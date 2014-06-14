دانشگاه پیام نور می تواند راه حلی برای برون رفت از بحران فرهنگی و اقتصادی کشور ارائه دهد

به گزارش خبرنگار مهر، کریم نجفی برزگر عصر جمعه در هفتمین نشست هم اندیشی ریاست دانشگاه پیام نور کشور با رؤسای مراکز واحدها، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی، در تبریز با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص اقتصاد و فرهنگ گفت: رویکرد امسال دانشگاه پیام نور با توجه به نامگذاری سال توسط رهبر معظم انقلاب به صورت شفاف مشخص شد و بسیاری از مشکلاتی که در این خصوص وجود دارد در صورت تلاش مدیران و دانشجویان قابل رفع است.

وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلاتی که توسط رؤسای واحدها و مدیران به ما منعکس می شود مربوط به مشکلات اقتصادی و فرهنگی است، ابراز کرد: اگر ما واقعا بتوانیم در مجموعه دانشگاههای پیام نور کشور، معنای واقعی مدیریت جهادی را محقق کنیم بیش از پیش شاهد کاهش مشکلات در دو حوزه اقتصاد و فرهنگ خواهیم بود.

نجفی برزگر در ادامه سخنان خود با اشاره به سخنی از امام راحل (ره) مبنی بر اینکه اصلاح جامعه در گرو اصلاح دانشگاه هاست، گفت: دانشجو و استاد دو رکن مهم و موثر جامعه علمی کشور محسوب می شوند که تا حد زیادی می توانند در خصوص اسلامی تر کردن دانشگاه ها موثر باشند.

شایان ذکر است در پایان این نشست تعدادی از رؤسای واحدهای استان همچون تبریز، شبستر ، میانه ، بناب، مرند به بیان مشکلات خود پرداختند که از میان می توان به عدم تعادل در توزیع رشته های کارشناسی ارشد، کمبود استادیار در واحدها، کاهش دانشجو در برخی واحدها، عدم ابلاغ به موقع بودجه های عمرانی و آموزشی، عدم توجه لازم به اتمام پروژه های نیمه تمام ، عدم پرداخت به موقع اضافی کاری ها، هزینه بالای آزمایش های دانشجویان دکتری دانشگاه پیام نور تبریز، لزوم نوسازی خودروهای واحدها و عدم تفویض اختیارات مالی به رؤسا و سرپرست های دانشگاه اشاره کرد.