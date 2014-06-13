مقدس ترین بنیان یک زندگی تشکیل خانواده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شیخ مصطفی باقری بنابی بعدازظهر امروز در آیین خطبه های نماز جمعه بناب با انتقاد شدید امام جمعه بناب از عدم توجه تمامی دولت ها به مسائل فرهنگی کشور گفت: 35 سال از عمر انقلاب اسلامی می گذرد و هر دولتی که روی کار آمده برای حزب خود کار کرده و برای حزب خود قدم برداشته و هر زمان که پای دین و ارزشهای الهی به میان آمده، صدها تعلل و ملاحظه کاری را به دنبال داشته است.

وی با تبریک سالروز ولادت یگانه منجی عالم بشریت حضرت مهدی(عج)، از انتظار فرج بعنوان بهترین و برترین اعمال مؤمنین نام برد و گفت: عمل به وظایف موجود یعنی انتظار فرج؛ هرقدر در جامعه مؤمنین گناه و معصیت بیشتر باشد، ظهور نیز با تأخیر اتفاق می افتد.

امام جمعه بناب با بیان اینکه مؤمن باید در دیگران اثر کند، نه اینکه خود اثرپذیر باشد، ادامه داد: از جوامع مؤمنین و هیئت های مذهبی انتظار داریم نسبت به موضوع امر به معروف و نهی از منکر حساس تر باشند.

وی همچنین گفت: اگرخدا بخواهد با ظهور امام عصر(عج) شاهد ریشه کن شدن فساد و بی بند و باری و تحقق عدالت واقعی در جامعه خواهیم شد.