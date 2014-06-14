شکست خانگی یاران اصفهان مقابل شهرداری بندرعباس/ نماینده اصفهان باز هم باخت

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال ساحلی یاران اصفهان و شهرداری بندرعباس در هفته ششم لیگ برتر فوتبال ساحلی باشگاه‌های کشور شامگاه جمعه در ورزشگاه ناژوان اصفهان برگزار شد.

در این بازی که با حضور تماشاگران یاران اصفهان و تعدادی از تماشاگران تیم شهرداری بندرعباس برگزار شد، شاگردان محسن صالحی، همچون هفته پنجم، عملکرد خوبی از خود به نمایش نگذاشتند و متحمل شکست شدند.

تیم یاران اصفهان که از ابتدا با هدف صعود و کسب نتایج مناسب با سرمایه‌گذاری خوب در لیگ برتر راهی این رقابت‌ها شد، بعد از شکست مقابل گلساپوش یزد، شامگاه جمعه مقابل شهرداری بندرعباس نیز متحمل شکست شد.

این بازی از ابتدا با درخشش تیم شهرداری آغاز شد و اگرچه بازیکنان تیم یاران در ادامه تلاش کردند که گل‌های خورده را جبران کنند اما در نهایت مسابقه با نتیجه 5 بر 2 به سود تیم شهرداری بندرعباس به پایان رسید.

محمد بویه، سجاد عبدالله‌پور(2 گل)، فاروق پسند(2 گل) برای تیم شهرداری بندرعباس گلزنی کرده و مهران مرشدی‌زاده و محمد صادق دهقان از نقطه پنالتی برای تیم یاران گلزنی کرد.

یاران اصفهان در دقیقه 15 یک پنالتی به دست آورد اما مهران مرشدی‌زاده، بازیکن این تیم اصفهانی از موقعیت خود استفاده نکرد تا تیم اصفهانی متحمل شکست این بازی شود.

یاران با وجود عملکرد خوب در هفته‌های نخست لیگ برتر، در دو هفته گذشته دچار مشکلات بسیاری شدهد و نتایج خوبی در لیگ برتر کسب نکرده است.