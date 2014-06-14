به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان در دومین نشست خبری با رسانه های داخلی و خارجی که صبح امروز و همزمان با اولین سالگرد پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد ضمن عرض تبریک ایام باسعادت میلاد منجی عالم بشریت حضرت مهدی (عج) گفت: تبریک عرض می کنم ایام باسعادت منجی عالم بشریت حضرت مهدی (عج) را که همه ما و همه امیدواران جهان و منتظران آن مصلح و منجی و همه کسانی که به دنیای آینده توام با عدالت و سعادت می اندیشند و امیدوارم ملت و کشور ما مورد توجهات ویژه آن عزیز پشت پرده غیبت باشند.

وی افزود: همچنین به ملت ایران و به رهبری معظم انقلاب به مناسبت 24 خرداد سالروز انتخابات شکوهمند و تاثیرگذار سال گذشته در جمهوری اسلامی ایران تبریک می گویم، هم انتخابات ریاست جمهوری و هم انتخابات شورای شهر که به آن عزیزان هم به خاطر بار مسئولیتی که برای اداره شهر مورد نظر خود برعهده دارند تبریک می گویم.

روحانی با بیان اینکه انتخابات سال گذشته، احیای اعتماد عمومی و سرمایه بزرگ اجتماعی بود، ادامه داد: در این سرمایه اجتماعی اولا مردم به خودشان اعتماد کردند، اعتماد کردند به رای، نظر، عمل و حضور خودشان در یک انتخابات بسیار مهم و سرنوشت ساز و ثانیا به نظام اعتماد کردند، اگر ملتی به نظام خود و صندوق آرای خود و دولت اعتماد نداشته باشد و نداند سرنوشت رای او چیست از صبح زود در صف های طولانی رای نمی ایستد تا وقتی نوبت او شد با لبخند و افتخار رای خود را در صندوق انداخته و بعد شکر و حمد خدا را به جا آورده ومنتظر بماند که از این صندوق چه فردی به عنوان منتخب بیرون می آید.

رئیس جمهور گفت: سوما مردم به راهی که منتخب آنها اعلام کرده بود اعتماد کردند، اکثریت مردمی که در پای صندوق های رای به راه امید و اعتدال و عقلانیت رای دادند بدان معنی بود که این راه را پذیرفته اند و معتقدند در شرایط فعلی منطقه و کشور تنها اعتدال و میانه روی و فاصله گرفتن از افراط می تواند مسیر را برای بهبود و عزت بیشتر ملت ایران تضمین کند.

پیام انتخابات 24 خرداد به افراطیون داخل و خارج

روحانی ادامه داد: در انتخابات مردم ایران خواستند به دنیا اعلام کنند که فشار تحریم تهدید در مسیر اصلی مردم در آرمان های این ملت تاثیر نخواهد گذاشت. اگر بالاترین هدف تحریم کنندگان این بود که مردم را از نظام جدا کنند مردم بر پایه صندوق های انتخابات اعلام کردند که ما از انقلاب و نظاممان هرگز جدا نخواهیم شد.

رئیس جمهور تصریح کرد: فشار ها و تهدیدها نمی توانند در اراده یک ملت بزرگ که سابقه تمدنی اش به هزاران سال قبل بر می گردد و از روز اول پیروزی انقلاب تا امروز در فراز و نشیب های مختلف ایستادگی کرده است از اهداف بلندش باز دارد.

رئیس جمهور اظهار داشت: انتخابات 24 خرداد پیام مهمی برای افراط داشت. افراطیون خارج که فکر می کردند با فشار و تهدید ملتی را به زانو درمی آورند و پیام به افراطیون داخل که فکر می کردند طرفدارانی فراوانی دارند و می توانند راه افراط و خشونت را در کشور ادامه دهند.

وی ادامه داد: انتخابات 24 خرداد یک نه بزرگ به تندروان خارج از کشور و افراطیون داخلی داشت. پیام انتخابات به جهان این بود که ملت ما راه عدالت آشتی و صلح و دوستی و راه تعامل با جهان و مسیر توسعه متوازن هماهنگ پایدار را برگزیده است و این مسیر ،مسیری دائمی برای ملت بزرگ ایران است.

روحانی ضمن تشکر از رهنمودهای مقام معظم رهبری برای شکوهمند شدن انتخابات 24 خرداد گفت: اگر رهنمودهای ایشان نبود اگر ایشان اعلام نکرده بودند که حتی آنهایی که از نظام و حکومت گله ای دارند اما به کشور علاقمند هستند پای صندوق ها بیایند و اگر نگفته بودند که این رای حق الناس است و اگر تصریح نکرده بودند که رهبری یک رای دارد و هیچکس نمی داند آن رای تعلق به چه کسی خواهد داشت و اگر نگفته بودند که ما در پی یک حماسه سیاسی هستیم شاید چنین انتخابات شکوهمندی را ما تجربه نمی کردیم.

وی ادامه داد: هوشیاری و بیداری مردم و ارشادات رهبری و عنایت خداوند و توجهات ولی عصر همه دست به دست هم داد و ملت بزرگ ما توانست پیروز انتخابات 24 خرداد 92 باشد.

روحانی تاکید کرد: این ملت در صحنه های بعد هم بدون تردید پیروز خواهد شد و همه موانعی که دوستان نادان و یا دشمنان پیش پای او گذاشتند کنار خواهد زد.

از حضور جناح های مختلف در دولت پشیمان نیستم

در ادامه نشست خبرنگار آرمان گفت یک سال از حماسه خرداد گذشت و در این روزها همه شاهد بودند که چطور در مقابل هجمه های زودهنگام افراد و جریان هایی که پیام مردم را درک نکردند صبوری پیشه کردید از شما سپاسگزاریم و اما سئوال آرمان؛ اینکه 10 ماه از کار دولت می گذرد و تنها 45 درصد فرمانداران تغییر کردند به هر حال آنها نیز به عنوان تصمیم گیرندگان در شهرستان ها هستند که باید اهداف دولت را پیش ببرند و بعضا نیز مشاهده شد که با سیاست های دولت تدبیر و امید همخوانی ندارند. آیا عدم تغییر فرمانداران استراتژی دولت است یا عملکردی برای جلوگیری از فشار مجلس؟

روحانی در پاسخ اظهار داشت: آنچه که دولت در پی آن است این است که همه آنهایی که مسئولیت اجرایی را در شهرستان ها و بخش ها دارند خودشان مجری استراتژی های اجرایی و چارچوب هایی که دولت تعیین می کند باشند و خود را متعهد بدانند.

وی ادامه داد: اگر کسی هست که واقعا به وظیفه قانونی خود عمل می کند چرا باید تغییر کند. اگر دولت امروز اصرار می کند بر اعتدال به دلیل آراء و رای مردم است. اگر بر عقلانیت اصرار می کند به این دلیل است که مردم بر همین مبانی و به خاطر همین شعارها به دولت رای دادند.

روحانی اظهار داشت: ما نسبت به همه دولت های اول گذشته البته دولت دوم تا حدودی فرق می کند، این دولت تغییرات کمتری داشته است. قرار ما با همه استانداران زمانی که از هیات وزیران رای گرفتند این بود که مبنا شایسته سالاری است و اصلی که برای ما مهم است این است که فردی که کار را به عهده می گیرد، کاربلد باشد و بتواند به مردم خدمت کند و افراطی این طرف و آن طرف نباشد.

رئیس جمهور تصریح کرد: این فرد به چه جناحی منتسب است خیلی در این دولت اهمیت ندارد چرا که شما زیر سقف هیات دولت هم می بینید که در جایی که ما دور هم نشسته ایم تقریبا از هر حزب و جناحی نمونه ای در دولت وجود دارد. البته بعضی ها همیشه معتقد بودند که یک چنین دولتی موفق نیست. دولت ترکیبی، دولت ناموفقی است و دولت باید یکدست باشد. بنده چون هیچ وقت به این امر عقیده ای نداشته ام، هر جا که کار کرده ام از همه احزاب حضور داشته اند و در 10 ماهه ای که در دولت بوده ام از این نظر پشیمان نیستم که ترکیبی از جناح ها و افراد مختلف داریم.

وی ادامه داد: در عین حال به استاندارهای محترم توصیه می کنم که اگر مواردی وجود دارد که فرمانداران و بخشداران معتقد به راه دولت نیستند و یا مجری چارچوب ها و برنامه های دولت نیستند و یا خدای ناکرده شایستگی لازم را ندارند درباره تعویض یا تغییر آنها اقدام کنند.

روحانی و کاهنی ندیده ام

رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار لس آنجلس تایمز مبنی بر این که شایعه شده از طریق یکی از اصحاب کلیسا کسی پیامی از طرف اوباما برای شما آورده است، پاسخ داد: تا این لحظه نه روحانی و نه کاهنی را ندیده ام اما برای این که برای همگان روشن شود باید بگویم اگر بنا باشد بین من و آقای اوباما پیامی رد و بدل شود پیچیدگی این چنینی ندارد. آقای اوباما نامه می نویسد من هم می نویسم همان طور که در مواردی او نامه نوشت من هم نامه نوشتم، او پیام داد من هم پیام دادم. ما مشکلی نداریم.

وی افزود راه های فراوان و رسمی وغیررسمی وجود دارد برای این که ارتباط داشته باشیم. به علاوه این که مذاکره کنندگان ما در حال حاضر با مقامات آمریکایی در ارتباط هستند که می توانند پیام رد و بدل کنند.

روحانی گفت: به هر حال به وسیله هیچ کاهنی نه پیام دریافت کردم نه پیامی نوشتم.

بار سنگین هزینه های جدید بهداشت و درمان بر دوش دولت/ دولت بخشی از سود تسهیلات تولید را پرداخت می کند

رئیس جمهور در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در خصوص اقدامات دولت برای پرداخت یارانه به بخش تولید گفت: یکی از اهداف مهم ما حمایت از تولید است برای رشد اقتصادی و اشتغال نیاز به تولید داریم بنابراین بخشی از درآمد یارانه ها به بخش تولید اختصاص خواهد یافت.

وی اظهار داشت: بر این اساس بخشی از درآمد 10 هزار میلیاردی دولت از اجرای قانون هدفمندی به بخش تولید و برق اختصاص می یابد اما اینکه رقمش چقدر خواهد بود مشخص نیست.

روحانی ادامه داد: دولت اولویت هایی را برای هزینه درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها در نظر گرفته است که یک بخش از این درآمدها به بخش سلامت اختصاص می یابد تا نگرانی های مردم در بخش سلامت روز به روز کاهش یابد، دولت بیمه همگانی برای همه آنهایی که صاحب دفترچه نبودند را انجام داد و بیماران سرطانی و خاص را نیز تحت پوشش قرار داد.

وی افزود: براساس اقدامات جدید مردم فقط 10 درصد هزینه های بیمارستان خود را می پردازند که بار سنگین مالی بر روی دوش دولت قرار داده است که این کار ضروری است.

رئیس جمهور ادامه داد: از یارانه های نقدی در بخش های دیگری مانند امنیت غذایی و محیط زیست نیز استفاده خواهد شد.

وی تامین سرمایه در گردش را اولین نیاز بخش تولید خواند و گفت: مشکلاتی در بانک ها برای تامین سرمایه در گردش وجود دارد. دولت تلاش دارد تا بخشی از سود تسهیلات بانکی به بخش تولید برای تامین سرمایه در گردش را بپردازد تا فشار به تولید کاهش یابد البته در حد توان درآمدی خود کمک خواهد کرد.

آخرین وضعیت منشور حقوق شهروندی

رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه اعتماد مبنی بر این که یکی از وعده هایی که از سوی شما داده شد اعاده حقوق شهروندی بود. الان این منشور حقوق شهروندی در چه مرحله ای قرار دارد و دولت برای این منشور چه راهکارهایی را در نظر گرفته است و از آنجایی که بخشی از اجرای این حقوق شهروندی در جاهایی خارج از دولت صورت می گیرد چه برنامه ای برای آن دارید اظهار داشت: حقوق شهروندی یکی از قول هایی بود که بنده در زمان انتخابات به مردم وعده دادم و منشور حقوق شهروندی در 100 روز اول تهیه شد و در اختیار افکار عمومی قرار گرفت. نظرات بسیاری درباره حقوق شهروندی آمد که بخش حقوقی قرار شد اصلاحات لازم را بر اساس آن نظارت انجام دهد و همه نظرات را یکجا کنند که اخیراً این را به من دادند.

وی افزود: قرار است من به همراه مشاورینم یک بار دیگر این متن را بخوانیم تا پایان یک ساله اول دولت این کار انجام منتشر شود.

روحانی در خصوص اجرایی شدن حقوق شهروندی اظهار داشت: مبنای حقوق شهروندی فصل سوم قانون اساسی و حقوق ملت است و نکاتی که مثل فرمان 10 ماده ای امام، 8 ماده ای امام و فرامین دیگری که رهبر معظم انقلاب داشته اند مد نظر قرار گیرد. این منشور در واقع وقتی نهایی شود دو قسمت دارد.

وی ادامه داد: یک قسمتی که دولت می تواند اجرایی کند که تبدیل به مصوبه و دستورالعمل هیات وزیران می شود و ابلاغ می شود. بخش دیگر مربوط به دستگاه های دیگری می شود که اگر قانونی بیابیم به آن استناد می کنیم ولی اگر قانون دیگری بخواهد نیاز به لایحه دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی دارد و یکی از چیزهایی که در قدرت ما نیست و نباید باشد وضع قانون باشد که در اختیار مجلس شورای اسلامی است که امیدواریم با اجرای شودن این منشور به مردم کمک شود.

رئیس جمهور در پاسخ به درخواست روزنامه نگار اعتماد مبنی بر این که صبا آذرپیک همکار رسانه ای ما مدتی است بازداشت شده است اگر می شود وضعیت ایشان را پیگیری کنید گفت: نسبت به فردی هم که گفته اید در حد توان خود تلاش می کنیم پیگیری کنیم از دستگاه قضائی تا اگر مشکلی دارد حل شود.

دولت به حاشیه‌ها تکیه نمی‌کند

در ادامه این نشست در پاسخ به اولین سوال که خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی پرسید شما در بدو ثبت نام و بعد از انتخاب شما، چالش‌های مختلفی را کارشناسان پیش بینی می کردند. مصادیق این چالش‌ها بخصوص در اقتصاد مشخص بود، ولی در حوزه سیاست داخلی نمی شد مصادیقی مشخص کرد. به نظر می رسد متاسفانه همان چالش ها در سیاست داخلی گریبانگیر دولت شده و برخی دنبال حاشیه سازی برای دولت شما هستند. برنامه شما برای نیفتادن در این حاشیه ها چیست؟ پاسخ داد: همان طور که دولت قبلا شاید چند بار اعلام کرده از نقد بخصوص نقد سازنده کاملا استقبال می کند. دولت مایل است هرکسی حرف می زند، شناسنامه دار باشد. این به آن دلیل است که برخی نهادها، نهادهای ملی هستند، نهادهای ملی نمی توانند کار حزبی انجام دهند.

وی افزود: نهادهای ملی نمی توانند کار حزبی انجام دهند و نمی توانند اپوزیسیون دولت باشند. وظیفه نهادهای ملی تلاش و خدمت به کل ملت، کشور و جامعه است. دولت، قوه مقننه،صداوسیما، قوه قضائیه، نیروهای مسلح، شهرداری‌ها، حوزه های علمیه، دانشگاه ها، نهادهای عمومی و ملی هستند، اما احزاب و گروه‌ها، من به وزارت ارشاد توصیه می‌کنم هر حزب و جناحی که دنبال رسانه است، به سرعت مجوز رسانه به او داده شود، تا معلوم شود این رسانه متعلق به کدام حزب و گروه است.

روحانی با تاکید بر اینکه نهادهای ملی نباید کار حزبی انجام دهند، ادامه داد: کار رسانه حرفه‌ای با جنگ روانی تفاوت دارد. خود من بلد هستم جنگ روانی، کار حرفه ای و رسانه ای یعنی چه. از همه عزیزان خواهش می‌کنم، چه حامیان، چه منتقدان و یا حتی مخالفان دولت با روزنامه، سایت یا هر رسانه ای که دارند به نام شناسنامه و حزبشان انتقاد کنند و یک وقت از پول بیت المال در مسیر دیگر استفاده نشود.

رئیس جمهور در ادامه تصریح کرد: من به عنوان رئیس جمهور و مسئول اجرای قانون اساسی، با ادامه این وضعیت در این یکسال چیزی نگفتم، ولی بعدا به عنوان وظیفه خواهم گفت. اینکه عده‌ای دولت را در بخش های مختلف به چالش می کشند، اگر واقعا این چالش ها به معنای آن است که ابهامی روشن شود، خوب است. اگر بحث ها به این معناست که می‌خواهند نقد کنند که راه بهتری پیش پای دولت بگذارند، هم خوب است، اما اگر کسی دنبال مشغول کردن دولت و سنگ اندازی است تا حرکت ماشین دولت متوقف شود، تا سنگ ها را کنار بگذارد، این کار شایسته نیست.

وی گفت: دولت خودش را مشغول نمی کند و خیلی به حاشیه ها تکیه نمی کنیم. از قدیم به ما گفتند علیکم بالمتون لا بالحواشی. ما بر اساس متن وظیفه که قانون و قانون اساسی مشخص کرده حرکت می‌کنیم.

رئیس قوه مجریه در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری آریا مبنی بر اینکه گفته می شود هدف گروهک تروریستی داعش، تحریک ایران از طریق حمله به کربلا و نزدیک شدن به مرز ایران است، آیا این اقدامات موجب تحریک ایران است و می تواند عاملی برای ورود جمهوری اسلامی ایران به این اقدامات شود و اینکه جمهوری اسلامی ایران با پشتیبانان مالی داعش از جمله قطر و عربستان مذاکراتی داشته است یا نه؟، گفت: اینکه گروهک های تروریستی از طرف کشورهای خارجی حمایت می شوند، روشن است، برخی کشورهای منطقه از نظر مالی و برخی کشورهای منطقه از نظر تسلیحاتی به این گروهک ها کمک می کنند .

وی افزود: کشورهای قدرتمند دیگر نیز بخصوص کشورهای غربی از لحاظ سیاسی، تبلیغاتی، مالی و تسلیحاتی به این گروهک ها کمک می کنند، اما موضوع تروریسم به نفع هیچ کس نیست و روزی بلای جان همین کشورهایی که از آنها حمایت می کنند، خواهد شد.

رئیس جمهور بیان کرد: شنیدم یک مقام رسمی از غیر غرب که می گفت اروپا در پشت پرده تلاش می کند گروه های تروریستی در سوریه کشته شوند، من نمی دانم این مساله چقدر راست است، اما این از دورویی و نفاق‌های بزرگ تاریخ است که یک کشور که وظیفه اش حمایت از تبعه خود است، آرزو کند تبعه اش در یک کشور دیگر بمیرد.

روحانی افزود: اگر یک گروهک تروریستی به مرزهای ما نزدیک شود و ما احساس تهدید کنیم، قطعا با آنها با همه وسایل مورد نیاز برخورد می کنیم چون مساله تمامیت ارضی کشورمان است.

رئیس قوه مجریه با اشاره به اینکه کمک کردن به کشورهای دیگر با مقوله دخالت متفاوت است، ادامه داد: اگر دولتی از ما درخواست کمک کند، ما کمک می کنیم، اما ورود نیرو به عراق تاکنون مطرح نبوده، از اول پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون نیز در جمهوری اسلامی ایران چنین مساله ای نبوده است و ما وارد عملیات در یک کشور دیگر نشده ایم.

وی گفت: ممکن است در مبارزه با تروریست ها مشاوره دهیم، اما تاکنون اینگونه نبوده و بعید می دانم که چنین مساله ای بوجود آید.

آمادگی داریم در صورت درخواست عراق در چارچوب قواعد بین المللی کمک کنیم

خبرنگار بی بی سی از رئیس جمهور درباره مسائل عراق پرسید و گفت در اظهارات روز پنجشنبه فرمودید که جمهوری اسلامی ایران خشونت را تحمل نمی کند و آمادگی لازم را دارد که با تروریست در منطقه با جدیت مقابله کند. متعاقب آن در خبرها آمد که جلسه شورای عالی امنیت ملی به ریاست جنابعالی تشکیل شده و سئوال من این است که مشخصا جمهوری اسلامی ایران چه برنامه ای برای برخورد با گروه داعش و مسائلی که در شمال عراق ایجاد شده دارد و اینکه اگر برنامه مشترکی با آمریکا ایجاد شود شرکت خواهد کرد یا خیر؟

روحانی پاسخ داد: موضوع تروریسم در منطقه مسئله بسیار مهمی است. این مسئله سالها است که شروع شده و ابتدای آن نیز در کشورهای همسایه شرقی از جمله افغانستان بود و سپس مثل یک بیماری مسری به بخش های دیگر سرایت کرد.

وی با اشاره به اینکه در ماههای اخیر موضوع تروریسم بسیار حاد بود، اظهار داشت: در سوریه همه گروه ها با نام های مختلف می جنگند و در عراق نیز گروه های تروریستی حضور دارند که البته از قبل در عراق فعال بودند و در استان انبار در ماههای قبل حضور داشتند. به نظر می رسد نتیجه انتخابات این گروه ها را عصبانی کرده و این نکته بسیار مهم است.

رئیس جمهور تصریح کرد: اینکه تروریسم دموکراسی را تحمل نمی کند مسئله اصلی است. اداره کشور یا با صندوق رای انجام می شود یا با جعبه مهمات. دموکراسی می گوید صندوق رای و تروریسم میگوید جعبه مهمات. دعوای اصلی بین این دو جعبه است.

روحانی ادامه داد: خوشبختانه امروز یک انتخابات دیگری نیز در همسایگی خود در افغانستان داریم که در حال انجام است و امیدواریم آن انتخابات نیز به خوبی انجام گیرد و هر که منتخب مردم است حکومت آینده افغانستان را بردوش بکشد.

وی تصریح کرد: اینکه بخواهیم در عراقی که تازه انتخابات خود را به پایان رسانده است که البته انتخابات فراگیر و بسیار خوبی بود، شکست در انتخابات را با تروریسم جبران کنیم منطقی نیست و این را برای این می گویم که شما اگر می بینید شهری مانند موصل در عراق سقوط می کند این به معنای حرکت موفق یک گروهک تروریستی نیست، چیزها و مسائل دیگری پشت پرده است و هماهنگی های دیگری انجام گرفته؛ یعنی شکست خوردگان امروز به سلاح و گلوله برای جبران شکست متوسل شده اند و این یک اشتباه بزرگ است.

روحانی ادامه داد: هر کس درعراق مرتکب این اشتباه شده است این خطای بسیار بزرگ و خطرناکی است. نمی توان شکست در انتخابات را با کشتار مردم جبران کرد یا انتقام گرفت. هم انتقام غلط است و هم جبرانش امکان پذیر نیست.

رئیس جمهور گفت: ما اصولا از حرکت تروریستی در منطقه و در هر کجا که باشد نگران هستیم. کشورهای مختلف درگیر مسئله تروریسم هستند . من در سازمان ملل متحد به همین دلیل افراطی گری و خشونت را به عنوان یکی از مسائل اصلی مطرح کردم. دنیا باید دست به دست هم بدهد و در برابر افراطی گری و خشونت ایستادگی کند که مصداق ادهم آن موضوع تروریسم است.

وی ادامه داد: در اجلاس سیکا در شانگهای این مسئله یکی از مصوبات شد . در آنجا تاکید شد که این طرح را همه کشورها اجرایی و عملیاتی کنند و خیلی از کشورهای منطقه عضو سیکا هستند. 26 کشور آسیایی که عضو سیکا هستند بر این موضوع تاکید داشتند و ما راهی جز این نداریم که با تروریسم مقابله کنیم.

روحانی تاکید کرد: ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران، هم دوست و هم همسایه عراق هستیم و هم اینکه روابط ما با دولت عراق، روابط نزدیک و صمیمانه است. اگر دولت عراق کمکی از ما بخواهد این کمک را مورد رسیدگی قرار می دهیم، البته تا امروز کمکی خواسته نشده و ما درخواست کمک خاصی نداشته ایم اما ما آمادگی کمک در چارچوب قواعد بین المللی داریم و در این چارچوب اگر از ما درخواست کمکی شود، کمک می کنیم.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه آمریکایی ها نیز ممکن است بخواهند اقداماتی را انجام دهند، بیان کرد: من از طرح آنها بی خبر هستم و مطلع نیستم، اما آنچه امروز برای ما مهم است خواست ملت و دولت عراق است و اگر کمکی از ما بربیاید که به ملت عراق کمک کنیم، آمادگی داریم. البته من می خواهم به مردم عزیز خودمان این اطمینان را بدهم که ملت عراق قادر است که تروریسم را دفع کند.

وی گفت: فتوایی که آیت الله سیستانی صادر کرده اند و گفته اند که هر که می تواند باید سلاح در دست بگیرد و از خودش و ملت دفاع کند به نظر من فتوای بسیار مهمی است و مورد احترام همه است. به نظر من عراق می تواند مشکل را حل کند. در عین حال اگر از ما هم درخواست کمک کند آمادگی داریم در چارچوب قواعد بین المللی به ملت و دولت عراق کمک کنیم.

روحانی در پاسخ به سئوالی درباره مذاکرات هسته ای گفت: بهترین راه حل توافق است و اگر توافق نشود ما مشکلی نداریم.

وی در عین حال گفت: درباره دو موضوع اختلاف نظر وجود ندارد یکی غنی سازی در ایران و دیگری اینکه اگر بخواهد توافقی شود باید تحریم ها برداشته شود.

نظام تحریم شکسته شده/ محال است به شرایط قبل برگردیم

رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار سی بی اس مبنی بر اینکه در صورتی که مذاکرات طولانی شده و به نتیجه نرسد آیا موضع جمهوری اسلامی همچنان نرمش است یا شما موضع سخت تری در قبال دولت جدید آمریکا دارید گفت: در مذاکرات با 5+1 ما از آغاز دولت نشان دادیم که آمادگی جدی برای مذاکره داریم و معتقدیم این مسئله تنها از راه مذاکرات قابل حل است لذا صد روز پس از آغاز کار دولت مذاکرات آغاز شد و علی رغم بسیاری از پیش بینی های در زمان نسبتا کوتاهی به توافق اولیه موقت دست یافتیم.

وی توافق ژنو را قابل اهمیت خواند و گفت: تندروها از این توافق بسیار ناراحت شدند و صهیونیست ها در قبال این توافق نامه واکنش شدیدی نشان دادند زیرا توافق ژنو به نفع جهان و منطقه است. ممکن است اقلیت تندرویی در آمریکا و رژیم تندرویی در منطقه و اقلیت تندرویی در داخل کشور از این توافق نامه خوشحال نباشند ولی مهم نیست آنچه که مهم است این است که جمهوری اسلامی ایران نشان داد به جد دنبال مذاکره است.

وی تاکید کرد: امروز برای همه دنیا روشن است که جمهوری اسلامی ایران هم اهل مذاکره است و هم در مذاکرات جدی است.

رئیس جمهور اظهار داشت: اگر مذاکرات در پایان تیر ماه به توافق نهایی دست نیابد این روشن باشد که هیچ وقت شرایط به شرایط قبل برنخواهد گشت، اگر آمریکا و جهان غرب جمع شوند محال است شرایط قبل تکرار شود. نظام تحریم شکسته شده است.

اتهاماتی که به جمهوری اسلامی در گذشته زده شد قابل تکرار نیست

وی ادامه داد: ما با دنیا روابط خارجی اقتصادی مفصلی داریم گروه های اقتصادی زیادی به ایران سفر کردند و قرار دادهای زیادی منعقد شده است در هیچ شرایطی وضعیت اقتصادی قبل تکرار نخواهد شد آمریکایی ها نیز این موضوع را می دانند.

رئیس جمهور تاکید کرد: اگر در این مذاکرات روزی شکست خورده باشد قضاوت افکار عمومی این خواهد بود که تندروهای آمریکا و صهیونیست ها عامل آن بودند. جمهوری اسلامی ایران دنبال حل این مسئله است.

وی با تاکید بر اینکه اتهامات گذشته علیه جمهوری اسلامی ایران قابل تکرار نیست گفت: این دولت ضمن اینکه در مذاکرات جدی است اما برای هر شرایطی پیش بینی لازم را کرده است.

روحانی با اشاره به وعده های دولت برای کاهش تورم به 25 درصد گفت: با تمام کارشناسان و مسئولان اقتصادی کشور بحث کرده ایم که با وجود شرایط تحریم باید این کار انجام شود. قول هایی که به مردم داده ایم محقق می شود.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه رونق اقتصادی از هم اکنون آغاز شده است گفت: نرخ بیکاری از 12 درصد به 10 درصد در همین شرایط انجام شده است هنوز مذاکرات نهایی انجام نشده است تورم نقطه به نقطه نیز از 42 درصد به 16 درصد کاهش یافته است.

وعده های دولت با وجود تحریم ها محقق می شود

رئیس جمهور تاکید کرد: هیچ دولتی نتوانسته در فرصت 10 ماهه 27 واحد تورم را کاهش دهد و رشد تورم را اینگونه مهار کند.

وی با تاکید بر اینکه در مذاکرات جدی هستید گفت: جمهوری اسلامی معتقد است تا پایان تیر ماه مسائل قابل حل و فصل است. البته هنوز در مذاکرات اختلافاتی جدی داریم.

وی در شرح مسائلی که ایران و غرب اطلاعاتی ندارند گفت: ایران غنی سازی را ادامه خواهد داد که این موضوع بین ایران و غرب محل اختلاف نیست. کسی در مخیله اش نیاید که غنی سازی در ایران قابل توقف است. دوم اینکه اگر توافقی ایجاد شود حتما تحریم ها باید برداشته شود یکی از بند های توافق نامه برداشته شدن تحریم هاست کما اینکه در این 6 ماه نیز مقداری از تحریم ها لغو شده است.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه بهترین راه حل توافق است گفت: اگر توافقی انجام نشود ما مشکل چندانی نخواهیم داشت. حل مسئله نهایی در همین پنج هفته بهترین فرصت غرب است. استراتژی ایران این است که دنیا باید بداند ایران مصمم به تعامل سازنده با جهان است. این مهمتر از مسئله هسته ای است.

وی ادامه داد: دنیا باید به خوبی بداند آن تعامل سازنده با جهانی که جز شعارهای من بوده است اجرا می شود و روی آن ایستاده ام. بیشتر روسای کشورهای همسایه ما به ایران سفر کردند. حرکت ما بر این مبناست.

بهترین راه حل توافق است/ اگر به توافق دست نیابیم ایران مشکل چندانی نخواهد داشت

وی با اشاره به سفر اخیرش به کشور ترکیه گفت: در این سفر تصمیم گرفتیم روابط اقتصادی را از 15 میلیارد دلار به 30 میلیارد دلار افزایش دهیم. ربطی به مذاکرات هسته ای ندارد.

روحانی ادامه داد: امسال چهار فاز پارس جنوبی را به پایان می رسانیم و در میادین مشترک نفتی به شدت کار را دنبال خواهیم کرد و فروش نفت خود را افزایش می دهیم که هیچکدام از این مسائل به تحریم ها ربطی ندارد.

وی ادامه داد: ترک بر دیوارهای تحریم افتاده و آن دوران دیگر تکرار نخواهد شد. اختلافات با 5+1 با حسن نیت در پنج هفته قابل حل و فصل است و می توانیم به توافق دست یابیم که این توافق اولین قدم در تعامل سازنده با دنیاست.

روحانی تاکید کرد: ما نمی خواهیم در پرونده هسته ای متوقف شویم در مورد مسائل منطقه بین الملل اقتصاد و سرمایه گذاری در ایران با دنیا مذاکره خواهیم کرد. ایران نقطه بکری برای سرمایه گذاری است. بزرگترین منابع گاز دنیا برای ایران است.

ایران مصمم به تعامل سازنده با جهان است

روحانی اظهار داشت: در ترکیه تصمیم گرفتیم که راه آهن جدیدی از مرز بازرگان به ترکیه متصل شود تا بدون هیچ جابه جایی این خط ریلی را داشته باشیم.

وی با انتقاد از برخی مخالفان گفت: برخی فکر می کنند ما نشسته ایم تا ببینیم مذاکرات هسته ای چه می شود در حالی که مذاکرات هسته ای جز کوچکی از برنامه های بزرگ دولت است.

رئیس جمهور حل و فصل نهایی پرونده در پنج هفته آینده را به نفع همگان خواند و گفت: در صورتی که در این مدت به راه حل نهایی نرسیم مذاکرات ادامه خواهد یافت.

رئیس قوه مجریه درادامه در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه اطلاعات مبنی بر اینکه مسئولان اقتصادی کشور بارها اعلام کرده اند نرخ تورم کاهش پیدا کرده است، و خود شما نیز در این نشست خبری تاکید کردید نرخ تورم کاهش یافته، اما آنچه مردم را اذیت می‌کند مساله گرانی ها است و مردم چه زمانی خودشان این کاهش تورم را لمس می‌کنند، گفت: کاهش تورم را مردم همین امروز می توانند لمس کنند ممکن است ما اختلاف بیانی با مردم داشته باشیم تورم رشد فزاینده ای داشت و ما کارهایی انجام دادیم که رشد آن را کم کرد و سرعتش را متوقف کردیم.

وی در توضیح بیشتر این مساله با بیان مثالی گفت: به طورمثال در سال گذشته مردم برای خرید اجناس مصرفی روزانه اختلاف دو روزه را شاهد بودند اما اکنون این اختلاف یکماهه شده است. مردم می گویند ارزانی شود و به دنبال آن هستند آنچه در مجموع انجام شده ما عنان اسب سرکش تورم را کشیده ایم اما باز هم نرخ تورم قابل قبول نیست.

روحانی با اشاره به اینکه اگر تا پایان سال به نرخ تورم 20 تا 25 درصدی برسیم، باز قابل قبول نیست، یادآور شد: نرخ تورم باید یک رقمی شود حتی 15 تا 17 درصد نیز قابل قبول نیست و حرکت دولت بر این مبنا است مشکل اینجاست که ما می خواهیم همزمان رونق نیز ایجاد کنیم و می خواهیم دستمان در جیب بانک مرکزی نرود. این کاری است که مسکن مهر انجام داد و دستش را در جیب بانک مرکزی کرد و یک مرتبه پایه پولی را 40 درصد بالا بردند.

رئیس قوه مجریه ادامه داد: رشد بی حساب تورم بخش بزرگش به مسکن مهر مرتبط بود. ما الان می توانیم ادعا کنیم تمام جاده های ایران را دو بانده می کنیم و از بانک مرکزی استقراض کنیم، اما نتیجه چه می شود، همه چیز گران می شود.

رئیس جمهور به سیاست های اقتصادی دولت اشاره کرد و گفت: اولین مساله ای که ما مراقب بودیم این بود که پایه پولی بالا نرود. من بیشتر از همه اعضای دولت و حتی رئیس بانک مرکزی پافشاری کردم که پایه پولی بالا نرود.

وی دومین سیاست اقتصادی دولت را نگرفتن تصمیم یک شبه دانست و ادامه داد: قرار نیست شب بخوابیم و یک خواب بینیم و صبح آن را انجام دهیم این در دولت ما وجود ندارد. بارها شده است در جلسات هیات دولت نظر شخص من چیز دیگری بوده اما وزیران نظر دیگری داشتند به آنها گفته ام رای واقعی دهید و پس از آن عقب نشینی کردند. در خصوص یارانه ها من تصمیمات دیگری داشتم، ولی در نهایت نظر جمع اقتصادی را اعمال کردیم.

روحانی با تاکید بر اینکه از کارهایی که در اقتصاد کشور تنش ایجاد می کند، پرهیز می کنیم، اظهار داشت: مرتب از آرامشی که بوجود آمده مواظبت می کنیم مردم از 24 خرداد تا به امروز حتما مساله ثبات و آرامش را دیده اند و شاهد پرش های آنچنانی نبودند. آنچه که مردم دیدند تصمیماتی بود که ما اتخاذ می کردیم و برای آنها فکر می کردیم. ما معصوم نیستیم و ممکن است اشتباهاتی کرده باشیم که آن را به مردم می گوییم. هم من و هم همه اعضای دولت شهامت عذرخواهی داریم.

رئیس قوه مجریه ادامه داد: کسی که اشتباه خود را نپذیرد هیچوقت ترقی نمی کند. دولت اشتباه دارد، باید بپذیرد و راه حل پیدا کند.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه تورم قدم به قدم کاهش پیدا می کند، افزود: به مردم گفته ایم در روابط خارجی دشمن تراشی نمی کنیم و روابط ما با دنیا با دیروز متفاوت است و چهره جمهوری اسلامی ایران نسبت به قبل در دنیا متفاوت شده است. این یکی از قول هایی است که ما داده ایم.

وی یادآور شد: البته ما قول هایی هم داده ایم که به آنها نرسیده ایم. با کمک مردم و قوای دیگر آنها را حل و فصل می کنیم. به آینده و حل مسائل کشور بسیار امیدوارم. تا زمانی که با هم باشیم و نگذاریم کسی شکاف ایجاد کند و قوا با هم باشند و هدایت های مقام معظم رهبری مستمر باشد.

روحانی گفت: اینقدر گذشته ها را به یاد نیاورید. بعضی ها سرشان را گرفته اند عقب و راه می روند، کمی به جلو نگاه کنید، ما می‌ترسیم به زمین بخورند، از بس پشت سرشان را نگاه می کنند. دائم می خواهیم کش دهیم و باد کنیم.

در این کشور هر کس جرمی انجام داده، قوه قضائیه ببرد دستگیر و محاکمه کند. اگر نگرفت، یعنی پاک است، ولش کنیم. اگر کسی دستگیر نشده، یعنی گناهی نکرده و جرمی مرتکب نشده است.

احتمال ورود به نگارش متن در مذاکرات این هفته وین

خبرنگار شبکه خبر از رئیس جمهور پرسید با توجه به این که همچنان بین ایران و 1+5 اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد که مانع نگارش و تدوین پیش نویس توافق جامع شده است اما جنابعالی همچنان به مذاکرات خوش بین هستید و آن را محتمل می دانید. آیا این اطمینان خاطر پیام اشتباه به طرف مقابل نمی دهد که ایران نیازمند توافق است؟ روحانی پاسخ داد: طرف مقابل اگر بخواهد در توهم زندگی کند برای خود مشکل پیدا می کند. من در بخشی از عرایضم به این نکته اشاره کردم که راهی را که برای کشور در پیش گرفتیم جدای از این که در توافق با آنها بتوانیم به توافق نهایی برسیم در نظر گرفته شده و در این مسیر به جلو می رویم و جلو خواهیم رفت.

وی تاکید کرد: در اقتصاد، سیاست جلو می رویم و بدانید که هم در مسایل منطقه ای و بین المللی جایگاه امروز جمهوری اسلامی ایران با دیروز متفاوت است. فکر نمی کنم امروز در دنیا کسی باشد که باور نداشته باشد جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات جدی است.

رئیس جمهور گفت: البته من از ابتدا گفته ام مذاکرات ما برد - برد خواهد بود یعنی هم به نفع ما و هم به نفع 1+5 خواهد بود و اگر این توافق به نتیجه نرسید به معنی باخت باخت خواهد بود نه به نفع ما و نه به نفع آنها است. من فکر می کنم آنها برای به توافق رسیدن بیش از ما نیازمند باشند چرا که ما راه خود را به هر حال ادامه می دهیم.

وی با اشاره به این که اکنون ایران کشوری است که به راحتی 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری در داخل کشور را می تواند بپذیرد تصریح کرد: سرمایه گذاری که برای کشور ما رونق خواهد بود و برای آنها سود عادلانه خواهد داشت. آنها استعداد و جایگاه ایران را می دانند. ما دارای جایگاه های جغرافیایی، منابع فیزیکی و فرهنگ گذشته و ملت بزرگ هستیم که قابل تغییر نیست.

روحانی ادامه داد: بنابراین به نظر ما اگر طرف مقابل اراده لازم و حسن نیت داشته باشد توافق شدنی است و می توانیم طی چند هفته آینده به نتیجه برسیم اما اگر به نتیجه نرسیدیم به مذاکره ادامه می دهیم، فاجعه بزرگی اتفاق نمی افتد.

وی تاکید کرد: شرایط منطقه و جهان برای خود آنها نیز روشن است، ایران یک کشور مهم تاثیرگذار رد منطقه است و آنها نیز این واقعیت را لمس کرده اند و بنابراین همان طور که من اشاره کردم توافق با 1+5 به معنای پایان کار با دنیا نیست بلکه به معنای آغاز است، یعنی قدمی است که پشت آن می توانیم قدمهای فراوان برداریم که قدمهای فراوان بعدی نیز باری همه برد برد خواهد بود.

رئیس جمهور گفت: البته ما نیز در این مرحله می خواستیم به تدوین توافق برسیم که در برخی از موارد اختلاف نظر وجود دارد، البته احتمال دارد در مذاکراتی که این هفته آغاز می شود به مرحله تدوین برسیم.

وی با تاکید بر این که کار بزرگی در حال انجام است اظهار داشت: توافق نهایی با 1+5 یکی از بزرگترین توافقات تاریخ سیاسی نه در منطقه ما بلکه در سطح جهان است. این توافقات بسیار مهم است و دشمنان جدی دارد. بسیاری از کشورهای منطقه با این توافقات مخالف هستند که البته اشتباه می کنند. صهیونیست ها که فریاد می زنند بعضی از کشورهایی هم نیز هستند که فکر می کنند اگر این توافقات انجام بگیرد به ضرر آنها است که اشتباه می کنند.

روحانی ادامه داد: توافق با 1+5 به نفع منطقه، جهان و ایران و توسعه و ثبات و امنیت خواهد بود. بنابراین اگر آنها واقعاً نگرانی دارند برای این که می خواهند دلشان آرام شود باید مشکل را حل کنند. به نظر می رسد آنها نیز دلشان دچار مشکل شده و می گویند نگرانیم که شما بمب بسازید می خواهیم دلمان قرص شود. اگر آنها واقعا ًدلشان مشکل دارد ما می توانیم این مشکل دل را حل کنیم اما اگر قصد دیگری باشد نمی توانیم کاری کنیم.

خبرنگار نیویورک‌تایمز از رئیس جمهور پرسید شما اشاره کردید دولت شما به تعامل و همکاری با دنیا اهمیت می دهد و در مسئله مبارزه با تروریسم همکاری بسیار مهم است؛ به صورت روشن و کوتاه بفرمایید که اگر از ایران خواسته شود با آمریکا در مبارزه با داعش همکاری خواهد کرد؟، گفت: همه کشورها باید علیه تروریسم دست به دست هم دهند. در موضوع عراق امروز دولت عراق و مردم عراق در صحنه مبارزه با تروریست ها هستند. هنوز کسی وارد عمل نشده است. آمریکا هم چیزی ندیدیم که تصمیمی گرفته یا کاری کرده باشد. هر وقت آمریکا علیه گروه های تروریستی در عراق وارد شدند فکر می کنیم، هنوز چیزی ندیدیم.

وی افزود: واقعیت این است که باید ببینیم این گروههای تروریستی از کجا آمدند؟ از سوریه آمده اند، در سوریه از کجا آمده اند این حرفی است که دولت در طول یکسال می گوید که این تروریست ها را تقویت نکنید که اگر تقویت کردید بلای جان منطقه و شما خواهند شد.

رئیس جمهور ادامه داد: چرا کشورهای بزرگ متاسفانه به گونه ای عمل کردند که به نفع تروریست ها شد، چرا آمریکا و کشورهای غربی و منطقه که از یکسال پیش به آنها گفتیم که اینها خطرناکند، متاسفانه به گونه ای عمل کردند که به نفع تروریست ها شد.

روحانی یادآور شد: یکی از مقامات آمریکا گفته بود برای تروریست های سوریه سلاح های مرگبار خواهیم فرستاد. اینها جای تاسف است. باید برای مقابله با تروریسم همه در قول و عمل کاملا تلاش کنیم چرا که تروریسم به نفع کسی نخواهد بود.

کشورهای حامی تروریسم در منطقه بیشترین ضرر را خواهند کرد

روحانی در پاسخ به سوال خبرنگار یکی از رسانه های عربی در خصوص همکاری ایران و کشورهای همسایه گفت: همکاری با همسایگان می تواند زمینه خوبی برای حل و فصل مسائل منطقه ای باشد.

وی با اشاره به دیدار های خود با روسای دولت های کویت، عمان، ترکیه، پاکستان و افغانستان بیان کرد: در همه این کشورها یکی از مباحث، مهم مباحث منطقه ای بود. همه مقامات قبول داشتند که تروریسم و توسعه اقدامات تروریستی در منطقه به ضرر همه منطقه است.

رئیس جمهور تاکید کرد: کشورهایی که به تروریسم کمک می کنند، بیشترین ضرر را خواهند کرد کشورهای منطقه نیز چنین نظری دارند.

رئیس قوه مجریه تنها راه بیرون کردن تروریسم ها از منطقه را همکاری همه کشورها خواند و گفت: اولین قدم این است که هیچ کشوری به تروریست ها کمک مالی نکند، در قدم دوم هم برای بیرون راندن تروریست ها از منطقه باید همه کشورهای منطقه دست به دست هم بدهیم این کار شدنی نیست زیرا باطل، پایدار نیست.

شایعات مبنی بر عدم پرداخت مطالبات ایران از سوی غرب دروغ است

روحانی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم در خصوص عملکرد دولت و تحقق وعده هایش تصریح کرد: ما باید همه توانمان را برای ظرفیت های داخلی مان بگذاریم. ظرفیت های خارجی به ما کمک می کند اما اساس بر استفاده از ظرفیت های داخلی است.

وی با اشاره به مصوبات و تلاش های هیات دولت برای توسعه علم و فناوری گفت: وزرا را مامور کردم که با شرکت های دانش بنیان قرارداد ببندند، حتی به آنها گفتم اگر شرکت دانش بنیادی با شما قرارداد بست و جنس تولیدی اش اشکالی داشت، ما ضرر شما را به عهده می گیریم.

رئیس جمهور تاکید کرد: مردم فکر می کنند ما صبح تا شب درباره 1+5 صحبت می کنیم در حالی که دولت اقدامات زیادی را در افزایش برداشت از میادین مشترک مسائل محیط زیست در دست اقدام دارد. در بخش کشاورزی نیز اقدامات مهمی انجام داده ایم، حدود 600 هزار هکتار زمین های کشاورزی را برنامه ریزی کردیم که 48 هزار هکتار مربوط به استان سیستان و 550 هزار هکتار مربوط به استان های ایلام و خوزستان است تا تحت آبیاری مدرن قرار گیرد.

رئیس قوه مجریه با بیان اینکه تمام برنامه ریزی های ما تا پایان این دولت به نتیجه خواهد رسید، بیان کرد: در بخش معادن برنامه‌های مهمی داریم و سرمایه گذاران خصوصی را جذب کرده ایم.

روحانی تاکید کرد: کسی فکر نکند که دولت نشسته است تا ببیند 1+5 چه می شود. دولت مشغول اقدامات مهمی است.

اساس دولت بر استفاده از ظرفیت‌های داخلی است

وی با دروغ خواندن شایعاتی مبنی بر عدم واریز مطالبات ایران بر اساس توافقنامه ژنو گفت: همه پول هایی که قرار بود به حساب ایران واریز شود، واریز شده است و همه را دریافت کرده ایم. البته این به معنای تشکر از آنها نیست توافقی انجام شده که دو طرف در حال اجرای آن هستند که اجرای این توافقنامه، راه را برای توافق های بعدی هموار می کند.

رئیس جمهور در خصوص اجرای وعده هایش در اولین سال عمر دولت گفت: تورم کاهش یافته، رونق اقتصادی آغاز شده در مذاکرات با 1+5 جدی هستیم و تلاش می کنیم مذاکرات را به ثمر برسانیم که توافقنامه 6 ماهه را به ثمر رسانیدم البته اگر روزی مذاکرات ناموفق بود، ایران مقصر نبوده زیرا تمام تلاش خود را کرده ایم.

در زمینه اقتصادی و سیاست خارجی یک قدم جلوتر هستیم

رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار واحد مرکزی خبر که پرسید با توجه به گذشت بیش از 10 ماه از دولت در 5 عرصه فعالیت های مختلفی صورت گرفته است در سیاست داخلی، خارجی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی چه میزان در کدام بخش دولت بیشترین و کمترین میزان موفقیت را داشته است، گفت: این سوال سختی است. در همه این زمینه ها ما اقداماتی را انجام داده ایم و البته به دلیل مشکلات حاد اقتصادی و مسایلی که در سیاست خارجی داشتیم ابتدا بیشتری در این دو زمینه سرمایه گذاری کردیم.

وی افزود: ممکن است در زمینه اقتصادی و سیاست خارجی یک قدم جلوتر باشیم به دلیل آن که مشکل اساسی در این دو بخش بیشتر مشاهده کرده ایم اما به هر حال در زمینه فرهنگی نیز کار بسیاری انجام گرفته است. من می خواهم از مدیران فرهنگی واقعاً تشکر کنم، دانشگاهها و دبیرستانها در مراکز تحقیقاتی، بخش فناوری و مسئولیتی که برای معاونت فناوری وجود دارد و همچنین در بخش مربوط به ارشاد واقعاً تلاش های خوبی انجام داده اند و همه آنها تلاش کرده اند که دانشگاه ها و مدارس با نشاط و آرامی داشته باشیم.

روحانی ادامه داد: در بخش تحقیقات و فناوری حرکت بسیار خوبی شروع شده است و باید تشکر کنیم. در بخش های دیگر فرهنگی نیز امروز شور و نشاط را ملاحظه می کنیم یعنی در هنر ما امروز مشاهده می کنیم که یک نشاط بیشتری وجود دارد و فضای سیاسی فرهنگی و اجتماعی در جامعه ما بهتر می توانند تلاش کنند.

وی تاکید کرد: از لحاظ امنیت نیز جمهوری اسلامی ایران امروز کشور امنی در کل منطقه است و البته ما برای امنیت منطقه نیز تلاش بسیاری کرده ایم. به هر حال ما تلاش زیادی انجام داده ایم که در سوریه جنگ رخ ندهد. این در آغاز کار دولت ما بود، ما با برخی از مقامات در منطقه و خارج از منطقه گاهی روزی یک یا دو بار تلفنی صحبت می کردیم، پیام می فرستادیم و تلاش می کردیم و خیلی خوشحال هستیم از این که در سوریه جنگ به معنی حمله نظامی خارجی ها صورت نگرفته که می توانست بسیار فاجعه بار باشد.

روحانی با اشاره به مسایل دیگر در افغانستان و پاکستان اظهار داشت: ما همه جا به صلح و ثبات در منطقه کمک کردیم و آنها نیز همواره در کنار ما بودند و از ما برای صلح و ثبات در منطقه کمک خواسته اند. ما در 10 ماه گذشته تلاش خود را انجام داده ایم اما این که مقایسه کنیم و بگوییم کدام یک جلوتر است یا عقب تر نمی دانم. انشاءالله آقای سخنگوی سازمان مدیریت اینها را مقایسه کند و به مردم اعلام کند.

داعش نمی توانست موصل را بگیرد

در ادامه نشست خبری، خبرنگار المیادین از رئیس جمهور سئوال کرد با توجه به اینکه گروهک داعش در شهرهای مهم عراق توانسته کنترل را در دست بگیرد، یک پیام روشن برای جمهوری اسلامی ایران فرستاده که آن را مورد هدف قرار خواهد داد از طرف دیگر در اخبار آمده که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران 30 نفر از عناصر داعش را دستگیر کرده، وقتی گفتمان رسانه ای داعش تبدیل به جنگ نظامی می شود، واکنش شما چیست و اینکه گفته اید در عراق کسانی که در انتخابات شکست خورده اند سلاح را در دست گرفتند آیا منظورتان این است که گروه های شکست خورده در انتخابات سلاح را در دست گرفته اند یا گروه های تروریستی از سوریه به عراق آمده اند؟

به گزارش مهر، رئیس جمهور در پاسخ به این سئوال گفت: در عراق یک انتخاباتی واقع شد که بعد از آن باید این انتخابات موجب آرامش بیشتر می شد، کسانی که شکست خوردند زمینه را برای گروه های مسلح فراهم کردند.

وی افزود: داعش قادر نیست موصل را بگیرد. اگر نیروهای موصل خوب دفاع می کردند داعش نمی توانست کاری بکند و در همان دروازه شهر به حسابشان می رسیدند اما معلوم است مشکلات روحی و روانی در بعضی جمع ها ایجاد شده که لااقل شرایطی به وجود آمده تا داعش از این فرصت استفاده کند.

روحانی ادامه داد: داعش همیشه بین سوریه و مرزهای عراق در حال تردد بوده و از همین طریق آمده و در عراق فعال شده است.

رئیس جمهور درباره دستگیری تعدادی از اعضای گروهک داعش گفت: اینکه عده ای در ایران دستگیر شدند باید بگویم همیشه کسانی که وابسته به القاعده هستند در زمان تردد در مناطق مرزی ایران دستگیر می شوند که این امری عادی است و برای امروز نیست، ممکن است باز هم اتفاق بیفتد.

وی ادامه داد: نیروهای مسلح و اطلاعاتی ما به خوبی حواسشان جمع است و از مرزهای کشور دفاع می کنند و مردم عراق هم در برابر گروهک داعش با اتحاد می ایستند تا آنها را مضمحل کنند.

خبرهای خوشی برای ملی پوشان داریم

رئیس جمهور در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگار ایپنا درباره اینکه برنامه دولت برای حمایت از تیم ملی در جام جهانی چیست، گفت: همه افکار عمومی متوجه فوتبال هستند و به خاطر این شور و شوقی که به وجود آمده است از همه مسئولان وزارت ورزش و مردمی که پشتیبانی کرده و به ورزشکاران دلگرمی داده اند تشکر می کنیم، این دلگرمی بسیار مهم است.

وی افزود: پیامی که من به فوتبالیست ها دادم این بود که از شما بازی خوب طلب می کنیم. مردم از شما بازی خوب می خواهند، ان شاء الله در هر سه بازی موفقیت کسب کرده و به مرحله بعد بروید، خوب، حرفه ای، دلاورانه و با روحیه بازی کردن خیلی مهم است.

رئیس جمهور ادامه داد: مردم از اینکه یک نفر روحیه نداشته باشد ناراحت می شوند، با نگاه خود و دعای خود پشتیبان تیم ملی هستند و دلشان می خواهد فوتبالیست ها با روحیه خوب کار کنند و از همه تکنیک هایی که آموزش دیده اند استفاده کرده و با هم هماهنگ باشند.

روحانی گفت: گاهی بر سر چیزهای جزئی هماهنگی به وجود نمی آید که این مسئله جای تاسف دارد، ورزشکاران باید با اخلاق و هماهنگی بازی کنند، دولت هم توان خود را به کار گرفته تا از آنها حمایت کند؛ هر وقت راجع به این موضوع بحث مطرح می شد آقای نوبخت حتی اگر پولی هم نداشت می گفت من تامین می کنم.

وی در پایان این نشست خبری ضمن تشکر از تیم ملی والیبال گفت: باید این موفقیت ها را ادامه دهند تا مردم خوشحال شوند.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: اگر تیم ملی فوتبال در برزیل نتایج خوبی کسب کند و به دور بعدی صعود کند این برای ما خبر خوبی است، ما هم خبر خوش برای آنها خواهیم داشت.