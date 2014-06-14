اساتید دانشجو پروری را سرلوحه اهداف خود قرار دهند

ابوالفضل فراهانی در حاشیه هفتمین نشست هم اندیشی ریاست دانشگاه پیام نور کشور با رؤسای مراکز واحدها، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: علی رغم اینکه تاکید زیادی بر ابلاغ سریع بودجه امسال دانشگاه های پیام نور داریم ولی هدف از تاخیر در ابلاغ بودجه امسال این است که هزینه های مربوط به هر دانشگاه بیش از پیش به صورت دقیق و کارشناسی شده مورد بررسی قرار گیرد.

فراهانی بر لزوم توجه به شاخص های علمی، اخلاقی و دینی در جذب دانشجو تاکید کرد و گفت: حق مدیریت ها در دانشگاه پیام نور نسبت به مدت مشابه سال های گذشته در حدود 80 درصد افزایش یافته است.

وی بر لزوم تسریع در تبدیل وضعیت کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه های پیام نور سراسر کشور توسط مدیران گفت: در تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی و کارکنان اگر منع قانونی وجود نداشته باشد در کوتاه ترین زمان ممکن این مهم نیز انجام خواهد شد.