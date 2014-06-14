به گزارش خبرنگار مهر،‌ سید علی نکویی شب گذشته در همایش "انتظار و امید" که در سالن فرشچیان اصفهان به مناسبت سالگرد نخستین پیروزی حجت‌الاسلام حسن روحانی،‌ رئیس جمهور کشورمان در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری کشورمان برگزار شد ضمن تبریک اعیاد شعبانیه با بیان اینکه در حال حاضر 9 ماه از زمان فعالیت دولت یازدهم می‌گذرد،‌ اظهار داشت: در این بازه‌ زمانی هر روز شاهد موفقیت‌های روز افزون کشور در عرصه‌های مختلف هستیم و این امر بر هیچ کس پوشیده نیست.



وی با اشاره به تناسب نخستین سالگرد پیروزی حجت‌الاسلام حسن روحانی در انتخابات دوره یازدهم و میلاد امام زمان (عج) نیز گفت: این اتفاق مبارکی است و باید توجه داشته باشیم که منتظر واقعی باشیم و برای ظهور امام زمان (عج) تلاش کنیم و با تحمل سختی‌‌ها امید ظهورش را به معنای واقعی در دل‌هایمان زنده کنیم.



رییس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در استان اصفهان با بیان اینکه ما مسلمانان معنای انتظار را به اشتباه فهمیده‌ایم،‌ گفت: در این راستا ضروری است که در راستای رسیدن زمان فرج آقا امام زمان (عج) تلاش کنیم منتظران واقعی آن امام بزرگوار باشیم.



وی درادامه با بیان اینکه با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، امید در دل مردم ایران زنده شد، ادامه داد: از این رو از مسئولان دولت یازدهم می‌خواهیم برنامه‌ریزی‌هایی را داشته باشند که بتوانند ارتباط بیشتری با بدنه‌ مردم داشته باشند.



نکویی با بیان اینکه دولت یازهم دولتی پویا و رو به رشد است، افزود: همه باید در دست هم دهیم و با یاری کردن دولت آن را در پیشبرد روز افزون کشورمان یاری دهیم.