معنی انتظار تعبیری از تلاش برای کـسب آمادگی بیشتر است/ ضرورت ساماندهی قبور شهدای گمنام دامغان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود ترابی در آئین نماز عبادی سیاسی جمعه شهر دامغان در مصلی امام خمینی (ره) این شهر ضمن گرامیداشت سالروز ولادت منجی عالم بشریت حضرت مهدی (عج) اظهار داشت: مهمترین وظیفه ماشیعیان انتظار فرج است و باید بکوشیم زمینه ظهور آن حضرت را فراهم کنیم.

وی تصریح کرد: حضور امام زمان(عج) تنها با دعا کردن و ندبه خواندن ایجاد نمی شود بلکه باید بکوشیم تا با اقدامات عملی جامعه اسلامی را مهیا سازیم.

خطیب جمعه دامغان از برخی رفتارهای مغایر با شرع در شب میلاد امام زمان(عج) انتقاد کرد و گفت: اسلام هیچگاه با شادی مخالف نبوده و نیست اما نباید آهنگ های زننده و رقص و پایکوبی در جشن میلاد ائمه اطهار (ع) استفاده کرد که این کار با مبانی دینی و اسلامی مغایر است.

ترابی یادآور شد: ما باید راه و سیره ائمه را در شادی ها مد نظر قرار دهیم و برای گسترش فرهنگ دینی و اسلامی تلاش کنیم.

وی همچنین با یادآوری اینکه پیکر مطهر شهدای گمنام با تقاضای مردم در شهرها دفن می شوند، گفت: باید تلاش کنیم که قبور آن ها مانند شهدای دیگر سر و سامان بگیرد و در غربت نباشند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان دامغان تأکید کرد: قبور شهدای گمنام باید دارای صحن و سرا باشد تا یاد و آن ها زنده نگه داشته شود.

ترابی به فرارسیدن روز سربازان گمنام امام زمان (عج) نیز اشاره داشت و افزود: نیروهای اطلاعاتی در راستای حفظ و برقراری امنیت در جامعه و مقابله با منافقان و جاسوسان تلاش می کنند و خدمات و زحمات این افراد بر هیچ کس پوشیده نسیت و جای تقدیر دارد.

وی همچنین در خاتمه ضمن گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی، در زمینه انتقال آب گل آلود حاصل از سیل و بارندگی به زمین های کشاورزی به اداره امور منابع آب شهرستان دامغان تذکر داد و خواستار تجدید نظر و کمک به کشاورزان در استفاده از آب بهتر شد.