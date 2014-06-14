به گزارش خبرنگار مهر، مارکوس وایزبک معاون دانشگاه هنر باهاوس و از هنرمندان طراح گرافیک اروپا که برای مذاکره و همکاری با مدرسه هنر ایده و نمایش آثار گرافیکی خود به ایران آمده است، روز پنج شنبه 22 خردادماه تعدادی از آثارش را در این گالری به نمایش گذاشت.

وایزبک در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دانشگاه هنر باهاوس و اهمیت آن در دنیای هنر امروز گفت: باهاوس یک تاریخ صد ساله دارد و دوره‌های مختلفی را پشت سر گذاشته است. مدرسه باهاوس در سال 1920 میلادی در شهر ویمار راه‌اندازی شد که بیشترین هدفش روی آموزش نقاشی متمرکز بود، بعد از نقل مکان به شهر دسائو مواد دیگری چون فولاد و آلومینیوم به آن اضافه شد و بیشتر رویکرد طراحی صنعتی پیدا کرد و به تولید مبلمان مشهور شد و بعد از یک نقل مکان دیگر در زمان حاکمیت حزب سوسیالیست، اغلب استادان مدرسه باهاوس به آمریکا مهاجرت کردند و آن زمان موفق به برپایی اولین نمایشگاه از آثارشان در موزه هنر مدرن نیویورک شدند.

او به نقش استادان مدرسه باهاوس در هنر مدرن آمریکا هم اشاره داشت و تأکید کرد: امروز پرداختن به هنر مدرن آمریکا بدون در نظر گرفتن نقش تأثیرگذار استادان مدرسه باهاوس قابل تصور نیست.

به گفته او، پل کله، واسیلی کاندینسکی و یوهانس ایتن از جمله استادان مدرسه هنری باهاوس بودند که هر کدام از جمله بزرگان دنیای هنر محسوب می شوند.

این طراح گرافیک آلمان، همچنین بیشترین توسعه هنری مدرسه باهاوس را در زمینه معماری عنوان کرد و گفت: این مرکز هنری در زمینه هنر آزاد کمترین نقش را دارد و در زمینه معماری بیشترین رشد و توسعه را داشته است. همچنین گفته می شود که در مدرسه هنر باهاوس تکیه اصلی بر هنر کاربردی با توجه به اصول زیبایی شناسایی در هنر بوده و بر پرهیز از توجه محض به جنبه زیباشناسانه تاکید می شد.

این معمار و طراح موزه هنرهای مدرن فرانکفورت در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بازدیدش از موزه هنرهای معاصر تهران، آن را بسیار زیبا و جذاب توصیف کرد و نمایشگاه آثار چاپی گنجینه این موزه را نیز عالی دانست.

این طراح گرافیک که برای اولین بار به ایران سفر کرده است، تهران را در بدو ورودش یک شهر کاملاً مدرن و امروزی ذکر کرد و گفت: تهران به لحاظ شهرسازی، تصویر کاملاً مدرنی را ارائه می دهد ولی نشان می دهد اگر چه شهری است توسعه‌یافته ولی طراحی‌شده نیست.

طراح گالری «کروم» درباره مهمترین نکات در طراحی یک گالری گفت: به صورت دقیق نمی‌توان به این سوال جواب داد چون در دنیا موزه‌ها و گالری های مختلفی فعالیت دارند که برخی از آنها نقش اقتصادی در نمایش و فروش آثار هنری دارند و این بسیار متفاوت با گالری های کوچکتری است که به عنوان مدارس و آموزشگاه های هنری فعالیت می کنند. به طور مثال برخی از گالری های دنیا دیوارهای 10 متری و فضای بسیار بزرگی را برای نمایش آثار هنری در اختیار دارند که این امکان همه جا فراهم نیست.

او در پایان صحبت‌هایش گالری‌های کوچک ایران را به عنوان مکانی که سعی دارد آموزش هنری داشته باشد و پنجره ای به بیرون باز کند، خوب دانست.

مارکوس وایزبک معاون دانشگاه هنر باهاوس برای مذاکره همکاری میان مدرسه باهاوس و مدرسه هنرهای ایده به ایران سفر کرده است و در حاشیه این سفر علاوه بر نمایش آثارش، کارگاه آموزشی نیز برپا خواهد کرد. این کارگاه روز امروز شنبه 24 خردادماه از ساعت 9 تا 17 در مدرسه ایده برگزار می‌شود.

مارکوس ویزبک متولد سال 1965 در شهر آفنبرگ در آلمان است و به عنوان معاون دانشکده و استاد گرافیک در دانشکده هنر و طراحی دانشگاه باوهاوس ویمار فعالیت دارد.

او عضو باشگاه مدیران هنری و انجمن گرافیک بین‌المللی (AGI) است و تاکنون مدیریت هنری و طراحی سازمان بسیاری از شرکت‌ها، گالری‌های هنری و موزه‌های معتبر از جمله موزه مدرن آرت فرانکفورت، گالری کروم را بر عهده داشته است.

کتابهای «برج نقره‌ای»، «سطح» و «هنرگرافیک در موسیقی الکترونیک» از جمله نوشته های او در زمینه هنر گرافیک و فرهنگ است. او نمایشگاه‌های بسیاری را در کشورهای مختلف دنیا از جمله آمریکا، ایتالیا، هلند، فرانسه، آلمان و... برگزار کرده است.

نمایشگاه آثار مارکوس وایزبک شامل آثار طراحی گرافیک این هنرمند تا پایان خردادماه در گالری ایده به نشانی خیابان کریم خان زند، خیابان خردمند شمالی، خیابان هجدهم، شماره 26 برپاست.