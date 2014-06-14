۲۴ خرداد ۱۳۹۳، ۸:۲۵

مهمترین عناوین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: مهمترین عناوین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون به نقل از رسانه های خارجی به شرح زیر است.

- ناتو درباره افزایش احتمالی تنش ها در شرق اوکراین ابراز نگرانی کرد.

- رئیس جمهوری افغانستان رای خود را در دومین دور انتخابات ریاست جمهوری این کشور به صندوق انداخت.

- روسیه مدعی اعزام تانک از سوی روسیه به شرق اوکراین شد.

- نرخ تورم در لهستان در ماه مه کاهش یافت.

- جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که واشنگتن درباره اوضاع عراق با ایران گفتگو نکرده است.

- پلیس مالزی از بازداشت سه نفر از جمله یکی از رهبران ارشد گروه افراطی ابوسیاف خبر داد.

- شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره تهدید القاعده در افغانستان هشدار داد.

- منابع نظامی یمن از کشته شدن دو سرباز و پنج عضو القاعده در این کشور خبر دادند.

- حکومت نظامی تایلند قانون منع آمد و شد شبانه را لغو کرد.

- وزیر حقوق بشر برزیل اقدامات پلیس را در جریان تظاهرات در چندین شهر این کشور به باد انتقاد گرفت.

