دبیرکل ناتو به ترکیه می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استار ترکیه، "آندرس فوگ راسموسن" دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی طی روزهای آینده به منطقه سفر می کند. بر این اساس راسموسن روز یکشنبه به آنکارا خواهد رفت.

وی در این سفر با "عبدالله گل" رئیس جمهوری، "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر و "احمد داود اوغلو" وزیر خارجه ترکیه دیدار و گفتگو خواهد کرد. سفر دبیرکل ناتو به ترکیه در حالی است که مقامات این کشور به عنوان یکی از اعضای این پیمان نظامی از گسترش خطر تروریسم به دیگر کشورهای منطقه ابراز نگرانی کرده اند.

دبیر کل ناتو در پی تصرف بخش هایی از خاک عراق توسط گروه تروریستی داعش، گفته است ناتو برای خودش در عراق نقشی نمی بیند. این اظهارات در حالی صورت می گیرد که پس از ربوده شدن 80 تبعه ترکیه در عراق، ترکیه خواستار تشکیل جلسه اضطراری ناتو برای بررسی حوادث عراق شده است.