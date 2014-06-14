افتتاح هر 25 روز یک پروژه نمونه بارزی از مدیریت جهادی در سنندج است

کامیاب شادمان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:با برنامه ریزی های صورت گرفته شده از ابتدای امسال تاریخ افتتاح هشت پروژه نیمه تمام در سطح شهر مشخص شد و تاکنون در موعد مقرر از این تعداد سه پروژه شامل تقاطع ضیاءالدینی، احداث بازار روزسوم خرداد، بلوار 24 متری محله کانی کوزله به بهره برداری رسیده است.

وی عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تا مهرماه هر 25 روز یک پروژه در سنندج به بهره برداری می رسد و این مهم نمونه عملی و بارزی از مدیریت جهادی است.

وی به برنامه زمانبدی شده افتتاح سایر پروژه های شهرداری سنندج اشاره کرد و اظهار داشت: پروژه تقاطع غیر هم سطح شهیدورمقانی در 14 تیرماه، زیرگذر جاده ساحلی در16 مردادماه ، تقاطع دانشگاه کردستان در12 مهرماه و تقاطع غیرهم سطح بعثت نیز در 20 مهرماه افتتاح می شود.

شهردار سنندج تکمیل پروژه های ذکر شده را اولویت مجموعه شهرداری خواند و افزود: تمام انرژی و تلاش خود را در راستای تکمیل این پروژه ها که دارای پیشرفتی بیش از 70 درصد هستند، به کار گرفته ایم.

حدود 9 میلیارد تومان برای احداث پروژه تونل انقلاب هزینه شده است

شادمان به علت عدم تعیین زمان افتتاح سه پروژه اشاره کرد و گفت: پروژه های تونل انقلاب، احداث فازه سه کمربندی اسلام اباد و میدان امام رضا(ع) در ورودی ننله ناحیه منفصل شهری به دلیل معارض ملکی زمان بهره برداری از آنها هنوز مشخص نیست.

وی وجود معارض ملکی و تاسیساتی را از اساسی ترین مسائل و مشکلات پیش روی پروژه های شهرداری ذکر کرد و افزود: برای پروژه تونل انقلاب تاکنون از منابع استانی 7 میلیارد و 100 میلیون تومان اعتبار و از منابع داخلی شهرداری هم یک میلیارد و 800 میلیون تومان هزینه شده است.

وی با بیان اینکه پروژه مذکور از نظر فنی با هیچ مشکلی مواجه نیست، بیان کرد: تاکنون پروژه تونل انقلاب به دلیل دو معارض ملکی که با یکی از آنها به نتیجه رسیده ایم و مورد باقی مانده را هم امیدواریم با تعامل و همکاری حل و فصل کنیم، به اتمام نرسیده است.

شهردار سنندج اظهارداشت: برای اتمام این پروژه حدود 5 میلیارد تومان اعتبار نیاز است و انتظار می رود این میزان اعتبار اختصاص پیداکند تا پروژه تعطیل نشود.

وی ادامه داد: نخستین پارکینگ طبقاتی سنندج مهرماه گذشته کلنگ زنی شد که با توجه به مشکلات پیش آمده تغییراتی در آن ایجاد و امیدواریم روند احداث این پارکینگ سرعت بیشتری پیدا کند.

وی عنوان کرد: از آنجا که پروژه هایی که توسط شهرداری در شهر اجرا می شود متعلق به مردم است از آنها انتظار می رود همکاری بیشتری با این مجموعه داشته باشند.

شهردارسنندج همچنین خواستار مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاران در اجرای پروژه هایی هم چون پارکینگ طبقاتی در سنندج شد.