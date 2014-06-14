مهمترین عناوین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

- ناتو درباره افزایش احتمالی تنش ها در شرق اوکراین ابراز نگرانی کرد.



- رئیس جمهوری افغانستان رای خود را در دومین دور انتخابات ریاست جمهوری این کشور به صندوق انداخت.



- روسیه مدعی اعزام تانک از سوی روسیه به شرق اوکراین شد.



- نرخ تورم در لهستان در ماه مه کاهش یافت.



- جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که واشنگتن درباره اوضاع عراق با ایران گفتگو نکرده است.



- پلیس مالزی از بازداشت سه نفر از جمله یکی از رهبران ارشد گروه افراطی ابوسیاف خبر داد.



- شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره تهدید القاعده در افغانستان هشدار داد.



- منابع نظامی یمن از کشته شدن دو سرباز و پنج عضو القاعده در این کشور خبر دادند.



- حکومت نظامی تایلند قانون منع آمد و شد شبانه را لغو کرد.



- وزیر حقوق بشر برزیل اقدامات پلیس را در جریان تظاهرات در چندین شهر این کشور به باد انتقاد گرفت.