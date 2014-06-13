بد حجابان امنیت روانی جامعه را تهدید می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مهدی موسوی‌نژاد بعد از ظهر جمعه در جمع مردم برازجان اظهار داشت: مقصد نهایی خداوند از خلقت انسان رسیدن به سعادت و تعالی است و امام زمان در صورتی ظهور می‌کند که همه از این مسیر منحرف نشویم.

وی اضافه کرد: رسالت انبیاء و ائمه (ع) هدایت انسان‌ها و تشویق آنها برای قرار گرفتن در مسیر حق و تعالی بود نه اینکه کسی را به زور به بهشت ببرند وراه باطل رانیزبرای مردم تبیین می کردند.

رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: بحث‌هایی درمورد اینکه نمی توان مردم را به اجبار وارد بهشت کرد توسط رئیس جمهور مطرح شده است؛ در اسلام هیچ کس را با زور وارد بهشت نمی کنند بلکه با کسانی که مانع رسیدن انسان‌ها به بهشت و مسیر تعالی می‌شوند برخورد می‌شود.

وی تصریح کرد: حق هر انسانی است که مسیر رشد و تعالی الهی را بپیماید و کسی حق ندارد مانع و انحرافی در این راه ایجاد کند و باید جلوی کسانی که موانعی برای تعالی انسان‌ها ایجاد می کنند ایستاد و با آنها برخورد کرد.

موسوی‌نژاد تاکید کرد: کسی که هنجارشکنی می‌کند و بدحجابی را در جامعه ترویج می‌کند، موجب بر هم زدن امنیت روانی و آرامش فکری مردم به ویژه جوانان می‌شود و آنها را از رسیدن به کمال منحرف می‌کند؛ قطعا باید با چنین منکراتی برخورد کرد.

نماینده مردم شهرستان دشتستان در مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان ساخت: اصل آزادی تا جایی معنا دارد که تعرض به حقوق و آزادی دیگران به وجود نیاید.

وی اضافه کرد: انسان‌ها حق دارند در جامعه‌ای امن و آرام زندگی کنند و مسیر بهشت را طی کنند و هر حرکتی که آرامش و امنیت را از مردم بگیرد خلاف است.

حجت‌الاسلام موسوی‌نژاد افزود: امر به معروف ونهی ازمنکر مهمترین وظیفه ای است که ما درقبال ظهور حضرت بقیه الله (عج) داریم وتازمانی که آنرا به درستی انجام ندهیم موجب تاخیر در زمان غیبت شده ایم.

رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مردم و مسئولان باید با حفظ انسجام و ایجاد فضای امن در جامعه مسیر را برای رشد و کمال همگان فراهم کنند.