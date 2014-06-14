کرزای رای خود را در صندوق انداخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان صبح امروز شنبه رای خود را در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به صندوق انداخت.



بر این اساس کرزای و دیگر مقامات ارشد افغانستان ساعت 7:45 دقیقه رای خود را در دبیرستان امانی در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری به صندوق انداختند.



کرزای با تاکید بر لزوم مشارکت گسترده افغان ها در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد که امروز یک روز تاریخی در افغانستان بوده و از تمام افغان ها می خواهم تا در حوزه های رای گیری حاضر شده و رای خود را برای داشتن آینده ای بهتر به صندوق بیندازند.



بر اساس نتایج انتخابات پنجم آوریل عبدالله عبدالله 45 درصد از هفت میلیون آرا و اشرف غنی احمدزی 31.6 درصد آرا را کسب کرد. رای گیری دور دوم انتخابات تا ساعت 16 ادامه دارد و قرار است که در دور دوم رئیس جمهوری آتی افغانستان تا پنج سال آتی انتخاب شود.



بیش از 12 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند که 35 درصد از آنها را زنان تشکیل می دهند. نتایج اولیه دور دوم انتخابات روز دوم جولای و نتیجه نهایی 22 جولای اعلام می شود.



امنیت به عنوان بزرگترین چالش در دور دوم انتخابات افغانستان به شمار می رود و صبح امروز شنبه نیز سه راکت از سوی طالبان در کابل پرتاب شد اما هنوز گزارشی درباره آمار تلفات منتشر نشده است.



"ژنرال محمد دوران" فرمانده نیروی هوایی افغانستان نیز از آمادگی کامل نیروی هوایی این کشور برای مشارکت در تامین امنیت دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در شنبه آتی خبر داده است.



در روزهای 12 و 13 ژوئن یعنی 22 و 23 خرداد به مدت 48 ساعت "حالت سکوت" انتخاباتی در افغانستان برقرار شده و از 15 تا 21 ژوئن یعنی 25 تا 31 خرداد تمام تعرفه های انتخاباتی از مراکز رای ‎گیری به دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات منتقل می شود.



رویترز نیز گزارش داد که نامزدهای ریاست جمهوری می توانند در روزهای سوم و چهارم جولای یعنی 12 و 13 تیرماه شکایت ‎های انتخاباتی خود را در کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایت ‎های انتخاباتی مطرح کرده و شکایت ها از پنجم تا 15جولای یعنی 14 تا 24 تیر بررسی شده و نتایج نهایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 22 جولای یعنی 31 تیر اعلام می شود.