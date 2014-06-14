به گزارش خبرنگار مهر، همایش "انتظار و امید" شب گذشته و به مناسبت نخستین سالگرد پیروزی حجت‌الاسلام حسن روحانی در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری کشورمان در مجموعه فرهنگی استاد فرشچیان برگزار شد که با حاشیه‌های زیادی همراه بود.



این مراسم طبق برنامه‌ریزی انجام شده شب گذشته و با حضور پرشور مسئولان ملی، استانی و جمع کثیری از مردم اصفهان برگزار شد.



حضور مردم اصفهان در این همایش به اندازه‌ای چشمگیر بود که به دلیل کمبود فضای سالن اصلی بسیاری از شرکت کنندگان مراسم را از سالن‌های کناری و با استفاده از نمایشگر دنبال می‌کردند.



حضور گروهی از افراطیون در سالن برگزاری این همایش که در نقاط مختلف سالن جایگیری کرده بودند و با به تمسخر گرفتن همایش "انتظار و امید" و صلوات‌های پی در پی و مغرضانه سعی در به هم زدن نظم این همایش داشتند در نوع خود جلب توجه می کرد.



نوع برخورد برگزار کنندگان همایش "انتظار و امید" با افراطیون حاضر در سالن به گونه‌ای بود که هیچ گونه مقابله‌‌ لفظی و یا فیزیکی با این افراد صورت نگرفت و علی رغم تقاضای مجری و سخنرانان این مراسم مبنی بر رعایت نظم این همایش و حفط برادری ایرانیان افراطیون حاضر همچنان به کار خود ادامه دادند و در هنگام سخنرانی هر یک از سخنرانان حرکت‌های غیر اخلاقی‌ای را انجام می‌دادند.



این اقدام افراطیون حاضر در همایش "انتظار و امید" به اندازه‌ای زننده بود که استاندار اصفهان شخصاً به سمت گروهی از آنها رفت و از آنها به عنوان استاندار تقاضا کرد که نظم این همایش را رعایت کنند و از ایجاد هرج و مرج داخل سالن خودداری کنند.



رسول زرگرپور،‌ استاندار اصفهان خطاب به افراطیون حاضر در سالن گفت: می‌دانم که شما از کجا آمده‌اید و در عین حال به عنوان استاندار با شما صحبت می‌کنم و از شما می‌خواهم که نظم این همایش را بر هم نزنید.



وی ادامه داد: شما باید نشان دهید که وقتی دلگیر می‌شوید تحمل دارید، شما بر اساس اعتقاداتی که دارید باید هنگامی که حرف بد می‌شنوید از گوشتان رد کنید و نشنیده بگیرید. باید بدانید این اقدام شما به صلاح نیست و از شان مردم اصفهان به دور است.



اما دقایقی پس از صحبت‌های استاندار اصفهان افراطیون مجدداً اقدامات خود را از سرگرفتند و با شدت بخشیدن به اقداماتشان قصد ایجاد تنش در سالن را داشتند که با درایت برگزارکنندگان همایش "انتظار و امید" با پخش نماهنگ و کلیپ با ناکامی روبرو شدند.



حسین نجار، رئیس ستاد انتخابات روحانی نیز که به عنوان یکی از سخنرانان این مراسم لحظاتی را به ایراد سخن پرداخت، مسئولیت هرگونه برخورد با افراطیون را خارج از عهده‌ برگزار کنندگان این همایش عنوان کرد و گفت: هر کس سخنی جدای از این تریبون داشته باشد از ما نیست.



حضور احمد خرم، وزیر راه دولت اصلاحات در همایش "انتظار و امید" به جای علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در این آئین نیز از حاشیه‌های این مراسم بود که گفته می‌شد علی مطهری به دلیل عدم هماهنگی‌ها به یکی دیگر از استان‌های کشور سفر کرده بوده است.



گفتنی است که حضور نیروهای امنیتی در برقراری امنیت همایش "انتظار و امید" علی رغم اینکه این همایش دارای مجوز بود قابل توجه نبود و نیروهای انتظامی نیز در دقایق پایانی همایش سعی در برقراری امنیت در داخل و خارج از مجموعه‌ی فرشچیان را داشتند که در پایان این همایش و هنگام خروج از سالن درگیری‌ها علی رغم حضور نیروهای امنیتی شدت بیشتری گرفت و برخورد فیزیکی بین دو تن از افراد حاضر اتفاق افتاد که با واسطه‌گری نیروهای حراست برگزار کننده مراسم با سرعت رفع شد.