به گزارش خبرنگار مهر، قاسم عزیززاده گرجی شامگاه جمعه در نشست با اعضا هیئت امنا دارالقرآن امام حسن مجتبی (ع) بابل اظهار داشت: دارالقرآن امام حسن مجتبی (ع) با مجوز شورای عالی آموزش و پرورش در سال 1387 فعالیت خود را آغاز کرد.



وی با اشاره به اینکه این مرکز 11 نفر عضو خیر قرآنی ثابت دارد افزود: چهار سال فعالیت این دارالقرآن درمکان استجیاری که توسط یکی از اعضا هیئت امنا در اختیار این دارالقرآن قرار داده بود انجام می‌گرفت، که بعد از آن زمینی از سوی خیر بلقیس چاثلیق به اداره آموزش و پرورش بابل اهدا شد که آموزش و پرورش آن را در اختیار هیئت امنا قرار داد.



وی بیان داشت: با در اختیار قرار گرفتن این زمین ظرف یک سال ونیم توانستیم به کمک اعضا هیئت امنا ساختمانی درچهارطبقه احداث کنیم و نخستین مرکز دارالقرآن امام حسن مجتبی را در اردیبهشت سال 83 به بهره برداری برسانیم.



عزیززاده گرجی تصریح کرد : مجموع فعالیت انجام شده در این مرکز به دو بخش عمومی و تخصصی تقسیم می‌شود که شامل بخش‌های مختلف روخوانی، روانخوانی، قرائت، بیان تفسیر، حفظ و فعالیت آموزشی ویزه برای کودکان زیر هفت سال است.



وی با اشاره به اینکه این مرکز دارای 40 مربی و پرسنل اجرایی است خاطر نشان کرد: فعالیت قرآنی در این مرکز در چهار ترم انجام می‌گیرد که هر ترم حداقل 900 نفر از آن بهره مند می‌شوند.



مدیرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مازندران گفت : یکی از افتخارات این مرکز این است که به کمک اعضا هیئت امنا این مرکز در سال گذشته موفق به تاسیس مرکزی در گنج افروز بابل شدیم که به ارائه خدمات می پردازند.



وی اذعان داشت: سومین مرکز دارالقرآن امام حسن مجتبی (ع) نیز درمنطقه موزیرج بابل ،در زمینی به مساحت 900 متر مربع ،در چهار طبقه،با اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان در دست احداث است که تاکنون پنج درصد پیشرفت فیزیکی داشته و200 میلیون تومان نیز هزینه شده است.