جریان تروریستی منطقه آمریکایی است/ متحجران سیاستهای غرب را دنبال می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی پور محمدی عصر جمعه در جمع مردم کرمان اظهارداشت: ایران تنها کشوری است که مظلومان به آن چشم امید بسته اند و انتظار دارند آنها را از زیر بار ظلم استکبار خارج کنند.

وی افزود: اتحاد و انسجام ملت ایران تنها دلیل هراس و ترس آمریکا از ایران است و این مسئله رمز پیروزی ما در همه عرصه ها است.

وزیر دادگستری ادامه داد: این روزها شاهد برخی اقدامات تروریستی هستیم این جریانها زیر نظر آمریکا فعالیت می کنند و با پول آنها یک سری سرباز متحجر را آلت دست کرده اند و سیاستهای غرب را در کشورهای مسلمان دنبال می کنند.

پور محمدی افزود: آنها حتی فردی را که زیر نظر و نظارت خودشان در عراق انتخاب شده است را قبول ندارند و دست به هر کاری می زنند.

وی ادامه داد: استکبار نمی تواند خود را مبرا کند بلکه غرب در خصوص حمایت از تروریسم رسوا شده است.

داور با اتکا به تروریست رفتاریهای ضد بشری می کند

پور محمدی افزود: آنها برای رسیدن به اهداف شوم خود دست به هر کاری می زنند که می توان به شدیدترین رفتاریهای ضد بشری اشاره کرد.

وی در ادامه به پرونده هسته ای ایران اشاره کرد و گفت: آنها در صدد جو سازی برعلیه کشور هستند و سعی می کنند نگاه جهان را نسبت به ایران منفی کنند و در این میان دولت باید این نقاب ساختگی غرب را کنار بزند و چهره واقعی ایران را نشان دهد.

وی ادامه داد: ما می خواهیم روی پای خودمان بایستیم و گروه 5+1 باید این مسئله را قبول کند.

وی با تاکید بر لزوم همدلی و همراهی مردم و مسئولان گفت: دولت تمام سعی خود را برای ایجاد فضایی همدل و منسجم به کار گرفته است و امروز همه باید در مقابل دشمنان ایستادگی کنیم.

وی به تاکیدهای صورت گرفته به اصلاح ساختار اقتصادی و فرهنگی اشاره کرد و گفت: رهبر انقلاب و امام راحل همواره به ارتقاء فرهنگ تاکید کرده اند و این روند باید در همه ابعاد زندگی حاکم باشد.