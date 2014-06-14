تیم کونگ فو گلستان در مسابقات قهرمانی کشور شرکت می کند

"سید محمد موسوی" در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تیم منتخب بزرگسالان استان در بخش نیمه آزاد برای شرکت در مسابقات قهرمانی کشور هفته آینده به کردستان اعزام می شود.
موسوی افزود: مسابقات قهرمانی کشور یادواره سردار شهید دکتر "حسن تهرانی مقدم" از یکم تا سوم تیرماه در سنندج برگزار خواهد شد.
رییس هیات هنرهای رزمی و کونگ فو گلستان با اعلام اینکه در دو وزن نماینده ای نداریم اسامی ورزشکاران اعزامی را به شرح زیر اعلام کرد:
حسین احمدی فر از مینودشت در وزن منهای 54 کیلوگرم - حمیدرضا بسطامی از آزادشهر در وزن منهای 58 کیلوگرم – علی اکبر گل خواجه از آزادشهر در وزن منهای 63 کیلوگرم – موسی هلاکو از مینودشت در وزن منهای 68 کیلوگرم – سید محسن بنی هاشم از کردکوی در وزن منهای 73 کیلوگرم – بهزاد قربانی نژاد از گرگان در وزن منهای 78 کیلوگرم – مصطفی اکبری از آزادشهر در وزن منهای 88 کیلوگرم و سید اصغر رسولی نژاد از گرگان در وزن منهای 93 کیلوگرم
گفتنی است در جلسه ای که با حضور رییس فدراسیون هنرهای رزمی و کونگ فو کشورمان در گرگان برگزار شده، وی خواستار کسب 5 مدال از گلستانی ها در این مسابقات شده بود. رییس فدراسیون گفته بود در صورت کسب 5 مدال در مسابقات قهرمانی کشور تسهیلاتی در اختیار رزمی کاران استان قرار خواهد داد.
