن باشید که نصرت الهی شامل حال مسلمانان در سوریه و عراق خواهد شد.