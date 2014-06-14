اعتراضات دوباره به قضاوت داوران/ مربی تیم ملی در ورزشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، حواشی دیدار تیم‌های فوتبال ساحلی یاران اصفهان و شهرداری بندرعباس در چارچوب رقابت‌‌های هفته ششم لیگ برتر فوتبال ساحلی که با پیروزی تیم شهرداری به پایان رسید، به شرح زیر است:

با وجود برگزاری این مسابقه در یک روز تعطیل، استقبال چندانی از این مسابقه به عمل نیامده بود و در این مسابقه نزدیک به 100 هزار تماشاگر در ورزشگاه ناژوان اصفهان حضور داشتند.

مسئولان برگزاری بازی، پیش از آغاز مسابقه محوطه اطراف زمین بازی را آب‌پاشی کردند تا مشکلات کمتری برای برگزاری این دیدار وجود داشته باشد.

تیم یاران اصفهان با توجه به شکست هفته گذشته، در صدد کسب پیروزی در این مسابقه بود اما عملکرد این تیم، گویای مسئله دیگری بود.

پنالتی دقیقه 15 اعلام شده به سود تیم یاران اصفهان از سوی مسئولان شهرداری، مشکوک عنوان می‌شد و نیمکت‌نشینان شهرداری معتقد بودند که داور به اشتباه این پنالتی را اعلام کرده است.

با توجه به حضور بازیکنان ملی‌پوش در ترکیب دو تیم یاران و شهرداری بندرعباس، این بازیکنان برای حضور در اردوی تیم ملی که از روز شنبه آغاز می‌شود، به مشکلات بسیاری دچار شده بودند و برخی از آنها نگران مصدومیت خود بودند.

عباس هاشم پور، مربی تیم ملی فوتبال ساحلی کشور به همراه و امیرحسین اکبری، بازیکن ملی‌پوش اصفهانی تیم ملی فوتبال ساحلی کشور در ورزشگاه ناژوان اصفهان حضور داشته و بازی را از نزدیک تماشا می‌کردند.

اعتراضات تیم‌های برنده و بازنده به داور مسابقه در این بازی نیز ادامه داشت و سرمربیان دو تیم، بعد از پایان بازی، نسبت به عملکرد داوران لیگ برتر فوتبال ساحلی اعتراض کردند.

این بازی در نهایت با شکست 5 بر 2 تیم شهرداری بندر عباس به پایان رسید.