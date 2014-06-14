رئیس جمهور با معتدلین اصولگرا ائتلاف خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر،‌ احمد خرم در همایش "انتظار و امید" که شب گذشته در سالن فرشچیان اصفهان به مناسبت نخستین سالگرد پیروزی حجت‌الاسلام حسن روحانی،‌ رئیس جمهور کشورمان در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری کشورمان برگزار شد، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه،‌ میلاد امام زمان (عج) و تبریک نخستین سالگرد پیروزی حسن روحانی در انتخابات یازدهم سخنان خود را با گوشه‌ای از سخنان حضرت علی (ع) در جنگ صفین آغاز کرد و اظهار داشت: حضرت علی (ع) در این جنگ خطاب به سربازانش فرمودند من گریزانم از اینکه شما سب و شتم کنید.



وی با بیان اینکه اوضاع کنونی کشور و رفتار افراطیون با طرفداران رئیس جمهور همانند وقایع جنگ صفین است، بیان داشت: باید توجه داشته باشید که این روزها حرف حساب و منطق در بین مردم برش دارد و باید از بی منطقی فاصله بگیریم.

عضو غیر موظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد چابهار ادامه داد: گروه‌‌های مختلف باید در کنار یکدیگر صبر و تحمل را یاد بگیرند و آزادانه در کنار یکدیگر زندگی کنند.



وی به برخی از برداشت‌های به دست آمده از حماسه‌ سیاسی 24 خرداد سال گذشته در کشور اشاره کرد و افزود: مردم در این انتخابات نشان دادند که خواستار تغییر هستند و نتیجه‌ی خوبی از یک دست سازی کشور به دست نیاوردند.



خرم با بیان اینکه در سال‌‌های گذشته یک‌دست سازی کشور عواقب ناگواری را برای کشور و مردم داشته است، ادامه داد: اعلام گزارشات قوه قضائیه و رو شدن پرونده‌های 12،‌10 و 3 هزار میلیاردی اختلاس در کشور طی سال‌های اخیر سندی بر این مدعاست.



وی با بیان اینکه حضور پر رنگ مردم در انتخابات خرداد سال 92 بیانگر گرایش مردم به سمت تعدد افکار بود، افزود: مردم با حضور خود نشان دادند که نیازمند گفتگو و اظهار نظر هستند و دیگر یک دست بودن مملکت را نمی‌خواهند.



خط دولت روحانی اجماع اصلاح طلب‌ها و میانه‌روها است



عضو غیر موظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد چابهار با بیان اینکه خط دولت روحانی اجماع اصلاح طلب‌ها و میانه‌روها است، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب نیز بارها و بارها حمایت خود از دولت آقای روحانی را اعلام کرده‌اند.



وی با بیان اینکه رئیس جمهور و تیم مذاکره کننده‌ی هسته‌ای قدمی را بدون هماهنگی با رهبر معظم انقلاب برنداشته‌اند، افزود: تمام فعالیت‌های سیاست خارجی کشور با هماهنگی ایشان در حال پیگیری است.



خرم رفع تحریم‌ها در حوزه‌ی نفتی و بانکی را بزرگ‌ترین اقدام دولت یازدهم در حوزه‌ سیاست خارجی عنوان کرد و ادامه داد: تا کنون اقدامات خوبی در این راستا انجام شده است.



وی با ارایه گزارشی در خصوص وضعیت نفتی کشور گفت: طبق برنامه سوم توسعه‌ی کشور تولید نفت به چهار میلیون و 200 هزار بشکه رسید و مقرر شد که تا پایان برنامه‌ی چهارم توسعه این میزان به بیش از 5 میلیون بشکه با تزریق گاز از پارس جنوبی افزایش یابد.



عضو غیر موظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد چابهار در ادامه با انتقاد از روند پیشروی پارس جنوبی از سال 83 تاکنون اظهار داشت: در سال 83 بیش از 85 هزار نیروی فعال در این بخش مشغول کار بودند که در حال حاضر و با توجه به توقف پروژه‌ها در پارس جنوبی از سال 84 تا کنون در حال حاضر تنها 8 هزار نفر در این قسمت شاغل هستند.



وی با بیان اینکه این میزان توقف پروژه‌ها در پارس جنوبی 78 میلیارد دلار ضرر به کشور فقط در بخش نفتی طی چند سال اخیر وارد کرده است، افزود: تا کنون در منطفه‌ی عسلویه نیز 19 فاز از این مجموعه به تاخیر افتاده است که هر فاز سالانه 2.5 میلیارد دلار خسارت به کشور وارد می‌کند.



خرم با بیان اینکه در زمان شروع کار حسن روحانی تورم 41 درصد بوده است، افزود: در حال حاضر تورم با شیب ملایم در حال کم شده است و تاکنون به عدد 25 درصد رسیده است.



وی در ادامه با بیان اینکه دولت آقای روحانی با معتدلین اصولگرا نیز ائتلاف خواهد کرد،‌افزود: رئیس جمهور وقت ایران درصدد جلوگیری از ورود اصولگرایان تندرو به صحنه‌ جمهوری اسلامی ایران است.