به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمسعود پورسیدآقایی، رئیس موسسه آینده روشن(پژوهشکده مهدویت) و دبیر علمی دهمین همایش دکترین مهدویت عصر امروز 23 خردادماه در مراسم اختتامیه این همایش که در سالن همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد، به ارائه سخن پرداخت گزارشی از روند برگزاری این همایش ارائه داد.

وی گفت: آموزه های مهدوی آنقدر با عظمت است که اگر هرکس در راه آن تلاش کند، خداوند به آن برکت می‌دهد. مباحث فاخر و ارزشمندی در کمیسیون‌ها عرضه شد که در برابر نگاه‌های سطحی به این آموزه‌ها قد علم کرده است.

دکتر سیدرضی موسوی گیلانی، رئیس کمیسیون شماره یک اظهار کرد: در این کمیسیون 15 مقاله یعنی 7 مقاله خارجی و 8 مقاله داخلی عرضه شد. در دورانی به سر می بریم که بحران اخلاقی جدی ترین بحران معاصر است و این همایش به دنبال راهکاری برای حل بحران با تکیه بر زندگی مهدوی است. سبک زندگی غربی با سبک زندگی اسلامی مقایسه شد و آسیب شناسی سبک زندگی اسلامی در چند مقاله پرداخته شد و مصرف گرایی و مدگرایی، آسیب شناسی مسئله تحصیل و اشتغال زنان از آسیب های سبک زندگی اسلامی عنوان شد. نقش جوانان، معلمان، زنان و کارگزاران چهار کلید واژه مشترک در این کمیسیون بود و نقش آنها در سبک زندگی بررسی شد. در کل این مقالات سبک زندگی با دو مقوله امامت و مهدویت سنجیده شد و این نوآوری خوبی در این عرصه بود.

گزارش کمیسیون بعدی توسط حجت الاسلام قنبری ارائه شد و گفت: 17 مقاله در این کمیسیون عرضه شد که 6 مقاله خارجی و 11 مقاله داخلی بود. مفهوم شناسی سبک زندگی زمینه ساز ازجمله مقالات این کمیسیون بود که بر مدیریت زندگی بر رفتار عادلانه، گذر از خواهش های نفسانی، وظیفه گرایی و خستگی ناپذیری و تقوا تاکید شد. تشابه زندگی در دوره غیبت در مقایسه با زندگی امام زمان(عج) بعد از ظهور، نقش زنان در زندگی زمینه ساز و مدیریت اخلاقی خانواده، پرهیز از تربیت تحمیلی دینی، معرفت افزایی اعضای خانواده نسبت به خانواده، الگوگیری از مادران مهدی باور، تجلی رفتارهای مومنانه و امیدبخش و عادلانه در زندگی خانواده های زمینه ساز و پرهیز از اصراف گرایی برخی از محورهای این بخش هستند. عفت، علم آموزی، وفای به عهد، انجام مناسک دینی به صورت جمعی، دوری از معاصی و اطاعت از خداوند، آموزش طلاب برای حضور رسانه ای، گسترش تولیدات رسانه ای در زمینه موعود باوری از ضرورت های رسانه زمینه ساز است. جهانی سازی و اصول اخلاقی جوانان از دیگر موارد تاکید شده در این کمیسیون بود.

عصاریان نژاد، رئیس کمیسیون دانشگاه عالی دفاع ملی با ارائه گزارشی در مورد کمیسیون تحت مدیریت خود گفت: در این کمیسیون 14 مقاله گزارش داده شد. در دانشگاه عالی دفاع ملی جامعه زمینه ساز و روند طی مسیر آن برای آمادگی ظهور بررسی شد. اساسی ترین نکته این بود که اخلاق زمینه ساز به چه معنا است و چه مولفه هایی دارد. در صورت تعریف و تثبیت این مفهوم نقش کارگزاران در سازماندهی مورد بررسی قرار گرفت. ت فکیک اخلاق دینی از اخلاق نسبی و غربی در این کمیسیون انجام شد و نحوه ساخت و طراحی و تولید هنجارهای مورد نیاز جامعه در این کمیسیون مورد دقت و بررسی قرار گرفت و حوزه های تحول اخلاق در کارکردهای مدیریتی آسیب شناسی، روندهای تثبیت اخلاق در گذر از جامعه منتظر به جامعه زمینه ساز در حوزه های رسانه با رویکرد حوزه علمیه به این موضوع، از دیگر مطالب این کمیسیون بود.

حجت الاسلام والمسلمین فقیهی گزارش کمیسیون انجمن تعلیم و تربیت حوزه علمیه را بیان کرد و گفت: 8 مقاله در این کمیسیون از طرف حوزه علمیه در این کمیسیون ارائه شد. برای تدوین این مقالات نگاه علمی خاصی دنبال شد و منبع فکری ما از قرآن، روایات و آموزه های اهل بیت(ع) درخصوص مهدویت استخراج شد. رسالت طلبه ها تبلیغ دین بر اساس آموزه های اسلامی است و از این رو محتوای همه مقالات، تبیین آموزه های مهدوی از زبان قرآن و حدیث است. مفهوم شناسی آموزه های تربیتی، هویت اخلاقی فرد منتظر، تربیت زمینه سازی ظهور، سبک زندگی مورد توجه قرار گرفت. بر اساس آیات قرآن باید توجه داشت که اخلاق در این رویکرد، اخلاق محمدی(ص) مد نظر است و نه مسائل اخلاقی که مورد بحث اندیشمندان غربی است. زمینه سازی ظهور مجموعه تمهیداتی است که علاوه بر ظهور امام، برقراری عدالت اجتماعی در جهان است.

دبیر کمیسیون انجمن تعلیم و تربیت حوزه علمیه گفت: هر اقدامی که منجر به یاری حق شود، در دایره زمینه سازی قرار می گیرد. درهم تنیدگی دین و اخلاق، مکمل بودن عقل و وحی، ذومراتب بودن اخلاق، جدال پیوسته لشکریان عقل و جهل، مبانی اخلاق زمینه ساز است که در فطرت انسان است. رفتارهای اخلاقی یاوران مهدی(عج) در چهار بعد فردی، اجتماعی، الهی و زیست محیطی بررسی شده است. در این کمیسیون، راهکارهای تسهیل کننده پرورش هویت اخلاقی جوانان، تبیین راهکارهای اخلاقی در آموزش و پرورش و محیط های آموزشی، میزان طرح صفات اخلاقی در کتب دانشگاهی و آموزشی نیز مورد بررسی قرار گرفت.

حجت الاسلام والمسلمین مفتح گزارش کمیسیون تحت مدیریت دانشکده الهیات دانشگاه قم را ارائه داد و گفت: 14 مقاله آماده ارائه داشتیم ولی به خاطر کمبود وقت، 6 مقاله از آنها ارائه شد. سبک زندگی مدیران زمینه ساز محور اول بود که از قرآن کریم و سنت حضرات معصومین(ع) استخراج شد. تقوای سیاسی برای مدیران، فروتنی و تواضع، در دسترس نیازنمدان بودن، شایسته سالاری، تصمیم گیری بر اساس مشورت، سعه صدر در برابر اعتراضات اجتماعی، گذشت و عفو نسبت به شهروندان بررسی شد. شکل گیری جامعه از طریق مهندسی اخلاق، قانون مداری در حکومت زمینه ساز، تقویت روحیه خود کنترلی، مشاوره، اعطای پاداش درخور عملکرد کارگزاران، یکسان نگری به همگان در برابر قانون، پاسداشت حقوق مظلومان، احترام به حقوق مشروع فردی، بررسی دیدگاه مبارزه و جنگ آخرالزمان با دو رویکرد افراطی و تفریطی، تکثر اندیشه ها با محور اخلاق زمینه ساز، تاثیر خانواده منتظر با شاخصه های خدامحوری و اخلاق محوری از موضوعاتی بود که در این کمیسیون مورد بحث قرار گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورسیدآقایی بیانیه پایانی همایش را قرائت کرد:

در این همایش با مشارکت اندیشمندان حوزه علمیه و دانشگاه، پنج کمیسیون علمی تشکیل و در کنار دو کار گروه موسسه آینده روشن و با حضور کمیسیون انجمن تعلیم و تربیت حوزه علمیه قم، کمیسیون دانشگاه عالی دفاع ملی و کمیسیون دانشگاه قم، توسعه و ترویج بیشتر موضوع همایش مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مقالات همایش امسال در راستای تبیین اخلاق و سبک زندگی مهدوی و راهکارهای ترویج فرهنگ مهدویت و آسیب ها و آفات پیش روی جوامع اسلامی و مسلمانان به دنبال طرح الگوها و راهبردهای اخلاقی بودند و در این راستا تلاش کردند تا به تعامل و نسبت میان اخلاق و سبک زندگی مبتنی بر اندیشه مهدویت پرداخته شود.

باید خاطرنشان کرد که امروزه متاسفانه جهان اسلام و جوامع اسلامی با یک بحران و مشکل بزرگ با عنوان افکار انحرافی یا آلوده به رفتارهای غیر اخلاقی همچون کارکردهای تکفیری و سلفی گری مواجه شده است و مسلمانان در این زمان بیش از پیش نیازمند الگوی کاربردی و نمایان‌گر اسلام ناب در موضوعات اخلاقی و سبک زندگی نبوی و منتظر و مدارا با یکدیگر هستند. هیچ گاه اتحاد جوامع اسلامی به این حد با یک بحران درونی در جهان اسلام مواجه نبوده است و تا این حد نیازمند سبک زندگی نبوی و منتظر مهدوی نبوده است.

مسلمانان امروز به دنبال شکل دهی به فرهنگ و تمدن اسلامی نیازمند این تخلق و تصحیح و بازبینی رفتارها در راستای احیای تمدن اسلامی و اسلام ناب محمدی(ص) هستند تا در برابر دیگر فرهنگها، سبک زندگی کارآمد و پرآرامی را طراحی و پیاده سازی نمایند و از این رو توجه به اخلاق و سبک زندگی زمینه ساز مهدوی، قالب دهنده این احیاگری در تمدن اسلامی با محوریت اندیشه دکترین مهدویت خواهد بود.

بر این اساس، عنوان همایش سال آینده دکترین مهدویت، «فرهنگ و تمدن زمینه ساز، راهبردها و راهکارها» خواهد بود و هم اکنون از تمامی اندیشمندان و متفکران دانشگاهی و حوزوی، چه از ایران و چه از دیگر کشورهای اسلامی خواسته می شود تا همچون سال‌های پیشین ما را از پژوهش‌های علمی خود بهره‌مند ساخته و به توسعه و شکوفایی این مبحث کمک کنند.