گزارش سازمان ملل از وضعیت موصل پس از اشغال داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، "رابرت کلویل" سخنگوی کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز در گزارشی اعلام کرد: شمار کشته شدگان در روزهای اخیر پس از حمله اسلامگرایان افراطی به شهر موصل به صدها نفر رسیده است.

در این گزارش آمده است: 17 نفر از کشته شدگان غیر نظامیان و کارمندان پلیس و دستگاه قضایی در شهر موصل هستند که توسط عناصر داعش اعدام شده اند.

همچنین بیش از هزار نفر نیز در شهر موصل زخمی شده اند و نیم میلیون نفر نیز طی 4 روز گذشته از شهر خود آواره شده اند.

در ادامه گزارش گفته شده است: 4 زن نیز پس از تجاوز عناصر داعش به آنها خودکشی کرده اند و زندانیان زندان "بادوش" که توسط گروه داعش پا به فرار گذاشتند در تلاش برای انتقام گیری از مسئولان و کسانی هستند که عامل زندانی شدن آنها بوده اند.