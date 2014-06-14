به گزارش خبرنگار مهر، «گنبد جبلیه» مجموعه‌ای از 9 داستان کوتاه است که در فضایی نوستالژیک به قلم نصرت محبی تالیف شده است.

«بمونعلی»، «قندی»، «چهارشنبه خوشبخت»، «اشك»، «گنبد جبلیه»، «نمكی»، «حاجی فیروز»، «كفش‌هایم» و «توی كوچه بارون بود و ...» اسامی برخی از داستان‌های این مجموعه هستند.

داستان‌های این مجموعه جدای از زبان روان و فولکلوری که در روایت خود داراند، در هر روایت با یک تصویر که توسط حمید خلوتی طراحی شده است، همراه شده‌اند.

نصرت محبی متولد 1326 است و «گنبد جبلیه» اولین کتاب اوست. گنبد جبلیه در 48 صفحه و در قطع خشتی با تیراژ 1100 نسخه توسط نشر نون منتشر شده است.