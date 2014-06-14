۲۴ خرداد ۱۳۹۳، ۱۰:۵۳

حسینی:

انجمن کتابخانه‌های عمومی در گلبهار راه‌اندازی می‌شود

چناران- خبرگزاري مهر: فرماندار و رییس انجمن کتابخانه های عمومی چناران از راه‌اندازی انجمن کتابخانه‌های عمومی گلبهار در آینده‌ای نزدیک خبر داد و افزود: با توجه به نیاز روزافزون و افزایش جمعیت در چناران، گلمکان و گلبهار نیازمند ساخت چندین کتابخانه جدید در این شهرها هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسینی صبح شنبه در جلسه مشترک کمیته نهضت مطالعه مفید و انجمن کتابخانه‌های عمومی چناران و گلمکان از شهرداران این شهرها درخواست کرد در زمینه واگذاری زمین مناسب و کمک به ساخت کتابخانه‌های جدید با اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان همکاری کنند.

در ادامه مسعود موسوی رییس اداره کتابخانه‌های عمومی چناران ضمن ارائه گزارشی از وضعیت فعلی شهرستان چناران در مقایسه با دیگر شهرستان های استان در شاخص‌هایی از جمله جذب نیم درصد و برگزاری جلسات انجمن کتابخانه های عمومی و کمیته نهضت مطالعه مفید، گفت: در اکثر شاخص ها نسبت به سال قبل رشد بالایی داشته‌ایم.

وي  در ادامه خواستار تشکیل اتاق فکر کتاب و کتابخوانی در شهرستان شد که مصوب شد نمایندگانی از آموزش و.پرورش، دانشگاه، اداره تبلیغات اسلامی، بسیج، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان اعضای این اتاق فکر با اداره کتابخانه های عمومی شهرستان همکاری کنند.

