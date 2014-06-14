رکورد اهدای خون در اردبیل به 118 بار رسید

الله وردی نوبخت در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در عین حال تعدادی اهدا کننده با رقم اهدای بیش از 100 بار نیز در استان ثبت شده است.

وی با یادآوری 30 هزار واحد خون گیری در سال گذشته، ادامه داد: این تعداد توسط 22 هزار نفر اهدا کننده به ثبت رسیده است.

به گفته نوبخت دلیل تفاوت این دو رقم این این خاطر است که یک تعداد از اهدا کنندگان مستمر بوده و در طول سال چندین بار به مراکز خون گیری مراجعه کرده اند.

مدیر کل انتقال خون استان اضافه کرد: کمترین بازه سنی ثبت شده در اهدا 18 سال تمام و بیشترین برای بار اول 60 سال و برای اهدای مستمر 65 سال است.

وی عنوان کرد: از پنج پایگاه فعال در سطح استان 70 درصد نرخ مراجعه در پایگاه جنب بیمارستان فاطمی اردبیل به ثبت رسیده است.

برنامه ریزی برای افزایش آمار اهداکنندگان زن

نوبخت تعداد اهدا کننده و تعداد واحد اهدای خون در دو ماهه نخست سال را پنج هزار و 976 نفر عنوان کرد و بیان داشت: از این تعداد 50.65 درصد اهدا کننده مستمر هستند.

وی افزود: در همین مدت 22.67 درصد اهدا کننده گان بار اولی و مابقی باسابقه بودند.

مدیر کل انتقال خون استان تصریح کرد: در دو ماهه نخست سال جاری 15 درصد افزایش اهدای خون به نسبت مدت مشابه سال قبل داریم.

وی با بیان اینکه بانوان 5.6 درصد تعداد اهدا کنندگان در این مدت را تشکیل می دهند، اضافه کرد: آمار اهدای خون در بانوان قابل قبول نبوده و مطابق با سیاست های کشوری امسال تا شش درصد تعداد اهدا کنندگان افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه تعداد اهداکنندگان زن به نسبت خودشان با 25 درصد رشد همراه است، عنوان کرد: تا پایان سال 93 افزایش 50 درصدی تعداد بانوان نسبت به خودشان و 6.6 درصدی به نسبت کل اهداکنندگان در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته نوبخت در مجموع هزار و 400 بانوی اهداگر خون فعال داریم که در صورتی که کل اهداکنندگان خون را مورد بازبینی قرار دهیم به پنج هزار نفر می رسد.

مدیر کل انتقال خون استان تاکید کرد: در حال حاضر استان اردبیل در تامین نیاز خونی مراکز درمانی هیچگونه مشکلی نداشته و پاسخگوی به تقاضای پلاکت با 94 درصد و گلبول قرمز با 93 درصد همراه است.