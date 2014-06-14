نجم الدین ساکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روز « 24 خرداد (۱۴ ژوئن) روز جهانی اهدای خون » اظهار كرد: خرید و فروش خون در بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشورمان ایران منسوخ شده است و تامین خون مورد نیاز بیماران، از محل خون‌هایی است که صددرصد داوطلبانه و با انگیزه خیرخواهانه و خداپسندانه اهدا می‌شود.



عضو انجمن خون و سرطان کودکان ایران افزود: هر کسی که از نعمت سلامتی برخوردار است می‌تواند خون اهدا کند و از این نظر بین فقیر و غنی، زن و مرد و طبقات اجتماعی مختلف، تفاوتی وجود ندارد، این در حالی است که مصرف کننده‌های خون و فرآورده‌های خونی نیز یک فرد و گروه خاص نیستند و خون و فرآورده‌های خونی متعلق به تمام گروه‌های اجتماعی است.



اين دکترای تخصصی خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون، داشتن انگیزه‌ای انسانی و معنوی، اطمینان از سلامتی خون خود و ارائه اطلاعات درست و دقیق در هنگام معاینه و مصاحبه پزشکی را اصلی مهم در اهداء خون عنوان کرد و ادامه داد: تحقیقات نشان داده که بهترین و سالم‌ترین اهدا کننده، اهدا کننده مستمر خون است. اهدا کننده مستمر یعنی اهدا کننده‌ای که حداقل سالی دو بار با انگیزه کمک به بیماران نیازمند اقدام به اهداء خون کند و به سئوالات پزشک صادقانه پاسخ گوید.



ساكي در همین راستا یکی از دستاوردهای سازمان انتقال خون در سال‌های اخیر را حذف کامل خون جایگزین و رسیدن به اهدا خون صد در صد داوطلبانه ذکر کرد و گفت: در سیستم اهداء خون داوطلبانه به دلیل اینکه اهدا کننده، انگیزه‌ای جز کمک به همنوعان ندارد، سلامتی خون‌های اهدایی بیش از پیش تضمین می‌شود و احتمال وجود عفونت‌های قابل انتقال به بیمار گیرنده خون، بسیار کمتر از سیستم اهداء خون فامیلی، جایگزین و یا پولی است.



عضو مرکز تحقیقات تالاسمی و هموگلوبینوپاتی با افزودن این که اهداء خون یک امر کاملا داوطلبانه است و اجبار و اکراه و باید در آن جایی ندارد، تصریح کرد: در حال حاضر، با وجود پیشرفت‌های چشمگیر در زمینه علم پزشکی و سلولهای بنیادی خونساز، هنوز هیچ گونه جایگزین مصنوعی برای خون ساخته نشده و فقط خونی که توسط انسان‌های نیکوکار اهدا می‌شود، می‌تواند جان انسان‌های دیگر را از مرگ نجات بخشد.



به گفته این پژوهشگر حوزه خون شناسی، با اهداي خون تا نيم كيلو گرم از وزن بدن به طور موقت كم مي شود كه مربوط به حجم خون اهدا شده است و اين كاهش خفيف وزن بلافاصله با مصرف آبميوه و شيريني و يا مصرف غذا و آب کافی در همان روز جبران مي شود.



دبیر کمیته تألیف و ترجمه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، با اشاره به فلسفه اهدا خون تاکید کرد: خون سالم، نجات دهنده زندگی است، همه روزه در سراسر جهان بسیاری از افراد به خون و فرآورده‌های خونی نیاز پیدا می‌کنند، به طوری که از هر سه نفر از مردم دنیا یک نفر در طول زندگی احتیاج به تزریق خون و فرآورده‌های خونی دارد.



مدرس کارگاه های آموزشی پیشگیری از اعتیاد ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور، در این زمینه با عنوان اینکه تغیيرات حاصله در خون نشان دهنده وضعیت درونی ماست، افزود: وقتی انسان به بیماری ای دچار می شود ( به ویژه بدخیمی های خونی و عفونت های ویروسی) در خون تغییرات زیادی ظاهر می شود و پزشکان با آزمایش خون و یافتن این تغییرات به بیماری اي که انسان را مورد حمله قرار داده است، پی می برند؛ یعنی از طریق خون و آزمایش آن می توانند دریابند که بدن سالم است یا خیر.



این متخصص خون شناسی، پیرامون تصورات غلط راجع به اهداء خون گفت: برخی عقیده دارند که اهداء خون موجب تولید خون بیشتری در بدن فرد می‌شود، بنابراین این فرد پر خون شده و برای مقابله با این پر خونی، مجبور به اهداء خون مجدد خواهد شد، در حالی که اهداء خون موجب تولید خون بیشتری نخواهد شد، در واقع از دست رفتن خون از طریق اهداء خون، فرقی با خون دماغ شدن، خونریزی ماهانه و یا حتی خونریزی ناشی از بریدگی انگشت ندارد و تاثیری در تولید بیش از حد خون نمی‌کند. در مورد ضعف قوای جسمی به دنبال اهدا خون نیز مطالعه ای كه به این موضوع اشاره کرده باشد، وجود ندارد.



ساكي افزود: اهدای مستمر خون موجب دسترسی دائم به خون کافی، در تمام طول سال خواهد شد، زیرا اهدا کنندگان مستمر می‌دانند در فصل‌های سرد سال میزان اهداء خون کمتر از فصل‌های گرم است و در کشور ما به دلیل اعتقادات مذهبی و باورهای بومی خاص میانگین تعداد اهدا کنندگان در بعضی شرایط زمانی مانند دهه نخست ماه محرم، بسیار بالا و در بعضی شرایط مانند دهه یکم و دوم ماه رمضان، پائین است و این در حالی است که میزان نیاز به خون در مراکز درمانی تابع این عوامل و شرایط نیست که با مدیریت اهدا خون مثلا اهدا خون در نیمه دوم شعبان می توان این نیاز را تا حدودی برطرف نمود. علاوه بر این اهدا کنندگان خون می توانند از یک پایش رایگان توسط پزشکان سازمان و همچنین برخی آزمایشات بهره مند شوند.



عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با تاکید بر اینکه نیاز به خون، در مراکز درمانی تابع هیچ شرایطی نیست و بیماران در همه زمان‌ها به خون نیاز دارند. اظهار کرد: بررسی‌های علمی همه جانبه نشان داده سالم‌ترین و قابل اعتمادترین منابع خونی، اهدا کننده‌های داوطلب هستند که به طور مستمر خون اهدا می‌کنند.



وي یادآورشد: اهدا کنندگان در ایران اسلامی بدون توقع و چشم داشت و بی‌آنکه بدانند خونشان جان چه کسی و از چه قوم و نژادی را نجات می‌دهد ایثارگرانه قسمتی از اصلی‌ترین وجود خود را داوطلبانه در اختیار انسان‌های نیازمند قرار می‌دهند و به بدین طریق وظیفه انسانی خود را به نحو احسن به انجام می‌رسانند.



ساکی در پایان گفتگو « ارتقای آموزشی پیوسته در اهدا خون داوطلبانه از طریق آموزش افراد جوان و ارتقای کیفیت زندگی سالم»، « تشویق اهدا کنندگان خون به اهدای مستمر خون»، « فراهم کردن زمینه ای مناسب برای آموزش افراد دخیل در این امر و به اشتراک گذاشتن نظرات واطلاعات آنان و تشویق آنان به همکاری در این فرآیند در مناطق مختلف جامعه»، «توسعه همکاری های منطقه ای برای بهبود سازمان های ذخیره کننده خون و تدوین قوانین مناسب با جدول زمان بندی خاص برای اجرای آنان به منظور دست یابی به خود کفایی در این زمینه »، « اطمینان از سالم و ایمن بودن فرآورده ها در هر منطقه با روش های خاص » و نیز « کمک به رسیدن به استانداردهای خاص در سطح بین المللی در زمینه ذخایر خونی و سرویس های انتقال خون» را از مزایای اهدا خون داوطلبانه به منظور ارتقای سیستم های سلامت و تزریق خون در هر کشور ذکر کرد.