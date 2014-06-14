200 میلیون ریال برای بهسازی روستای توداران به تصویب رسید

مرتضی طاهر خانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: روستای توداران 600 نفر جمعیت متغیر دارد که عمده فعالیت مردم این روستا در زمینه کشاورزی و دامداری است که در حال حاضر سهم خوبی از تولیدات شهرستان به این روستا اختصاص دارد.

وی تأکید کرد: مردم روستای توداران در تمام صحنه های حساس در طول انقلاب حضور فعال داشته اند و در حال حاضر این روستا به منظور رشد و توسعه بیشتر، بیش از گذشته به توجه مسئولان نیاز دارد.

این مسئول ادامه داد: به همین منظور 200 میلیون ریال برای بهسازی معابر و کوچه ها، عقب نشینی عمرانی، جدول گذاری و دیوارکشی قسمت های مورد نیاز روستای توداران به تصویب رسیده است که در حال حاضر در مرحله مناقصه و انتخاب پیمانکار قرار دارد.

طاهرخانی تصریح کرد: روستای توداران از جمله روستاهای کم برخوردار از امکانات عمرانی است که با اجرایی شدن این پروژه ها، مردم بیش از گذشته خدمات نظام جمهوری اسلامی ایران و دولت را به مناطق روستایی احساس خواهند کرد.

بخشدار بخش مرکزی شهرستان آبیک در ادامه ضمن تبریک ایام نیمه شعبان به تشریح برنامه های این بخش در این ایام مبارک در سطح روستاها پرداخت و دیدار مسئولان و مردم با خانواده های شهدا، برگزاری یادواره شهدای روستای خوزنان، برگزاری جشن نیمه شعبان در اکثر روستاها و چراغانی خیابان ها و معابر را از مهمترین این برنامه ها برشمرد.