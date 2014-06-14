  1. فرهنگ و ادب
  2. تازه های نشر ایران
۲۴ خرداد ۱۳۹۳، ۱۰:۰۰

«گنبد جبلیه» محور داستان‌های یک نویسنده کرمانی

«گنبد جبلیه» محور داستان‌های یک نویسنده کرمانی

نخستین مجموعه داستان نصرت محبی با عنوان «گنبد جبلیه» از سوی نشر نون منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، «گنبد جبلیه» مجموعه‌ای از 9 داستان کوتاه است که در فضایی نوستالژیک به قلم نصرت محبی تالیف شده است.

«بمونعلی»، «قندی»، «چهارشنبه خوشبخت»، «اشك»، «گنبد جبلیه»، «نمكی»، «حاجی فیروز»، «كفش‌هایم» و «توی كوچه بارون بود و ...» اسامی برخی از داستان‌های این مجموعه هستند.

داستان‌های این مجموعه جدای از زبان روان و فولکلوری که در روایت خود داراند، در هر روایت با یک تصویر که توسط حمید خلوتی طراحی شده است، همراه شده‌اند.

نصرت محبی متولد 1326 است و «گنبد جبلیه» اولین کتاب اوست. گنبد جبلیه در 48 صفحه و در  قطع خشتی با تیراژ 1100 نسخه توسط نشر نون منتشر شده است.

کد مطلب 2310894

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها