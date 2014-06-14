دبیر جشنواره فیلم کوتاه تهران حکم گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب ایل بیگی مدیرعامل انجمن سینمای جوان طی حکمی از سوی حجت الله ایوبی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان سینمایی به عنوان دبیر سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران منصوب شد.

در متن حکم ایل بیگی آمده است:

جناب آقای حبیب ایل بیگی، نظر به شایستگی ،تجربه و سوابق ارزشمند جنابعالی در امور برگزاری جشنواره های بین المللی به موجب این حکم به عنوان دبیر سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران منصوب می شوید.

فیلم کوتاه ،سینمایی فرهنگی است و قدرت پیام رسانی آن بر مخاطبانش بسیاراثر بخش است و از طرفی با رشد تکنولوژی ،امکان تولید انبوه فیلم با حفظ کیفیت و کمیت فراهم است. لذا ضرورت بهره گیری از جشنواره ها علاوه بر رسالت فی نفسه خود، کمک شایانی به راه یابی و عرضه فیلم دربازارهای متنوع داخلی و خارجی از جمله شبکه های تلویزیونی و سایر شبکه مجازی و سالن های نمایش خواهد داشت و اثرات اقتصادی مفیدی برای فیلمسازان به همراه دارد از این رو برگزاری جشنواره ها را می توان به عنوان یکی از خدمات حمایت پس از تولید برای جامعه فیلمسازان بیان نمود. انشاالله از این موقعیت کمال بهره برداری مفید و سازنده حاصل گردد.

مید است با توکل به خداوندمتعال و بکارگیری نظرات شورای سیاستگذاری جشنواره مذکور و بهره گیری از نیروهای کارآمد،مومن و متعهد در انجام وظیفه موفق و موید باشید.





