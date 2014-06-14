نان اردبیل در استان های دیگر به فروش می رسد/مسئولان ورود کنند

عباس کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: یکسری افراد سودجو به دلیل قیمت پایین نان در اردبیل، نان پخت شده را خریداری کرده و با قیمت بالاتر در استان های دیگر و شهرهای همسایه به فروش می رسانند.

وی افزود: فروش نان در شهرهای اهر و آستارا توسط بازرسان گزارش شده و لواش 100 تومانی در این دو شهر به قیمت 150 تومان به فروش می رسد.

وی با بیان اینکه برای تامین آرد و نان زحمت فراوانی کشیده می شود، اضافه کرد: با توجه به محدودیت اختیارات شرکت غله مسئولان ناظر باید نسبت به کنترل چنین پدیده ای ورود کنند.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه اردبیل تصریح کرد: امسال نیز خرید تضمینی گندم آغاز شده و با پیش بینی تولید 500 هزار تن گندم در صورت فروش آن به غله نیاز به گندم نخواهیم داشت.

کریمی معتقد است با این وجود برای کنترل این مهم باید علاوه بر دخالت نیروهای امنیتی قیمت نان در اردبیل متناسب با زحمت تهیه و پخت آن باشد.

احتمال افزایش قیمت نان

وی با بیان اینکه دو سال است افزایش قیمت نان در کشور اعمال نمی شود، ادامه داد: قیمت نان در اردبیل پایین تر از استان های دیگر است و نانوایان با قیمت فعلی زیان می کنند.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه اردبیل با بیان اینکه تکلیف افزایش قیمت در ماه های آتی مشخص خواهد شد، از احتمال افزایش قیمت نان خبر داد.

کریمی تاکید کرد: در عین حال بازرسان این مجموعه به طور مداوم قیمت فروش نان، کیفیت پخت و بهداشت نانوایی ها را رصد می کنند.