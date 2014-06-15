تهيه شناسنامه مخاطرات محله براي 375 محله پايتخت

احمد صادقي در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اين مطلب اظهار كرد: اين طرح از اوايل امسال در سازمان پيشگيري و مديريت بحران ارايه و توسط شهرداري مورد تاكيد قرار گرفت كه براساس آن حوادث احتمالي و مخاطرات هر محله به طور مجزا و دقيق مشخص خواهد شد.

وي ادامه داد: براين اساس تا پايان سال به صورت پايلت محلات 5 منطقه پايتخت داراي شناسنامه مخاطرات محله خواهند شد و تا پايان سال آتي شناسنامه مخاطرات تمامي محلات شهر تهيه خواهد شد.

رئيس سازمان مديريت بحران شهر تهران با بيان اينكه مخاطرات زيادي مانند طوفان، زلزله، موج سرما و گرما و... پايتخت را تهديد مي كند،خاطر نشان كرد: پس از تهيه شناسنامه 375 محله شهر تهران در برنامه 5 ساله نسبت به رفع مخاطره هاي پيش بيني شده اقدام خواهد شد.

وي تاكيد كرد: رفع مخاطرات محلات . رسيدن به جامعه اي ايمن نيازمند مشاركت و همكاري هاي شهروندان است كه اميدواريم در اين راستا شاهد همكاري شهروندان تهراني باشيم.

صادقي خاطر نشان كرد: تهران، شهري پر مخاطره است، اما شهروندان نسبت به مخاطرات شهر حساسيتي ندارند به همين دليل پيش از هرچيز نياز به آگاه سازي عمومي شهروندان و سپس مشاركت آنها براي ايمن سازي شهر و مقابله با مخاطرات داريم.