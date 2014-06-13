تیم فوتسال مقاوت البرز لیگ برتری شد

به گزارش خبرنگار مهر:تیم فوتسال مقاوت البرز در دیدار برگشت پلی آف رقابت های لیگ دسته اول باشگاه های کشوری با برتری مقابل پرسپولیس به لیگ برتر صعود کرد.

این دیدار از ساعت 17 در سالن ورزشگاه انقلاب اسلامی کرج برگزار شد و شاگردان حامد رئیسی با انجام یک دیدار روان و زیبا با نتیجه 4 بر 2 از سد پرسپولیس تهران عبور کرد.

حامد رئیسی سرمربی تیم فوتسال مقاومت پس از پایان دیدار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:این دیدار برای ما از حساسیت بالایی برخوردار بود و پرسپولیس برای برد آمده بود ولی ما در این دیدار خیلی خوب ظاهرشدیم و از موقعیت ها به خوبی استفاده کردیم و در نهایت هم به برتری رسیدیم.

وی ادامه داد:ما در این دو سال سختی زیادی کشیدیم و نیاز به حمایت مسئولان داریم در حال حاضر تیم مقاومت لیگ برتری شده و اگر از این تیم حمایت نشود نمی توانیم با قدرت های فوتسال کشور رقابت کنیم.

رئیسی در پایان گفت:البرز شایستگی حضور در لیگ برتر را داشت و فوتسال البرز شایستگی خود را نشان داد.